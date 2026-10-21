Φιδές σούπα: Η πιο εύκολη συνταγή για αρρώστους, έτοιμη σε 10 λεπτά

Μια ζεστή σούπα είναι συχνά το πρώτο φαγητό που αναζητούμε όταν είμαστε άρρωστοι και δεν έχουμε πολλή όρεξη. Απλός και γρήγορος στην προετοιμασία του, ο φιδές είναι μια κλασική συνταγή για αυτές τις μέρες, αλλά και για κάθε φορά που θέλετε ένα ελαφρύ γεύμα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Ο φιδές προσφέρει υδατάνθρακες, που αποτελούν πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ ο ζωμός συμβάλλει στην πρόσληψη υγρών. Με λίγο ελαιόλαδο και μπόλικο λεμόνι, μπορείτε να ετοιμάσετε μια ζεστή, λεμονάτη σούπα σε περίπου 10 λεπτά.
Υλικά για μία μερίδα
- 2 φωλιές φιδέ
- 500 ml νερό
- Αλάτι
- Λίγο ελαιόλαδο
- Μπόλικο λεμόνι
Εκτέλεση
- Βάζετε το νερό σε μια κατσαρόλα και το αφήνετε να βράσει. Μόλις πάρει βράση, προσθέτετε λίγο ελαιόλαδο.
- Σπάτε με τα χέρια σας τις φωλιές του φιδέ, τις ρίχνετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε.
- Προσθέτετε το αλάτι και αφήνετε τον φιδέ να βράσει για λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.
- Σερβίρετε τη σούπα ζεστή, με μπόλικο λεμόνι.
Πηγή: Ναυσικά / Cookpad