Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης δεν χρειάζεται να γίνεται εις βάρος της καρδιαγγειακής σας υγείας.

Η πρωτεΐνη βρίσκεται πλέον παντού: σε σνακ, μπάρες, ροφήματα και πολλά ακόμη προϊόντα. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πηγές πρωτεΐνης εξίσου ωφέλιμες για τον οργανισμό. Ορισμένες περιέχουν μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών και νατρίου, τα οποία, όταν καταναλώνονται συστηματικά σε υπερβολικές ποσότητες, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία της καρδιάς και ιδίως τη χοληστερίνη και την αρτηριακή πίεση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τροφές που προσφέρουν σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα περιέχουν φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Τα αυγά αποτελούν αναμφίβολα μια καλή επιλογή, καθώς ένα μέτριο αυγό περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όμως, υπάρχουν και άλλες τροφές που μπορούν να σας προσφέρουν ακόμη περισσότερη πρωτεΐνη, μαζί με πρόσθετα οφέλη για την καρδιά. Ας δούμε πέντε από αυτές.

1. Edamame

Το edamame είναι ένα είδος σόγιας που ξεχωρίζει ανάμεσα στα όσπρια για την υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη. Μισό φλιτζάνι καθαρισμένου edamame προσφέρει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Μάλιστα, αποτελεί μία από τις λίγες φυτικές τροφές που περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, γεγονός που το καθιστά πλήρη πηγή πρωτεΐνης.

Εκτός από την πρωτεΐνη, το edamame συμβάλλει και στην προστασία της καρδιάς. Τα όσπρια περιέχουν φυτικές ίνες, φυτοστερόλες και φυτοστανόλες, συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης. Παράλληλα, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και είναι πλούσιο σε κάλιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες, θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης.

Έρευνες δείχνουν, επίσης, ότι η αυξημένη κατανάλωση οσπρίων και προϊόντων σόγιας συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάλιστα, ανασκόπηση του 2026 υποστηρίζει ότι η ένταξή τους στη διατροφή μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη στρατηγική για την πρόληψη της υπέρτασης.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η ευκολία στην κατανάλωσή του. Μπορείτε να ζεστάνετε κατεψυγμένο edamame στον φούρνο μικροκυμάτων και να το απολαύσετε ως γρήγορο σνακ ή να προσθέσετε τους καθαρισμένους καρπούς σε σαλάτες, πιάτα με ρύζι και noodles.

2. Σπόροι κάνναβης

Τρεις κουταλιές της σούπας σπόροι κάνναβης προσφέρουν περίπου 9 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης, δηλαδή περισσότερη από ένα αυγό.

Εκτός από την πρωτεΐνη, αποτελούν εξαιρετική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων χρόνιων προβλημάτων υγείας. Μάλιστα, οι σπόροι κάνναβης συγκαταλέγονται στις λίγες φυτικές πηγές αυτών των ωφέλιμων λιπαρών.

Παράλληλα, περιέχουν τοκοφερόλες, φυτοστερόλες και πολυφαινόλες, δηλαδή αντιοξειδωτικές ουσίες που προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Το καλύτερο είναι ότι μπορείτε να τους εντάξετε εύκολα στην καθημερινή σας διατροφή. Έχουν ήπια, ελαφρώς ξηροκαρπάτη γεύση και ταιριάζουν ιδανικά σε σαλάτες, μπολ με δημητριακά, γιαούρτι και βρώμη. Μπορείτε, επίσης, να τους προσθέσετε στα αγαπημένα σας smoothies ή ακόμη και σε γλυκές παρασκευές.

3. Φακές

Οι φακές αποτελούν ακόμη μία εξαιρετική επιλογή φυτικής πρωτεΐνης. Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές προσφέρει περίπου 9 γραμμάρια πρωτεΐνης και σχεδόν 8 γραμμάρια φυτικών ινών.

Οι φυτικές ίνες που περιέχουν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς δεσμεύουν τη χοληστερόλη στο πεπτικό σύστημα και συμβάλλουν στην απομάκρυνσή της από τον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ολικής και της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης.

Επιπλέον, οι φακές είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία της καρδιάς και στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Πρόκειται για μια οικονομική και ιδιαίτερα θρεπτική τροφή, που μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους στην κουζίνα. Μπορείτε να προσθέσετε μαγειρεμένες φακές σε σούπες ή να τις συνδυάσετε με κιμά από μοσχάρι ή γαλοπούλα, ενισχύοντας την περιεκτικότητα του γεύματος σε φυτικές ίνες. Ταιριάζουν, επίσης, σε κεφτεδάκια, μπιφτέκια και σάλτσες για ζυμαρικά.

4. Σολομός

Ο σολομός αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης, χωρίς να παραμελούν την υγεία της καρδιάς. Μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων προσφέρει 21 γραμμάρια πρωτεΐνης, ποσότητα αντίστοιχη με εκείνη που βρίσκουμε σε άλλα είδη κρέατος, όπως το μοσχάρι και το κοτόπουλο.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος, περιορίζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά την κατανάλωση ψαριών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, με τον σολομό να αποτελεί μια ιδιαίτερα καλή επιλογή για την κάλυψη αυτής της σύστασης.

Επιπλέον, μπορείτε να τον προετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα. Ψήστε ένα φιλέτο σολομού στον φούρνο μαζί με λαχανικά ή χρησιμοποιήστε τη φριτέζα αέρος για ένα γρήγορο και θρεπτικό γεύμα. Εξίσου πρακτική επιλογή είναι και ο σολομός σε κονσέρβα, ο οποίος είναι συνήθως πιο οικονομικός. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε μπιφτέκια σολομού ή να τον αναμείξετε με στραγγιστό γιαούρτι, λεμόνι και άνηθο, δημιουργώντας μια εύκολη και υγιεινή σαλάτα.

5. Σαρδέλες

Τα ψάρια σε κονσέρβα έχουν κερδίσει ξανά τη θέση τους στη σύγχρονη διατροφή και οι σαρδέλες αποτελούν μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές. Μία κονσέρβα περίπου 106 γραμμαρίων προσφέρει 23 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Δεν ξεχωρίζουν, όμως, μόνο για την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη. Είναι επίσης πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και ασβέστιο, δύο συστατικά με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ, υποστηρίζοντας τη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης και μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παράλληλα, οι σαρδέλες περιέχουν κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, ταυρίνη και αργινίνη. Σύμφωνα με μελέτη του 2023, ο συνδυασμός αυτών των θρεπτικών συστατικών μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, ενισχύοντας συνολικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Επομένως, τα οφέλη τους δεν οφείλονται αποκλειστικά στα ωμέγα-3 λιπαρά, αλλά στη συνεργιστική δράση πολλών διαφορετικών θρεπτικών συστατικών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θρεπτική και πρακτική επιλογή, που αξίζει να εντάξετε πιο συχνά στο διατροφικό σας πρόγραμμα.