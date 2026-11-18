Η Merck αποφάσισε να σταματήσει τις δοκιμές για την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου της για τον καρκίνο του αίματος, το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Πρόκειται για το nemtabrutinib, για το οποίο μετά από σχετική αξιολόγηση προέκυψε ότι τα οφέλη της θεραπείας ενδέχεται να μην υπερτερούν των κινδύνων, όπως γράφει το Reuters.

Μια ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού εξέτασε τα αποτελέσματα μιας μελέτης προχωρημένου σταδίου. Η Merck ανέφερε ότι η δική της αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων επιβεβαίωσε το εν λόγω εύρημα, σύμφωνα με το Reuters. Η φαρμακοβιομηχανία δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με τη φύση των κινδύνων.

Τι σημαίνει η διακοπή των κλινικών δοκιμών του νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του αίματος

Η απόφαση αυτή θέτει τέλος στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπτυξης για τη θεραπεία της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας και του μικρού λεμφοκυτταρικού λεμφώματος, συμπεριλαμβανομένων δύο άλλων κλινικών δοκιμών προχωρημένου σταδίου.

Η μελέτη που εξετάστηκε από την επιτροπή είχε σχεδιαστεί για να συγκρίνει το nemtabrutinib με το Imbruvica της AbbVie και το Calquence της AstraZeneca σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Όσον αφορά τις άλλες δύο κλινικές δοκιμές προχωρημένου σταδίου, η μία εξέτασε το nemtabrutinib σε σύγκριση με χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Η άλλη δοκιμή συνδύασε το nemtabrutinib με το venetoclax —προϊόν των AbbVie και Roche — σε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε επανεμφανιστεί ή είχε πάψει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία.

Τι είναι το nemtabrutinib

Το nemtabrutinib είναι ένα φάρμακο που χορηγείται από το στόμα και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει την BTK, μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη των καρκινικών Β-κυττάρων. Προγενέστερες μελέτες αξιολόγησαν το φάρμακο σε άλλες μορφές καρκίνου του αίματος που αφορούν τα Β-κύτταρα, όπως το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα, το θυλακιώδες λέμφωμα, το λέμφωμα της οριακής ζώνης και τη μακροσφαιριναιμία του Waldenström.

Η Merck ανέφερε ότι θα ενημερώσει τους ερευνητές των κλινικών δοκιμών και προέτρεψε τους ασθενείς να συζητήσουν με την ερευνητική ομάδα και τον ιατρό τους σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις θεραπευτικές επιλογές.

Να σημειωθεί ότι, η εταιρεία δήλωσε ότι οι αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στην επιστημονική κοινότητα.