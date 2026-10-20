Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τα γυαλιά οράσεως – Τι να αποφύγετε

Τα γυαλιά οράσεως αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας. Για να τα διατηρήσουμε καθαρά και σε καλή κατάσταση χρειάζονται σωστή φροντίδα και καθαρισμό.

Τι να κάνετε:

- Χρησιμοποιήστε τρεχούμενο νερό ή νερό σε σπρέι για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τους φακούς σας.

- Χρησιμοποιήστε μαλακά πανάκια καθαρισμού από μικροΐνες για να σκουπίσετε απαλά τους φακούς. Το μάλλινο πουλόβερ σας μπορεί να είναι μαλακό και άνετο για εσάς, αλλά δεν είναι ότι καλύτερο για τα γυαλιά σας. Υλικά όπως οι χαρτοπετσέτες, τα χαρτομάντιλα, ακόμα και οι πετσέτες μπάνιου, μπορούν να προκαλέσουν μικρογρατσουνιές στους φακούς σας.

- Για επίμονες βρωμιές βάλτε μια μικρή σταγόνα υγρού πιάτων στον φακό και τρίψτε απαλά. Στη συνέχεια, ξεβγάλτε καλά και στεγνώστε με ένα πανάκι καθαρισμού από μικροΐνες.

- Πλένετε συχνά το πανάκι καθαρισμού σας. Έτσι, αποτρέπετε τη συσσώρευση λιπαρότητας και σωματιδίων που θα μπορούσαν να φθείρουν τους φακούς σας.

- Μπορείτε να προμηθευτείτε είδη επαγγελματικού καθαρισμού από κάποιο κατάστημα με οπτικά είδη.

Τι να μην κάνετε:

- Μην χρησιμοποιείτε προ-εμποτισμένα μαντηλάκια: Αν και διατίθενται σε μεγάλα καταστήματα, αυτά τα μαντηλάκια μπορεί να είναι πολύ τραχιά για τους φακούς και να προκαλέσουν γρατσουνιές. Ορισμένες μάρκες περιέχουν επίσης πολύ ισχυρά χημικά καθαριστικά, τα οποία μπορούν να διαβρώσουν τις επιστρώσεις των φακών.

- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά: Προϊόντα όπως η χλωρίνη, τα καθαριστικά τζαμιών, η αμμωνία και καθαριστικά με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα καταστρέφουν τις επιστρώσεις των φακών και συχνά δημιουργούν μια θολή όψη στην επιφάνειά τους.

- Μην στεγνώνετε τους φακούς τρίβοντάς τους: Όταν υπάρχουν σκόνη ή σωματίδια πάνω στους φακούς, είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ειδικό καθαριστικό σπρέι ή να ξεπλύνετε τους φακούς με νερό. Έτσι, αποφεύγετε να μεταφέρετε τα μικροσωματίδια πάνω σε όλη επιφάνεια, γεγονός που προκαλεί γρατσουνιές. Η υγρασία λειτουργεί ως προστατευτικό στρώμα, απομακρύνοντας τη σκόνη από την επιφάνεια του φακού, ώστε να μπορείτε να τον σκουπίσετε χωρίς να προκαλέσετε φθορά στα γυαλιά σας.

- Μην πλένετε τα πανάκια μικροϊνών με μαλακτικό ρούχων: Το μαλακτικό καλύπτει τις ίνες του πανιού με μια λιπαρή/κηρώδη ουσία, εμποδίζοντάς το να αφαιρέσει αποτελεσματικά τις δαχτυλιές και τους ρύπους. Μάλιστα, μπορεί να μεταφέρει αυτό το κηρώδες στρώμα πάνω στους φακούς, καθιστώντας τον καθαρισμό τους ακόμα πιο δύσκολο.

- Μην προσπαθείτε να εξαφανίσετε τις γρατζουνιές με τρίψιμο: Ο καθαρισμός των γυαλιών με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσει μόνο περαιτέρω ζημιά και ενδέχεται να αλλοιώσει τους βαθμούς της συνταγής σας. Δυστυχώς, μόλις ένας φακός γρατσουνιστεί, η μόνη λύση είναι η αντικατάστασή του.

- Μην αφήνετε τα γυαλιά μέσα στο αυτοκίνητο: Η έκθεση σε εναλλαγές θερμοκρασίας (όπως όταν το αυτοκίνητο μένει όλη μέρα στον ήλιο) μπορεί να προκαλέσει μια φθορά γνωστή ως «crazing» (μικρορωγμές). Πρόκειται για ρωγμές που μοιάζουν με ιστό αράχνης, οι οποίες προκαλούν αντανακλάσεις και δίνουν στους φακούς μια θολή όψη.