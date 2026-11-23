Απολαύστε ζουμερές χοιρινές μπριζόλες με ροδοψημένη, αρωματική κρούστα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και με τη βοήθεια του air fryer! Ο συνδυασμός πάπρικας, μουστάρδας, ρίγανης και παρμεζάνας χαρίζει πλούσια γεύση και κάνει το πιάτο ιδανικό για ένα εύκολο και γευστικό καθημερινό γεύμα.

Υλικά

4 χοιρινές μπριζόλες

½ κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο ή φυτικό λάδι

½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

25 γρ. παρμεζάνα, ψιλοτριμμένη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Μαγειρεμένα πράσινα λαχανικά και αρακάς, για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προθερμάνετε το air fryer στους 190°C. Τοποθετήστε τις χοιρινές μπριζόλες σε ένα μπολ, περιχύστε τις με το λάδι και αλείψτε τις καλά από όλες τις πλευρές.

Σε ένα μικρό μπολ ανακατέψτε τη ρίγανη, την πάπρικα, τη σκόνη μουστάρδας, τη σκόνη κρεμμυδιού και την παρμεζάνα. Προσθέστε ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ½ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Πασπαλίστε τις μπριζόλες με το μείγμα, φροντίζοντας να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Τοποθετήστε τις μπριζόλες στο καλάθι του air fryer και ψήστε τις για 5 λεπτά. Ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής σας, ενδέχεται να χρειαστεί να τις ψήσετε σε περισσότερες από μία δόσεις. Στη συνέχεια, γυρίστε τις από την άλλη πλευρά και συνεχίστε το ψήσιμο για ακόμη 5-8 λεπτά, μέχρι να ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους.

Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το πάχος της κάθε μπριζόλας, καθώς και από το αν έχει κόκαλο ή όχι. Για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ψηθεί σωστά, χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο μαγειρικής: η θερμοκρασία στο πιο παχύ σημείο της μπριζόλας θα πρέπει να φτάσει τους 75°C.

Σερβίρετε τις μπριζόλες ζεστές, συνοδεύοντάς τις, αν θέλετε, με πράσινα λαχανικά και αρακά.