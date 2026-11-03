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Επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα για το νοσοκομείο Καλαμάτας: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου…»

Πολιτική Υγείας
Επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα για το νοσοκομείο Καλαμάτας: «Δεν τσιμπάω, κάνε φασαρία μόνος σου…»
Eurokinissi/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 12:06

Ο «διάλογος» Γεωργιάδη – Τσίπρα μέσω «X» με επίκεντρο το νοσοκομείο Καλαμάτας.

Με ένα βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ανήρτησε στο «X», ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στον Πρόεδρο της ΕΛΑΣ για το νοσοκομείο Καλαμάτας. Ο υπουργός Υγείας γράφει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «το πλάνο από φθαρμένο σημείο του Νοσοκομείου (σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη νέα πτέρυγα αλλά δεν την έδειξε), πλάνο με κυρία που διαμαρτύρεται….», για να καταλήξει σημειώνοντας τα εξής: «ναι, Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό… δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας…».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 12:12

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