Κρυολόγημα: Ποια σπιτικά «γιατροσόφια» έχουν αποτέλεσμα και ποια όχι

Από το αλατόνερο μέχρι το μέλι, οι σπιτικές θεραπείες για το κρυολόγημα είναι αμέτρητες. Πόσες από αυτές, όμως, είναι πραγματικά αποτελεσματικές;

Το κοινό κρυολόγημα είναι μια ιογενής λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, που μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς, με συχνότερους τους ρινοϊούς. Μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων και αναπνευστικών εκκρίσεων, καθώς και με την επαφή με μολυσμένα χέρια ή επιφάνειες. Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, πονόλαιμο και βήχα, ενώ συνήθως υποχωρούν μέσα σε 1 έως 2 εβδομάδες.

Αν και δεν υπάρχει θεραπεία που να εξαλείφει το κοινό κρυολόγημα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα μέχρι να αναρρώσετε. Από τα ζεστά ροφήματα και το μέλι μέχρι τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής, οι διαθέσιμες επιλογές είναι πολλές. Δεν είναι όμως όλες εξίσου αποτελεσματικές. Δείτε ποιες θεραπείες μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν, ποιες δεν έχουν αποτέλεσμα και για ποιες τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν ασαφή.

Τι βοηθά πραγματικά στο κρυολόγημα

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Mayo Clinic, εάν έχετε κρυολογήσει, ορισμένα πράγματα που σίγουρα θα σάς βοηθήσουν είναι τα παρακάτω:

• Πίνετε άφθονα υγρά. Το νερό, οι χυμοί, ο διαυγής ζωμός και το ζεστό νερό με λεμόνι και μέλι μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην πρόληψη της αφυδάτωσης. Αποφύγετε το αλκοόλ, τον καφέ και τα αναψυκτικά με καφεΐνη, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν την αφυδάτωση.

• Ξεκουραστείτε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση για να αναρρώσει.

• Προτιμήστε ζεστά ροφήματα. Σε πολλές χώρες, η κοτόσουπα, το τσάι και ο ζεστός χυμός μήλου χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την ανακούφιση από το κρυολόγημα. Τα ζεστά υγρά μπορεί να βοηθήσουν στη ρινική συμφόρηση, διευκολύνοντας τη ροή της βλέννας.

• Δοκιμάστε το μέλι. Το μέλι μπορεί να καταπραΰνει τον βήχα σε ενήλικες και παιδιά άνω του ενός έτους. Μπορείτε να το προσθέσετε σε ζεστό τσάι ή νερό με λεμόνι.

• Χρησιμοποιήστε έναν υγραντήρα. Ένας υγραντήρας ψυχρού ατμού μπορεί να αυξήσει την υγρασία του αέρα στο σπίτι και να βοηθήσει στην ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Φροντίστε να αλλάζετε το νερό καθημερινά και να καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πώς να ανακουφίσετε τον πονόλαιμο

Εάν έχετε πονόλαιμο, οι γαργάρες με αλατόνερο μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση. Αρκεί να διαλύσετε 1/4 έως 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα ποτήρι με περίπου 240 ml χλιαρό νερό. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε μικρά παγάκια, σπρέι για τον πονόλαιμο, παστίλιες ή σκληρές καραμέλες.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή όταν δίνετε παστίλιες ή σκληρές καραμέλες σε παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Μη δίνετε παστίλιες ή σκληρές καραμέλες σε παιδιά κάτω των 6 ετών. Τα παιδιά κάτω των 6 ετών επίσης δεν μπορούν να κάνουν σωστά γαργάρες, επομένως δε συστήνεται να τις δοκιμάσουν.

Πώς να αντιμετωπίσετε το μπούκωμα

Οι ρινικές σταγόνες και τα σπρέι με φυσιολογικό ορό, που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το μπούκωμα.

Στα βρέφη, οι ειδικοί συνιστούν να ρίχνετε μερικές σταγόνες φυσιολογικού ορού στο ένα ρουθούνι και στη συνέχεια να απομακρύνετε απαλά τις εκκρίσεις με έναν ρινικό αποφρακτήρα με πουάρ, ειδικό για μωρά.

Στα μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε να χρησιμοποιείτε ρινικά σπρέι με φυσιολογικό ορό.

