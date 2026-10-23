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Τριετής σύμβαση για την ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου

Πολιτική Υγείας
Τριετής σύμβαση για την ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
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Παρασκευή, 23/10/2026 - 17:32

Το υπουργείο Υγείας, ο δήμος Ρόδου και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του νοσοκομείου Ρόδου.

Τριετής σύμβαση υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 - παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη - μεταξύ του υπουργείου Υγείας, του Δήμου Ρόδου και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, μέσω της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή υγειονομικού προσωπικού στο νησί.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της ΝΔ Γιάννης Παππάς και Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Κώστας Χαλκιάς, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης, ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Νίκος Ζωητός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθηναγόρας Κωνσταντινίδης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, 17 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης, αναλαμβάνοντας την πλήρη χρηματοδότηση ενός τριετούς προγράμματος μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους, συνολικά 23 επαγγελματίες υγείας, που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η συνολική οικονομική δέσμευση των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 309.600 ευρώ για την τριετία, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού στο Νοσοκομείο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης του Νοσοκομείου και στην περαιτέρω ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου.

Μετά τη υπογραφή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Χαιρετίζω την καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Νοσοκομείου Ρόδου. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Ρόδου, την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία, και έχουν αποφασίσει να δαπανήσουν ένα μεγάλο ποσό για τρία χρόνια, έτσι ώστε να αυξήσουν τις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών του νοσοκομείου μας, ώστε να καταστήσουν την επιλογή τους να έρθουν στη Ρόδο, περισσότερο ελκυστική. Ταυτόχρονα, εξετάζω και το ενδεχόμενο να βάλω τη Ρόδο στην κατηγορία άγονου Α’, έτσι ώστε να δώσει και το κράτος περισσότερα χρήματα για τους γιατρούς που θα προσπαθούμε να βρούμε εκεί».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, δήλωσε: «Σήμερα στο υπουργείο Υγείας υπεγράφη μία συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ξενοδόχων, συγκεκριμένα 17 ξενοδόχους της Ρόδου, οι οποίοι συνεισφέρουν στην καλυτέρευση των συνθήκων υγείας στο νησί. Ο Δήμος της Ρόδου συμπαρίσταται σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους Ροδίτες και τις Ροδίτισσες, αλλά και τους ανθρώπους που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του νοσοκομείου της Ρόδου. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ενισχύει και ενθαρρύνει και αυτού του είδους τις συνεργασίες, που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο τομέα, σε μία αγαστή και άψογη συνεργασία».

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, δήλωσε: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό, τον Διοικητή του νοσοκομείου, τον Δήμο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου για την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα, με στόχο να στηρίξουν το νοσοκομείο της Ρόδου. Η ανάπτυξη έχει και τα αρνητικά της. Η Ρόδος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά το κόστος ζωής και την εύρεση κατοικιών. Σε αυτή την προσπάθεια έρχεται να συμβάλει το Υπουργείο Υγείας, με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών των νησιών μας. Μάλιστα, κατά τη σημερινή σύσκεψη, ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ένταξη της Ρόδου στην κατηγορία των άγονων περιοχών, προκειμένου να εξασφαλιστούν ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές».

Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε μια συνεργασία η οποία θα βοηθήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο το νοσοκομείο της Ρόδου και την καλύτερη λειτουργία του. Η χρηματοδότηση από τη πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου, με μια ομόφωνη απόφαση, είναι κάτι το οποίο δείχνει από όλες τις παρατάξεις και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος σε ένα νοσοκομείο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και χρειάζεται βοήθεια από όλους μας».

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου Νίκος Καραμαρίτης, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Ρόδου και την Ένωση Ξενοδόχων, οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με το νοσοκομείο Ρόδου, να προχωρήσουμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Έχουμε συμφωνήσει στις ειδικότητες τις οποίες θα προκηρύξουμε. Έχουμε συμφωνήσει και στα ποσά και προχωράμε στην υλοποίηση αυτού του project».

Ο Πρόεδρος ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και το Υπουργείο Υγείας για τη συνεργασία και τη συμβουλή του στην προώθηση και υλοποίηση του προγράμματος. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι ο τουρισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας και μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών του τόπου μας. Στόχος μας είναι η συγκεκριμένη ενίσχυση να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέγγιση και παραμονή εξειδικευμένου προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου».

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 17:38

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