Το ελαιόλαδο είναι μια εξαιρετική επιλογή για το τηγάνισμα. Αντέχει από τη φύση του στις υψηλές θερμοκρασίες και έχει αρκετά υψηλό σημείο καπνού, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους τρόπους μαγειρέματος. Ωστόσο, επειδή είναι ακριβότερο από άλλα μαγειρικά λάδια, πολλοί αναρωτιούνται αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ξανά μετά το τηγάνισμα.

Η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ελαιόλαδο παρέμεινε σταθερό ακόμα και μετά από 10 τηγανίσματα. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι το ελαιόλαδο διατηρεί την ποιότητα και τη θρεπτική του αξία καλύτερα από τα σπορέλαια κατά το τηγάνισμα.

Πώς θα ξαναχρησιμοποιήσετε το ελαιόλαδο

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το ελαιόλαδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

• Αφήστε το λάδι να κρυώσει και στη συνέχεια σουρώστε το χρησιμοποιώντας ένα τουλπάνι διπλωμένο σε μερικές στρώσεις, ένα πολύ λεπτό σουρωτήρι, ένα χάρτινο φίλτρο καφέ ή ακόμα και χαρτί κουζίνας. Στόχος είναι να απομακρύνετε τα μικρά υπολείμματα τροφών που έχουν μείνει μέσα στο λάδι. Αυτά μπορεί να καούν την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, γι' αυτό είναι σημαντικό να τα αφαιρέσετε όσο καλύτερα μπορείτε.

• Βάλτε το λάδι σε ένα δοχείο κατάλληλου μεγέθους, ώστε να το γεμίζει σχεδόν μέχρι πάνω και να μένει όσο το δυνατόν λιγότερος αέρας στο εσωτερικό του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σκουρόχρωμο μπουκάλι, ένα γυάλινο βάζο ή ένα αδιαφανές δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι. Αποφύγετε τα δοχεία από άλλα μέταλλα, καθώς υλικά όπως ο χαλκός και ο ορείχαλκος μπορεί να αντιδράσουν με το λάδι. Μπορείτε επίσης να το βάλετε ξανά στο μπουκάλι στο οποίο το αγοράσατε. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να κλείσετε καλά το δοχείο.

• Φυλάξτε το λάδι σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, όπως ένα ντουλάπι της κουζίνας. Αποφύγετε να το τοποθετήσετε κοντά στις εστίες μαγειρέματος ή σε σημείο που το βλέπει το φως, καθώς η θερμότητα και το φως επιταχύνουν την οξείδωσή του. Καλό είναι επίσης να το χρησιμοποιήσετε σχετικά σύντομα.

• Σημειώστε στο δοχείο την ημερομηνία και τα τρόφιμα που έχετε τηγανίσει στο συγκεκριμένο λάδι. Το λάδι απορροφά και διατηρεί μέρος της γεύσης των τροφίμων. Για παράδειγμα, δεν είναι καλή ιδέα να τηγανίσετε λουκουμάδες σε λάδι που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως για ψάρι. Μια μικρή σημείωση στο δοχείο θα σας βοηθήσει να θυμάστε πού το χρησιμοποιήσατε.

• Χρησιμοποιήστε το λάδι που έχετε κρατήσει μόνο για μαγείρεμα. Για τις σαλάτες και τις μαρινάδες σας, χρησιμοποιήστε φρέσκο ελαιόλαδο.

• Ανάλογα με το τι έχετε τηγανίσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ελαιόλαδο έως και 5 φορές, σύμφωνα με τη σελίδα του North American Olive Oil Association. Αν παρατηρήσετε ότι έχει σκουρύνει ή έχει αλλάξει η σύστασή του και έχει γίνει πιο παχύρρευστο, πετάξτε το.

• Όταν έρθει η ώρα να πετάξετε το λάδι, μην το αδειάσετε στον νεροχύτη, καθώς μπορεί να φράξει τις σωληνώσεις. Αν έχετε τη δυνατότητα, προτιμήστε να το δώσετε για ανακύκλωση.

Τι πρέπει να προσέξετε

• Όπως σε κάθε τηγάνισμα, βεβαιωθείτε ότι το λάδι έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία πριν βάλετε μέσα τα τρόφιμα και προσέξτε να μην καεί. Ένα θερμόμετρο μαγειρικής μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

• Προσπαθήστε να μην πέσει νερό μέσα στο λάδι. Αν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα τρόφιμα, φροντίστε να μην έχουν πάγο στην επιφάνειά τους. Επίσης, αποφύγετε να σκεπάζετε το τηγάνι με καπάκι, καθώς οι υδρατμοί μπορεί να συγκεντρωθούν στο εσωτερικό του και να στάξουν μέσα στο λάδι. Η παρουσία νερού στο λάδι εμποδίζει τα τρόφιμα να γίνουν τραγανά.

• Φροντίστε να τηγανίζετε πρώτα τα τρόφιμα με ήπια γεύση, όσο το λάδι είναι ακόμα φρέσκο. Αφήστε τα τρόφιμα με πιο έντονη γεύση για τις επόμενες φορές που θα χρησιμοποιήσετε το ίδιο λάδι.