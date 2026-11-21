Ορισμένοι προτιμούν το τσάι τους ζεστό και άλλοι κρύο. Βέβαια, η θερμοκρασία στην οποία θα απολαύσουμε το ρόφημά μας εξαρτάται και από την εποχή. Ωστόσο, για μερικούς ανθρώπους αποτελεί συνήθεια να πίνουν το τσάι τους ζεστό ακόμα και το καλοκαίρι.

Παγωμένο τσάι

Το παγωμένο τσάι χωρίς ζάχαρη είναι μία εξαιρετική επιλογή αν χρειαζόμαστε ενυδάτωση. «Το κρύο τσάι μπορεί να είναι ένα δροσιστικό, ενυδατικό ρόφημα, ειδικά κατά τους θερμότερους μήνες», αναφέρει η διαιτολόγος Carlyne Remedios, RD, MSc στο Real Simple. Επιπλέον, η χαμηλή θερμοκρασία του κρύου τσαγιού μπορεί να είναι πιο ελκυστική σε συνθήκες ζέστης ή μετά από σωματική άσκηση, γεγονός που ενδέχεται να σας παρακινήσει να καταναλώσετε περισσότερα υγρά, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Janice Chow, MS, RD.

Το κρύο τσάι υπερέχει όσον αφορά και τα αντιοξειδωτικά. «Ανάλογα με το είδος του τσαγιού που θα επιλέξουμε, θα ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με ευεργετικές φυτικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες, οι οποίες διαθέτουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες», εξηγεί η Chow. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αφού τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο τσάι μειώνουν – μεταξύ άλλων - τον κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικών διαταραχών, καρκίνου, διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων.

Ζεστό τσάι

Το ζεστό τσάι χωρίς ζάχαρη είναι εξίσου ενυδατικό με το παγωμένο. Επιπλέον, το ζεστό τσάι μπορεί να προσφέρει ανακούφιση όταν νιώθει κάποιος αδιαθεσία. «Αν έχετε κρυολόγημα ή πονόλαιμο, το ζεστό τσάι βοηθά στην απομάκρυνση της βλέννας και ανακουφίζει από τη συμφόρηση», λέει η Chow.

Σε σύγκριση με το κρύο τσάι, το ζεστό τσάι περιέχει ελαφρώς περισσότερα αντιοξειδωτικά. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία παίζει ρόλο, καθώς η εκχύλιση με ζεστό νερό τείνει να αποδεσμεύει τα αντιοξειδωτικά πιο αποτελεσματικά από ό,τι η εκχύλιση με κρύο νερό, τονίζει η Remedios.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αφεψήματα βοτάνων που παρασκευάζονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών σε σχέση με εκείνα που παρασκευάζονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενώσεις όπως τα φλαβονοειδή και οι πολυφαινόλες, μερικά από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στο τσάι.

Τέλος, η κατανάλωση ζεστού τσαγιού είναι ιδανική για χαλάρωση. «Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την κατανάλωση ζεστού τσαγιού παρηγορητική και χαλαρωτική, γεγονός που την καθιστά ένα ευχάριστο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας. Το ζεστό τσάι μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ρίξουν ρυθμούς και να είναι πιο συνειδητοί κατά την κατανάλωσή του, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τη συνολική εμπειρία», αναφέρει η Chow.