Ξεκινήστε να περπατάτε 10.000 βήματα την ημέρα - 6 κόλπα για να γίνει συνήθεια

Αν περνάτε πολλές ώρες καθισμένοι μπροστά στον υπολογιστή, η καθημερινή κίνηση και τα βήματα μπορεί εύκολα να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Με μερικές απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να αυξήσετε τα βήματά σας και να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Δείτε 6 πρακτικούς τρόπους που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε τον στόχο των 10.000 βημάτων την ημέρα.

1. Ξεκινήστε τη μέρα σας με έναν πρωινό περίπατο

Για να βάλετε την κίνηση στο καθημερινό σας πρόγραμμα, ξεκινήστε με έναν περίπατο 10-15 λεπτών στη γειτονιά σας. Με έναν συνηθισμένο ρυθμό περπατήματος περίπου 3,2 χιλιομέτρων την ώρα, μπορείτε να συγκεντρώσετε κατά μέσο όρο 1.000 βήματα, σύμφωνα με τις μετρήσεις ενός Apple Watch.

Το πρωινό περπάτημα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση από τη δυσκαμψία των αρθρώσεων, η οποία εμφανίζεται συχνά μετά από παρατεταμένη ακινησία. Όπως εξηγεί ο ορθοπεδικός χειρουργός Harpreet S. Bawa, η παρατεταμένη ανάπαυση μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση του αρθρικού υγρού, συμβάλλοντας στην αίσθηση δυσκαμψίας.

2. Κάντε πεντάλεπτα διαλείμματα κίνησης κατά τη διάρκεια της εργασίας

Αν περνάτε πολλές ώρες καθισμένοι στην ίδια θέση, δοκιμάστε να καθιερώνετε ένα σύντομο διάλειμμα πέντε λεπτών κάθε 45 λεπτά. Μπορείτε να περπατήσετε μέσα στο σπίτι ή στο γραφείο, να πιείτε νερό ή να κάνετε μερικές διατάσεις.

Αξιοποιήστε, επίσης, αυτά τα διαλείμματα για απλές δουλειές του σπιτιού, όπως το σκούπισμα, το δίπλωμα των ρούχων και η τακτοποίηση των αντικειμένων σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσθέσετε 300-500 βήματα στην καθημερινή σας δραστηριότητα χωρίς καν να το συνειδητοποιήσετε.

Τα σύντομα διαλείμματα κίνησης μπορούν να αποδειχθούν εξίσου χρήσιμα με τους μεγαλύτερους περιπάτους. Όπως επισημαίνει ο αθλητίατρος Larry Balle, η κίνηση λειτουργεί ευεργετικά για το σώμα, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτήν.

3. Αφιερώστε το μεσημεριανό σας διάλειμμα στο περπάτημα

Ένας περίπατος διάρκειας 30-45 λεπτών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος μπορεί να σας βοηθήσει να διακόψετε την πολύωρη καθιστική εργασία και να αυξήσετε σημαντικά τον ημερήσιο αριθμό των βημάτων σας.

Με έναν ρυθμό περίπου 4-4,8 χιλιομέτρων την ώρα, μπορείτε να συγκεντρώσετε 3.000-4.000 βήματα. Εφόσον αισθάνεστε άνετα και δεν έχετε ενοχλήσεις στις αρθρώσεις, μπορείτε περιστασιακά να εντάξετε σύντομα διαστήματα ελαφρού τρεξίματος, ώστε να βελτιώσετε σταδιακά την αντοχή σας.

«Τα σύντομα σπριντ ή η αύξηση της ταχύτητας μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενδυνάμωση και στην αύξηση των καρδιακών παλμών», εξηγεί ο Bawa.

4. Δοκιμάστε έναν διάδρομο βάδισης ενώ εργάζεστε

Ακόμη και όταν δεν κάνετε διάλειμμα, μπορείτε να περιορίσετε τον χρόνο που περνάτε καθισμένοι. Μια πρακτική λύση είναι ο διάδρομος βάδισης, τον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε κάτω από ένα γραφείο που επιτρέπει την εργασία σε όρθια θέση.

