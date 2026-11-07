Τελικά τι έχει ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει πρωταγωνιστήσει τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα. Ο λόγος είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργού Υγείας και του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώτο να προχωρά σε βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με σειρά εμφανίσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς, αμφισβήτησε τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα περί ηθικής υπεροχής του ίδιου και της παράταξής του έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Προηγουμένως, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε χαρακτηρίσει «αρχιερέα της διαπλοκής» τον πρωθυπουργό, σε συνέντευξη που παραχώρησε. «Εμένα προσωπικά με προσέβαλε ως μέλος της κυβέρνησης που λέει διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη και όλη τη Νέα Δημοκρατία, προβάλλοντας το επιχείρημα της δικής του εντιμότητας και ηθικής υπεροχής», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε τις καταγγελίες για ενδεχόμενη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βενεζουέλα, επικαλούμενος ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται ως πρώην αξιωματούχος του καθεστώτος. Παράλληλα, μίλησε για το θέμα των Ποινικών Κωδίκων και την ψήφισή τους στη Βουλή λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Οι επιθέσεις ήταν σφοδρές και το ερώτημα εύλογο: Τι έπαθε ξαφνικά ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Αλέξη Τσίπρα; Γιατί, η ένταση με την οποία επιτίθεται στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ μοιάζει από ακατανόητη μέχρι εμμονική.

Οι δύο λόγοι

Οι λόγοι που προκύπτουν από το ρεπορτάζ είναι δύο.

Ο πρώτος είναι η πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όσα είπε εκεί ο ίδιος και όσα του είπαν οι γιατροί. Τα δύο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ είναι αποκαλυπτικά για όσα συμβαίνουν στις δομές του ΕΣΥ. Σύμφωνα με συνομιλητές του HealthStat από το υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με όσα είδε και το πήρε προσωπικά.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συνηθίζει «να μπαίνει μπροστά» σε κεντρικές πολιτικές κόντρες. Είναι ένα αρκετά επικοινωνιακό κυβερνητικό στέλεχος (αν όχι το καλύτερο που διαθέτει στη φαρέτρα του ο πρωθυπουργός για αυτές τις δουλειές), εκπροσωπεί μία πολύ συγκεκριμένη «δεξιά» τάση εντός της Νέας Δημοκρατίας και πολλές φορές η εμπλοκή του σε τέτοιους καβγάδες γίνεται για να μετρήσει το Μαξίμου που «κάθεται η μπίλια» της κοινής γνώμης.

Τι ισχύει για τις καταγγελίες Γεωργιάδη

Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι αν ευσταθούν οι καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Αρχικά, για τον υποτιθέμενο χρηματισμό του πρώην πρωθυπουργού από τη Βενεζουέλα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να πιστοποιεί το συγκεκριμένο γεγονός. Μόνο ένα δημοσίευμα και μία αμφιβόλου αξιοπιστίας μαρτυρία. Τίποτε άλλο. Για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, χρειάζεται κάτι περισσότερο.

Για τους Ποινικούς Κώδικες, οι καταγγελίες του Σταύρου Κοντονή έχουν αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη και έχουν απορριφθεί.

Επίσης, οι Ποινικοί Κώδικες δεν γράφτηκαν σε μια νύχτα. Προετοιμάζονταν επί χρόνια, από διαδοχικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας. Στη δημόσια διαβούλευση με νομικές σχολές, ενώσεις δικαστών, δικηγορικούς συλλόγους και πολιτικά κόμματα. Δεν έγινε καμία διαδικασία fast track. Αντίθετα, ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα για την επεξεργασία των Κωδίκων.