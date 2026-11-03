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Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας

Ευ Ζην
Πορτοκάλι: 10 διαφορετικοί τρόποι να το αξιοποιήσετε στην κουζίνα σας
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 03/11/2026 - 08:17

Τα πορτοκάλια αποτελούν σημαντική πηγή βιταμίνης C.

Το πορτοκάλια μπορούν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους στην κουζίνα. Ταιριάζουν άψογα με επιδόρπια αλλά και πολλά κρέατα.

10 διαφορετικοί τρόποι για να απολαύσετε ένα πορτοκάλι

- Φτιάξτε ένα επιδόρπιο γεμάτο φρούτα! Προσθέστε καθαρισμένα πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ σε φέτες, μαρμελάδα πορτοκάλι και εκχύλισμα βανίλιας. Σερβίρετε γαρνίροντας με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και τριμμένη καρύδα.

- Σάλτσα πορτοκαλιού. Ψάρι ή κοτόπουλο στη σχάρα με σάλτσα πορτοκαλιού – μια επιλογή που σίγουρα θα σας ενθουσιάσει! Αναμείξτε ξύσμα πορτοκαλιού, ψιλοκομμένα πορτοκάλια, ντομάτα, φρέσκο κόλιανδρο, φρέσκο κρεμμυδάκι, καρύδια και χυμό λάιμ. Περιχύστε το ψάρι ή το κοτόπουλο.

- Ξεκινήστε τη μέρα με βρώμη και πορτοκάλι. Προσθέστε πορτοκάλια στη βρώμη σας – ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή για θρεπτική βρώμη με φρούτα και ξηρούς καρπούς.

- Σε wrap με κοτόπουλο. Σοτάρετε κοτόπουλο, πιπεριές, κρεμμύδι, σκόρδο και τζίντζερ με λίγο χυμό λεμονιού, καστανή ζάχαρη, σησαμέλαιο και σάλτσα σόγιας. Προσθέστε κομματάκια πορτοκαλιού και σερβίρετε μαζί με φύλλα μαρουλιού iceberg.

- Φτιάξτε σουβλάκια φρούτων! Περάστε σε ξυλάκια κομμάτια πορτοκαλιού, φράουλες, πεπόνι, σταφύλια, μπανάνες και ανανά. Βουτήξτε τα σε λίγη σοκολάτα ή γιαούρτι φρούτων χαμηλών λιπαρών και απολαύστε!

- Δώστε ένταση στη φρουτοσαλάτα σας. Μην ξεχάσετε να βάλετε πορτοκάλια στην επόμενη φρουτοσαλάτα σας! Αναμείξτε φέτες πορτοκαλιού, μάνγκο και φράουλες, προσθέτοντας λίγο φρεσκοστυμμένο χυμό λάιμ και μέλι. Σερβίρετε με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών.

- Λεμονάδα με πορτοκάλι! Θέλετε να δώσετε μια πιο ζωηρή γεύση στον χυμό πορτοκαλιού σας; Φτιάξτε λεμονάδα με πορτοκάλι! Σε μια κανάτα, αναμείξτε φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού και λεμονιού, νερό, ζάχαρη, καθώς και φρέσκες φέτες πορτοκαλιού και λεμονιού. Ανακατέψτε καλά και βάλτε το μείγμα στο ψυγείο. Σερβίρετε με πάγο για μια δροσιστική τονωτική δόση μέσα στη μέρα.

- Προσθέστε ένα πορτοκάλι σε σαλάτα. Βάλτε φέτες πορτοκαλιού, φράουλες και καρύδια πάνω σε μια βάση από τα αγαπημένα σας πράσινα λαχανικά – μια σαλάτα που σίγουρα θα λατρέψετε!

- Δροσιστείτε με γρανίτες. Φτιάξτε γρανίτες πορτοκαλιού! Διαλύστε ζελέ πορτοκαλιού σε χυμό πορτοκαλιού και νερό, και αδειάστε το μείγμα σε ειδικές θήκες για γρανίτες ή σε μικρά πλαστικά ποτηράκια. Καταψύξτε μέχρι να παγώσουν καλά. Αν χρησιμοποιήσετε πλαστικά ποτηράκια, αφήστε τα να σφίξουν λίγο, τοποθετήστε ξυλάκια και συνεχίστε την κατάψυξη μέχρι να παγώσουν τελείως.

- Κόψτε το πορτοκάλι σε φέτες ή απλώς ξεφλουδίστε το και καταναλώστε το!

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2026 - 02:00

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