Ρυθμίζοντας την ταχύτητα περίπου στα 2,4-3,2 χιλιόμετρα την ώρα, μπορείτε να περπατάτε με σχετικά αργό ρυθμό, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε και να εργάζεστε. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τις ημέρες που έχετε αυξημένο φόρτο εργασίας ή αισθάνεστε δυσκαμψία έπειτα από πολλές ώρες ακινησίας.

5. Κάντε έναν περίπατο μετά το βραδινό γεύμα

Ένας χαλαρός περίπατος περίπου 20 λεπτών μετά το βραδινό γεύμα μπορεί να προσθέσει περίπου 900 βήματα στον ημερήσιο στόχο σας, εφόσον περπατάτε με ρυθμό περίπου 3,2 χιλιομέτρων την ώρα.

Εκτός από τα πιθανά οφέλη για την κινητικότητα και την κυκλοφορία του αίματος, το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της πέψης και στην καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Έτσι, μπορείτε να εντάξετε μια απλή και ευχάριστη συνήθεια στην καθημερινή σας ρουτίνα.

6. Ξεκινήστε την προπόνησή σας στο γυμναστήριο με περπάτημα σε διάδρομο με κλίση

Είτε πρόκειται να κάνετε αερόβια άσκηση είτε προπόνηση με βάρη, μπορείτε να ξεκινάτε τη γυμναστική σας με λίγα λεπτά περπατήματος στον διάδρομο. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνετε σταδιακά τη σωματική σας δραστηριότητα και πλησιάζετε πιο εύκολα τον ημερήσιο στόχο σας.

Μια δημοφιλής επιλογή είναι η μέθοδος «12-3-30», η οποία περιλαμβάνει περπάτημα για 30 λεπτά με ταχύτητα περίπου 4,8 χιλιομέτρων την ώρα και κλίση διαδρόμου 12%. Η συγκεκριμένη προπόνηση αυξάνει την καρδιακή συχνότητα και μπορεί να προσθέσει περίπου 3.000 βήματα στον ημερήσιο απολογισμό σας.

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν, επίσης, ότι το περπάτημα σε κλίση 10% ή μεγαλύτερη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της σταθερότητας και της δύναμης των γονάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αυξάνετε σταδιακά την ένταση και τη διάρκεια της προπόνησής σας.

Εάν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία, ξεκινήστε με περπάτημα σε επίπεδο έδαφος και αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα, τη διάρκεια ή την κλίση, ανάλογα με τις δυνατότητές σας.

Γιατί να βάλετε στόχο τα 10.000 βήματα την ημέρα;

Το περπάτημα αποτελεί έναν απλό και ευχάριστο τρόπο για να αυξήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα, ενώ μπορεί να προσφέρει οφέλη και για την υγεία των αρθρώσεων.

Ο αριθμός των 10.000 βημάτων έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την καθημερινή άσκηση και την υγιή γήρανση, παρόλο που η προέλευσή του συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με μια διαφημιστική καμπάνια και όχι με κάποιο επιστημονικά τεκμηριωμένο όριο.

Στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη για την υγεία σας ακόμη και με λιγότερα βήματα. Ο κατάλληλος ημερήσιος στόχος εξαρτάται από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, την ηλικία σας και τη συνολική κατάσταση της υγείας σας.

Εάν ήδη ασκείστε τακτικά και δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας που περιορίζει τη δραστηριότητά σας, τα 10.000 βήματα μπορεί να αποτελέσουν έναν ρεαλιστικό στόχο. Η συστηματική κίνηση μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε μεγαλύτερη ευεξία, λιγότερη δυσκαμψία και περισσότερη ενέργεια στην καθημερινότητά σας.

Ωστόσο, εάν είστε αρχάριοι στην άσκηση, είναι προτιμότερο να αυξάνετε σταδιακά τα βήματά σας, ξεκινώντας από έναν αριθμό που μπορείτε να πετύχετε χωρίς υπερβολική καταπόνηση. Αν αντιμετωπίζετε αρθρίτιδα, καρδιοπάθεια ή κάποια άλλη χρόνια πάθηση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να καθορίσετε έναν κατάλληλο και ασφαλή ημερήσιο στόχο.