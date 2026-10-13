Ποιες συσκευές πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν από μια καταιγίδα

Αν βγάζετε τις ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα πριν από μια καταιγίδα, μπορείτε να αποφύγετε ακριβές βλάβες που προκαλούνται από τις ξαφνικές αυξήσεις της τάσης του ρεύματος.

Σύμφωνα με τους ηλεκτρολόγους, όταν πλησιάζει μια κακοκαιρία, μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε πριν ξεσπάσει μια καταιγίδα είναι να βγάλετε ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα.

Και όχι, δεν αρκεί απλώς να τις κλείσετε. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπορεί να σημειωθούν απότομες αυξήσεις της τάσης του ρεύματος, οι οποίες μπορούν μέσα σε μια στιγμή να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στις συσκευές του σπιτιού σας. Μπορείτε, όμως, να αποφύγετε αυτές τις ζημιές, αρκεί να γνωρίζετε ποιες συσκευές πρέπει να αποσυνδέσετε.

Η πιο αποτελεσματική κίνηση για να προστατεύσετε τις συσκευές σας

Θέλετε να προστατεύσετε όλες τις συσκευές σας με μία μόνο κίνηση; Ο Mark Halberg, αδειούχος ηλεκτρολόγος στην εταιρεία Prairie Electric, ανέφερε ότι η καλύτερη λύση είναι και η πιο δραστική: να κατεβάσετε τον γενικό διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα. «Είναι ο μόνος 100% σίγουρος τρόπος να εμποδίσετε τις υπερτάσεις από το δίκτυο να φτάσουν στις συσκευές σας», επισήμανε ο Halberg στο Martha Stewart.

Μόντεμ και ρούτερ

Οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν χωρίς ίντερνετ κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, αλλά και σε αυτή την περίπτωση αξίζει να κάνετε μια εξαίρεση. «Οι ευαίσθητες ηλεκτρονικές πλακέτες αυτών των συσκευών μπορούν να καούν πολύ εύκολα, ακόμη και από μια μικρή αύξηση της τάσης που περνάει μέσα από το ομοαξονικό καλώδιο ή το καλώδιο ρεύματος», επισήμανε ο Halberg. «Έχω δει συσκευές σύνδεσης στο ίντερνετ που είχαν λιώσει εντελώς μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση».

Τα μόντεμ και τα ρούτερ διαθέτουν ευαίσθητα εξαρτήματα που μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά από μια ξαφνική αύξηση της τάσης. Επιπλέον, επειδή συνδέονται τόσο με το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού όσο και με τις γραμμές τηλεπικοινωνιών, το ρεύμα μπορεί να φτάσει σε αυτά από περισσότερα από ένα σημεία.

Ακόμη και αν δεν παρατηρήσετε αμέσως κάποια βλάβη, μια υπέρταση κατά τη διάρκεια καταιγίδας μπορεί να προκαλέσει φθορά στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό μπορεί αργότερα να οδηγήσει σε προβλήματα σύνδεσης ή ακόμη και σε πλήρη καταστροφή της.

Τηλεοράσεις, υπολογιστές και άλλες ακριβές ηλεκτρονικές συσκευές

Δυστυχώς, το να κλείσετε την τηλεόρασή σας με το τηλεχειριστήριο δεν αρκεί για να την προστατεύσετε από μια υπέρταση. Ο Tim Hodnicki, πρόεδρος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Electrical Experts, εξήγησε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού όσο παραμένουν στην πρίζα.

Σε περίπτωση υπέρτασης, η απότομη αύξηση της τάσης μπορεί να προκαλέσει σχεδόν ακαριαία ζημιές στα ευαίσθητα εξαρτήματα της συσκευής, όπως οι ηλεκτρονικές πλακέτες, η μόνωση και τα καλώδια. «Έχω ανοίξει τηλεοράσεις που τα εσωτερικά τους εξαρτήματα έμοιαζαν με κάρβουνα, παρόλο που οι ιδιοκτήτες τους επέμεναν ότι ήταν κλειστές», δήλωσε ο Halberg. «Η υπέρταση απλώς περνάει μέσα από το καλώδιο».

