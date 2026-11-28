Τα μελομακάρονα είναι από τα γλυκά που έχουν συνδεθεί με τα Χριστούγεννα, είτε τα αγοράζετε έτοιμα είτε τα φτιάχνετε στο σπίτι. Αν φέτος θέλετε να δοκιμάσετε να τα πετύχετε σαν του ζαχαροπλαστείου, η παρακάτω συνταγή με σιμιγδάλι σάς καθοδηγεί βήμα βήμα, από τη ζύμη μέχρι το σιρόπιασμα, με λεπτομέρειες για το ψήσιμο και τον χρόνο που χρειάζονται στο σιρόπι.
Υλικά για 2 ταψιά
Υγρά υλικά
- 1¼ φλ. ελαιόλαδο
- ¾ φλ. σπορέλαιο
- ½ φλ. κονιάκ
- ½ φλ. φρέσκο χυμό πορτοκαλιού
Στερεά υλικά
- 6 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 1 φλ. ψιλό σιμιγδάλι
- 1 φλ. ζάχαρη
- 2 κοφτά κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 κοφτό κ.γ. μαγειρική σόδα
- Ξύσμα από 2 μεγάλα πορτοκάλια
- 2 κ.γ. κανέλα
- ½ κ.γ. γαρύφαλλο
Για το σιρόπι
- 2 φλ. μέλι
- 2 φλ. ζάχαρη
- 2 φλ. νερό
- 1 κ.γ. κανέλα
- Για το γαρνίρισμα
- 2 φλ. ψιλοκομμένα καρύδια
Εκτέλεση
Σιρόπι
- Βράζετε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα.
- Όταν διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη, αποσύρετε το σκεύος από τη φωτιά.
- Προσθέτετε το μέλι και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί.
- Έπειτα από λίγο, καλύπτετε την κατσαρόλα με το καπάκι της ή με μεμβράνη και αφήνετε το σιρόπι να κρυώσει.
Ζύμη
- Ανακατεύετε όλα τα στερεά υλικά.
- Προσθέτετε σταδιακά τα υγρά υλικά.
- Δουλεύετε τη ζύμη όσο το δυνατόν λιγότερο.
- Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και λαδερή, χωρίς να κολλάει.
Σχηματισμός
- Χωρίζετε τη ζύμη σε μπαλάκια και σχηματίζετε τα μελομακάρονα.
- Αν θέλετε να δημιουργήσετε σχέδιο στην επιφάνειά τους, τα πιέζετε ελαφρά στον τρίφτη, τα τρυπάτε ελαφρά με ένα πιρούνι ή κάνετε σταυρωτές χαρακιές με ένα μαχαίρι.
- Τα μοιράζετε σε δύο ταψιά στρωμένα με λαδόκολλα.
Ψήσιμο
- Ψήνετε το πρώτο ταψί σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στους 175°C, για 35–40 λεπτά ή μέχρι να πάρουν καλό χρώμα τα μελομακάρονα.
- Στη συνέχεια, ψήνετε και το δεύτερο ταψί.
Σιρόπιασμα και επικάλυψη
- Μόλις βγάλετε τα μελομακάρονα από τον φούρνο, τα βυθίζετε αμέσως στο κρύο σιρόπι, ένα - ένα, για 15–30 δευτερόλεπτα. Τα χειρίζεστε προσεκτικά, γιατί σε αυτό το στάδιο είναι ευαίσθητα.
- Τα τοποθετείτε σε εντελώς επίπεδο σκεύος, σε μία στρώση, χωρίς να τα στοιβάζετε.
- Τα πασπαλίζετε με τα ψιλοκομμένα καρύδια.
- Τα αφήνετε να κρυώσουν εντελώς πριν τα μετακινήσετε, γιατί όσο είναι ζεστά διαλύονται εύκολα. Αν τα σιροπιάσετε για 30 δευτερόλεπτα, παραμένουν ευαίσθητα ακόμη και αφού κρυώσουν, οπότε αποφεύγετε να τα στοιβάζετε.
Πηγή: 𝘉é𝘤𝘩𝘢𝘮𝘦𝘭𝘭𝘪𝘤𝘪𝘰𝘶𝘴 / Cookpad