Πώς να ανακουφίσετε τον πόνο

Οι ενήλικες μπορούν να πάρουν παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη ή ασπιρίνη. Όμως, η ασπιρίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά και εφήβους.

Η ασπιρίνη έχει συνδεθεί με το σύνδρομο Reye, μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή πάθηση, που μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά και εφήβους με γρίπη ή ανεμοβλογιά.

Τι ισχύει για τα φάρμακα κατά του κρυολογήματος και του βήχα

Στους ενήλικες και τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω, τα αποσυμφορητικά, τα αντιισταμινικά και τα παυσίπονα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή μπορεί να ανακουφίσουν ορισμένα συμπτώματα του κρυολογήματος.

Εντούτοις, δεν μπορούν να προλάβουν το κρυολόγημα ούτε να μειώσουν τη διάρκειά του. Επιπλέον, τα περισσότερα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν πρέπει να χορηγούνται σε μικρότερα παιδιά. Η υπερβολική δόση ή η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Γι' αυτό, συμβουλευτείτε τον παιδίατρο πριν δώσετε οποιοδήποτε φάρμακο στο παιδί σας.

Είναι επίσης σημαντικό να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Ορισμένα φάρμακα για το κρυολόγημα περιέχουν περισσότερες από μία δραστικές ουσίες, όπως ένα αποσυμφορητικό σε συνδυασμό με ένα παυσίπονο.

Εάν παίρνετε ήδη κάποιο παυσίπονο, η ταυτόχρονη λήψη ενός τέτοιου σκευάσματος μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική δόση της ίδιας δραστικής ουσίας. Διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις ετικέτες, ώστε να αποφεύγετε τη λήψη μεγαλύτερης ποσότητας φαρμάκου από τη συνιστώμενη.

Ποιες θεραπείες για το κρυολόγημα δεν λειτουργούν

Υπάρχουν πολλές θεραπείες που δεν προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση από το κρυολόγημα. Μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι εξής:

Αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν τα βακτήρια, αλλά δεν έχουν καμία δράση απέναντι στους ιούς που προκαλούν το κρυολόγημα.

Επομένως, μη ζητάτε από τον γιατρό σας να σας συνταγογραφήσει αντιβιοτικά για ένα απλό κρυολόγημα και μη χρησιμοποιείτε αντιβιοτικά που σας έχουν περισσέψει από προηγούμενη θεραπεία.

Όχι μόνο δεν θα αναρρώσετε γρηγορότερα, αλλά η άσκοπη χρήση αντιβιοτικών συμβάλλει και στην ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων, ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που συνεχώς επιδεινώνεται.

Φάρμακα για το κρυολόγημα και τον βήχα σε μικρά παιδιά

Τα φάρμακα για το κρυολόγημα και τον βήχα που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Δεν πρέπει να χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 4 ετών.

Για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών, συμβουλευτείτε τον παιδίατρο πριν χορηγήσετε οποιοδήποτε φάρμακο. Έχετε επίσης υπόψη ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα μπορεί να μην προσφέρουν σημαντική ανακούφιση, ενώ ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες.

Τι ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής

Παρότι η έρευνα συνεχίζεται, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα ορισμένων συμπληρωμάτων διατροφής που συχνά διαφημίζονται ως θεραπείες για το κρυολόγημα.

Βιταμίνη C

Δεν έχει αποδειχθεί ότι η λήψη βιταμίνης C μπορεί να προλάβει το κρυολόγημα. Από την άλλη, ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η λήψη της πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να μειώσει τη διάρκειά τους.

Η βιταμίνη C ενδέχεται επίσης να ωφελεί άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να κρυολογήσουν, επειδή έρχονται συχνά σε επαφή με τους ιούς που προκαλούν το κρυολόγημα.

Για παράδειγμα, τα παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουν αυξημένο κίνδυνο να κρυολογήσουν.

Ψευδάργυρος

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι οι παστίλιες ή τα σιρόπια με ψευδάργυρο μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη του κρυολογήματος ή να μειώσουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Άλλες μελέτες, όμως, δεν έχουν διαπιστώσει κάποιο όφελος.

Επιπλέον, η λήψη ψευδαργύρου μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες. Πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο σκεύασμα ψευδαργύρου, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.