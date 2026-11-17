Η θρόμβωση μπορεί να προκαλέσει πόνο ή πρήξιμο στο πόδι, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα.

Η θρόμβωση είναι μια κατάσταση που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία, ιδιαίτερα όταν δεν εντοπίζεται και δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Αν και μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορα σημεία του σώματος, μία από τις συχνότερες μορφές της είναι η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η οποία επηρεάζει κυρίως τα πόδια.

Τα συμπτώματα δεν είναι πάντα έντονα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απουσιάζουν εντελώς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια σημάδια πρέπει να προσέξετε, ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο και πότε χρειάζεται να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορεί να είναι επικίνδυνη, επειδή οι θρόμβοι που σχηματίζονται στις φλέβες ενδέχεται να αποκολληθούν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να μεταφερθούν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στους πνεύμονες και να φράξουν κάποιο αιμοφόρο αγγείο, προκαλώντας πνευμονική εμβολή. Όταν συνυπάρχουν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή, η κατάσταση ονομάζεται φλεβική θρομβοεμβολή.

Θρόμβωση στο πόδι - Συμπτώματα

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, τα συμπτώματα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Πρήξιμο στο πόδι.

• Πόνο, κράμπες ή ενόχληση στο πόδι, που συχνά ξεκινούν από τη γάμπα.

• Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος στο πόδι, το οποίο μπορεί να γίνει κόκκινο ή μωβ, ανάλογα με το φυσικό χρώμα του δέρματός σας.

• Αίσθημα θερμότητας στο πόδι που παρουσιάζει θρόμβωση.

Ωστόσο, η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς εμφανή συμπτώματα.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε πνευμονική εμβολή. Πρόκειται για μια επιπλοκή της θρόμβωσης που εμφανίζεται όταν ένας θρόμβος αίματος φράζει κάποια αρτηρία στους πνεύμονες, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος σε ένα τμήμα τους.

Συνήθως, οι θρόμβοι σχηματίζονται αρχικά στις βαθιές φλέβες των ποδιών και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω της δεξιάς πλευράς της καρδιάς στους πνεύμονες.

Τα προειδοποιητικά συμπτώματα της πνευμονικής εμβολής περιλαμβάνουν:

• Ξαφνική δύσπνοια.

• Πόνο ή ενόχληση στο στήθος που επιδεινώνεται όταν παίρνετε βαθιά αναπνοή ή βήχετε.

• Ζάλη ή αίσθημα ότι πρόκειται να λιποθυμήσετε.

• Λιποθυμία.

• Γρήγορους καρδιακούς παλμούς.

• Γρήγορη αναπνοή.

• Βήχα με αίμα.

Οι αιτίες της θρόμβωσης

Οτιδήποτε εμποδίζει τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος ή διαταράσσει την πήξη του μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό θρόμβου.

Οι κυριότερες αιτίες της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης είναι οι βλάβες στις φλέβες που προκαλούνται από χειρουργικές επεμβάσεις, φλεγμονές, λοιμώξεις ή τραυματισμούς.

Παράγοντες κινδύνου

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Όσο περισσότεροι από αυτούς συνυπάρχουν, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.

Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται:

• Ηλικία. Μετά τα 60 έτη, ο κίνδυνος της θρόμβωσης αυξάνεται. Όμως, η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

• Έλλειψη κίνησης. Όταν τα πόδια παραμένουν ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μύες της γάμπας δεν συσπώνται. Οι μυϊκές συσπάσεις βοηθούν το αίμα να κυκλοφορεί σωστά. Η πολύωρη καθιστική θέση, όπως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης. Το ίδιο ισχύει και για την παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι, για παράδειγμα λόγω μακροχρόνιας νοσηλείας ή κάποιας πάθησης, όπως η παράλυση.

• Τραυματισμός ή χειρουργική επέμβαση. Ένας τραυματισμός στις φλέβες ή μια χειρουργική επέμβαση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων.

• Εγκυμοσύνη. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται η πίεση στις φλέβες της λεκάνης και των ποδιών. Ο κίνδυνος θρόμβωσης παραμένει αυξημένος έως και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσες γυναίκες έχουν κληρονομικές διαταραχές της πήξης του αίματος.

• Αντισυλληπτικά χάπια ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Και τα δύο μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.

• Υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις φλέβες της λεκάνης και των ποδιών.

• Κάπνισμα. Το κάπνισμα επηρεάζει την κυκλοφορία και την πήξη του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης.

• Καρκίνος. Ορισμένες μορφές καρκίνου αυξάνουν τα επίπεδα ουσιών στο αίμα που ευνοούν τον σχηματισμό θρόμβων. Επιπλέον, κάποιες αντικαρκινικές θεραπείες αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης.

• Καρδιακή ανεπάρκεια. Η καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνει τον κίνδυνο τόσο της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης όσο και της πνευμονικής εμβολής. Επειδή η καρδιά και οι πνεύμονες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά σε όσους πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και μια μικρή πνευμονική εμβολή μπορεί να προκαλέσει πιο έντονα συμπτώματα.

• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης.

• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής. Εάν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχετε εμφανίσει στο παρελθόν μία ή και τις δύο αυτές παθήσεις, ενδέχεται να έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσετε φλεβική θρόμβωση.

• Γονίδια. Ορισμένες αλλαγές στο DNA μπορούν να κάνουν το αίμα να σχηματίζει θρόμβους πιο εύκολα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μετάλλαξη του παράγοντα V Leiden, μια κληρονομική διαταραχή που επηρεάζει έναν από τους παράγοντες πήξης του αίματος. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας τέτοιας διαταραχής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εμφανιστεί θρόμβωση, εκτός εάν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.