ΕΛ.Α.Σ.: «Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το νοσοκομείο Καλαμάτας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την θητεία του ως τηλεπωλητής εκπαιδεύεται στο ρόλο του τηλεσχολιαστή στα social media. Μόνο που ξεχνά ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας την στάση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τομέα Υγείας της ΕΛ.Α.Σ.

«Ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να καταλάβει ότι οι αγωνίες των ασθενών και οι διεκδικήσεις των υγειονομικών δεν είναι «φασαρία». Είναι ζητήματα υγείας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας, για τα οποία έχει την πολιτική ευθύνη να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο υπουργός, με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς μίλησαν με μελανά χρώματα για την κατάσταση που επικρατεί, επικαλείται μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο. Κάθε αναβάθμιση δημόσιας υποδομής είναι αναγκαία και θετική. Δεν απαλλάσσει, όμως, την κυβέρνηση από την υποχρέωση να εξασφαλίζει επαρκές προσωπικό και ασφαλή λειτουργία σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Η φροντίδα κρίνεται καθημερινά: από το αν υπάρχει διαθέσιμος γιατρός, αν καλύπτεται η νοσηλευτική βάρδια, αν ο ασθενής εξετάζεται και χειρουργείται εγκαίρως.

Η επίκληση προβλημάτων προηγούμενων ετών επίσης δεν αποτελεί απάντηση. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση για να τα αντιμετωπίσει, με ποιο σχέδιο και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε χθες συγκεκριμένες προτεραιότητες: ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών, με μεσοσταθμική αύξηση 500 ευρώ, κίνητρα για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σχεδιασμό ενός νέου υγειονομικού χάρτη με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Για τον Τομέα Υγείας της ΕΛΑΣ, η ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος ξεκινά από τους ανθρώπους του. Χρειάζεται αξιοπρεπείς αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και δυνατότητα να προσφέρουν την επιστημονική φροντίδα για την οποία εκπαιδεύτηκαν. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, έμπρακτη εγγύηση ότι κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη.

Καλούμε τον υπουργό Υγείας να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κενές και καλυμμένες θέσεις, τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης και το χρονοδιάγραμμα κάλυψής τους στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ο υπουργός Υγείας οφείλει απαντήσεις στους ασθενείς και στους εργαζομένους. Η ειρωνεία δεν καλύπτει καμία βάρδια και δεν μειώνει καμία αναμονή».