Τι είναι η υπέρταση του ρεύματος

«Σκεφτείτε τι συμβαίνει σε έναν σωλήνα όταν ξαφνικά αυξάνεται υπερβολικά η πίεση του νερού», είπε ο Hodnicki. «Είτε θα αντέξει την πίεση είτε θα σπάσει».

«Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα όταν σημειώνεται υπέρταση», πρόσθεσε. «Ακόμη και αν μια συσκευή είναι κλειστή, εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος. Έτσι, όταν αυξάνεται απότομα η τάση, το ρεύμα μπορεί να περάσει μέσα από τη συσκευή».

Ηλεκτρικοί μηχανισμοί για γκαραζόπορτες

Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί που ανοίγουν και κλείνουν τις γκαραζόπορτες είναι ακόμη μία συσκευή που πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών ξεχνούν να αποσυνδέσουν. Μπορεί να μη φαίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι, αλλά τα σύγχρονα συστήματα διαθέτουν ηλεκτρονικές πλακέτες ελέγχου που μπορούν εύκολα να καταστραφούν από τις απότομες αυξήσεις της τάσης, ιδιαίτερα όταν αυτές προκαλούνται από κεραυνούς.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πλακέτες αυτές καταστρέφονται πολύ γρήγορα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βγάζετε τον μηχανισμό από την πρίζα πριν από μια καταιγίδα, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην μπορείτε να ανοίξετε την γκαραζόπορτα και να εγκλωβιστείτε μέσα στο γκαράζ.

Φορητά θερμαντικά σώματα και παλιά κλιματιστικά παραθύρου

Τα κλιματιστικά παραθύρου και τα φορητά ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς μετά από μια υπέρταση, προειδοποίησαν οι ειδικοί.

«Όχι μόνο μπορεί να έχουν αποκτήσει ηλεκτρική τάση σε σημεία που είναι επικίνδυνο να αγγίξετε, αλλά ορισμένες συσκευές μπορεί να έχουν υποστεί τόσο σοβαρή βλάβη, ώστε να μην κλείνουν παρά μόνο αν τις βγάλετε από την πρίζα», υπογράμμισε ο Hodnicki.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι συγκεκριμένες συσκευές τραβούν πολύ ρεύμα, με αποτέλεσμα τα εσωτερικά τους καλώδια να μπορούν να υπερθερμανθούν γρήγορα. «Έχω κληθεί σε σπίτια όπου ένα κλιματιστικό παραθύρου προκάλεσε φωτιά στη γυψοσανίδα μετά από μια απότομη αύξηση της τάσης».

Γι' αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τις βγάζετε από την πρίζα πριν ξεσπάσει η καταιγίδα.

Μεγάλες οικιακές συσκευές

Οι μεγάλες οικιακές συσκευές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, επειδή χρειάζονται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσουν. Τα πλυντήρια ρούχων, τα στεγνωτήρια, οι φούρνοι και τα πλυντήρια πιάτων μπορούν όλα να υποστούν ζημιές αν σημειωθεί μια ισχυρή υπέρταση στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού σας.

Τα ψυγεία βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη». Πολλά μοντέλα έχουν βασική προστασία από την απότομη αύξηση της τάσης και ανθεκτικούς συμπιεστές, αλλά σε έντονες καταιγίδες τα κυκλώματα ελέγχου και οι ηλεκτρονικές πλακέτες κινδυνεύουν. Το να βγάλεις τη συσκευή από την πρίζα δεν προτείνεται, εκτός αν η καταιγίδα προβλέπεται μεγάλη και παρατεταμένη.

«Ουσιαστικά, κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που παραμένει στην πρίζα κινδυνεύει να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας. Ωστόσο, οι συσκευές που καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα διατρέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο», κατέληξε ο Hodnicki.