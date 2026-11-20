Ένα σοκολατένιο γλυκό μπορεί να συνδυάζει την απόλαυση με υλικά που προσφέρουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Σε αυτή την εκδοχή του κέικ «λάβα», η αλεσμένη βρώμη αντικαθιστά το λευκό αλεύρι, ενώ οι ώριμες μπανάνες χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και βοηθούν το μείγμα να διατηρήσει την υγρασία του.

Η βρώμη και οι μπανάνες προσφέρουν φυτικές ίνες, ενώ τα αυγά, το γιαούρτι και το φυστικοβούτυρο εμπλουτίζουν τη συνταγή με πρωτεΐνη. Χωρίς βούτυρο και με το κακάο και την κουβερτούρα να δίνουν πλούσια σοκολατένια γεύση, το αποτέλεσμα είναι μια πιο θρεπτική εναλλακτική του κλασικού κέικ, με μαλακό, υγρό εσωτερικό.

Υλικά για 10 κομμάτια

• 2 ώριμες μπανάνες

• 200 γρ. αλεσμένη βρώμη

• 2 αυγά

• 2 κ.σ. γιαούρτι

• 2 κ.σ. φυστικοβούτυρο

• 1/2 κούπα σιρόπι αγαύης ή μέλι

• 1 μπέικιν πάουντερ

• 2 βανίλιες

• Κακάο, όσο σας αρέσει

• 1 κουβερτούρα

Εκτέλεση

Λιώστε καλά τις μπανάνες με ένα πιρούνι.

Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από την κουβερτούρα, και ανακατέψτε με το πιρούνι.

Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και μοιράστε από πάνω την κουβερτούρα, κομμένη σε κομμάτια.

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20 λεπτά.

Πηγή: ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΑΝΗ / Cookpad