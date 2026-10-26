Μπορώ να βάλω οδοντόκρεμα στα σπυράκια ακμής;

Εκτός από τα φαρμακευτικά σκευάσματα για την ακμή, κάνοντας μία σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλές σπιτικές συνταγές, οι οποίες «υπόσχονται» να «εξαφανίσουν» τα σπυράκια σας. Μία από αυτές είναι και η χρήση οδοντόκρεμας επάνω στο σπυράκι. Αν και αυτή η τακτική μπορεί να ξεράνει το σπυράκι, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, οδηγώντας σε άλλους πιθανούς κινδύνους.

Το Healthline επισημαίνει ότι «αν και δεν είναι απολύτως σαφές πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, ένας πιθανός λόγος είναι ο εξής: πολλές συνθέσεις οδοντόκρεμας περιείχαν κάποτε μια χημική ουσία που ονομάζεται τρικλοζάνη (triclosan), η οποία μπορούσε να εξολοθρεύσει τα βακτήρια που προκαλούν και επιδεινώνουν τις εξάρσεις της ακμής».

Επίσης, το Healthline προσθέτει ότι «ορισμένα συστατικά που βρίσκονται συχνά στις οδοντόκρεμες, όπως η μαγειρική σόδα, το οινόπνευμα και το υπεροξείδιο του υδρογόνου, είναι γνωστό ότι προκαλούν ξηρότητα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στη συρρίκνωση ενός σπυριού».

Σύμφωνα με τη Δρ. Tsippora Shainhouse, πιστοποιημένη δερματολόγο, η μενθόλη που περιέχεται στην οδοντόκρεμα μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση τσιμπήματος ή δροσιάς, η οποία ενδέχεται να μειώσει προσωρινά τον πόνο και το πρήξιμο. Επομένως, δεν είναι εντελώς αβάσιμο να πιστεύει κανείς ότι αυτή η σπιτική θεραπεία θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την οδοντόκρεμα ως τη βασική σας λύση για την αντιμετώπιση της ακμής.

Η οδοντόκρεμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα

Να θυμάστε ότι η οδοντόκρεμα είναι σχεδιασμένη για τα δόντια, όχι για την ευαίσθητη επιδερμίδα του προσώπου. Επομένως, αν και οι χημικές ουσίες που περιέχει μπορεί να είναι ασφαλείς για τα δόντια, ενδέχεται να είναι υπερβολικά «ιχσυρές» για το δέρμα.

«Η οδοντόκρεμα έχει βασικό pH... και μπορεί να ερεθίσει το υγιές δέρμα, το οποίο έχει φυσιολογικά όξινο pH», επισημαίνει η Shainhouse. Η διατάραξη της ισορροπίας του pH, λόγω της υπερβολικής ποσότητας μαγειρικής σόδας, μπορεί να οδηγήσει σε εξανθήματα και αίσθημα καύσου.

Το λαουρυλοθειικό νάτριο (sodium lauryl sulfate) —ένα ακόμη συστατικό που συναντάται συχνά στις οδοντόκρεμες— ενδέχεται να είναι πολύ επιθετικό για χρήση σε ατέλειες του δέρματος. Είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε ορισμένα άτομα, ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας του δέρματός τους.

Η υπερβολική ξηρότητα μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

«Ακόμη κι αν καταφέρετε να αποφύγετε τον ερεθισμό, ενδέχεται να υπάρξουν άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, εάν το δέρμα σας αφυδατωθεί υπερβολικά εξαιτίας της χρήσης οδοντόκρεμας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της ακμής», προειδοποιεί το Healthline.