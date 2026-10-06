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Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς

Ευ Ζην
Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς
Ourania Mastoraki / Cookpad
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 06:29
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Μια εύκολη αλλά πάντα πετυχημένη συνταγή για γιουβαρλάκια που αξίζει να δοκιμάσετε.

Τα γιουβαρλάκια αυγολέμονο είναι μια χορταστική και θρεπτική συνταγή που ταιριάζει ιδιαίτερα στους πιο δροσερούς μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Ο κιμάς προσφέρει πρωτεΐνη, το ρύζι και η πατάτα υδατάνθρακες, ενώ τα καρότα και τα μυρωδικά συμπληρώνουν το πιάτο με επιπλέον θρεπτικά συστατικά και γεύση. Το αυγολέμονο δίνει την χαρακτηριστική κρεμώδη υφή και κάνει τη ζεστή σούπα ακόμη πιο απολαυστική, δημιουργώντας ένα πλήρες σπιτικό γεύμα για τις ημέρες που θέλετε κάτι ζεστό και χορταστικό.

Υλικά για 5-6 μερίδες

  • 500 γρ κιμά ανάμεικτο
  • 1/2 κούπα ρύζι καρολίνα (περίπου 140γρ)
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι
  • 2 μικρά καρότα
  • 1 μεγάλη πατάτα
  • Λίγο ελαιόλαδο
  • Αλάτι, πιπέρι, άνηθο, ξερό δυόσμο, ρίγανη
  • 1 χούφτα ρύζι καρολίνα για την σούπα

Για το αυγολέμονο

  • 2 αυγά
  • 2 λεμόνια

Εκτέλεση

  • Ζυμώνουμε τα υλικά σε ένα μπολ (προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και ένα αυγό για να δέσουν).
  • Βάζουμε τη χύτρα στο μάτι με νερό μέχρι τη μέση, ρίχνουμε κομματάκια τη πατάτα και το καρότο και μόλις πάρει βράση το νερό, ρίχνουμε ένα - ένα τα μπαλάκια που πλάθουμε.
  • Αλατοπιπερώνουμε και κλείνουμε την χύτρα στην τελευταία ένδειξη, μόλις ανέβει η βαλβίδα κατεβάζουμε θερμοκρασία και αφήνουμε για 30 λεπτά.
  • Βγάζουμε από την φωτιά αφήνουμε τον ατμό να βγει, ανοίγουμε και ξανά βάζουμε πάνω στη φωτιά
  • Ρίχνουμε το ρύζι στη σούπα και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να βράσει έως ότου είναι έτοιμο (περίπου 20 λεπτά).
  • Βγάζουμε από την φωτιά και χτυπάμε αυγολέμονο (ασπράδια να γίνουν λευκά, μετά κρόκους, μετά λεμόνι και τέλος σιγά σιγά ανακατεύοντας καλά για να μην χυθεί το αυγό προσθέτουμε 2-3 κουτάλες ζουμί από την κατσαρόλα για να ζεστάνουμε το αυγολέμονο).
  • Ρίχνουμε το αυγολέμονο στη κατσαρόλα (κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο με τα χειλάκια) ανακατεύοντας απαλά.

Πηγή: Ourania Mastoraki / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 02:55
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