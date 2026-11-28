Τα μελομακάρονα είναι από τα γλυκά που έχουν συνδεθεί με τα Χριστούγεννα, είτε τα αγοράζετε έτοιμα είτε τα φτιάχνετε στο σπίτι. Αν φέτος θέλετε να δοκιμάσετε να τα πετύχετε σαν του ζαχαροπλαστείου, η παρακάτω συνταγή με σιμιγδάλι σάς καθοδηγεί βήμα βήμα, από τη ζύμη μέχρι το σιρόπιασμα, με λεπτομέρειες για το ψήσιμο και τον χρόνο που χρειάζονται στο σιρόπι.