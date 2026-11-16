Με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), υπό την Πρόεδρο Ματίνα Παγώνη συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα θεσμικά ζητήματα του Συλλόγου, καθώς και η λειτουργία του συστήματος εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Συναντήθηκα με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της, καθώς και την κυρία Πρόεδρο, που διαθέτουν τον πολύτιμο χρόνο τους προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του ΠΙΣ και να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή εκλογών στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027. Θέλω αρχικά να τους ευχαριστήσω, γιατί συνέβαλαν σημαντικά στην αποκατάσταση της ηρεμίας, ώστε να προχωρήσουμε σε ομαλές, δημοκρατικές και ασφαλείς εκλογές. Δεύτερον, 1η Δεκεμβρίου αναμένουμε να ξαναμπούν σε λειτουργία τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, τα οποία επιτέλους ολοκληρώνονται.

Με την επανένταξη του Ευαγγελισμού στην πρωινή εφημερία, θα προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα εφημεριών, με στόχο την αποσυμφόρηση ορισμένων μεγάλων νοσοκομείων που δέχονται αυξημένη πίεση. Εγώ δέχομαι όσα λέει η κυρία Πρόεδρος. Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το Γεννηματάς, το Τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση με το σημερινό σύστημα εφημεριών. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε σε αλλαγές. Τις λεπτομέρειες θα τις εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς».

Η Πρόεδρος της προσωρινή διοικούσας ΠΙΣ Ματίνα Παγώνη ανέφερε από την πλευρά της: «Σήμερα, μαζί με την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας την οποία είχαμε προγραμματίσει προκειμένου να συζητήσουμε δύο-τρία ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο είναι η εφημέρευση των νοσοκομείων στην Αττική. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εφημερίας και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνει ανά τέσσερις μέρες, όπως ήταν το παλιό σύστημα, γιατί τα νοσοκομεία ιδιαίτερα του κορμού, δεν αντέχουν άλλο τόσο κόσμο και τόση μεγάλη προσέλευση ασθενών. Και το δεύτερο που ζητήσαμε από τον υπουργό, αφορά την αμοιβή των ιδιωτών γιατρών. Ζητήσαμε από τον υπουργό να προχωρήσει σε νέα αύξηση, από τα 13 στα 15 ευρώ, μετά την προηγούμενη αύξηση από τα 10 στα 13 ευρώ. Μας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει και πιστεύω ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του».