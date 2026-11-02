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Διαιτολόγος προτείνει το τέλειο φθινοπωρινό σνακ

Ευ Ζην
Διαιτολόγος προτείνει το τέλειο φθινοπωρινό σνακ
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 02/11/2026 - 06:40

Τα σνακ είναι απαραίτητα μέσα στη μέρα για να δίνουμε στον οργανισμό μας ενέργεια και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Όταν πεινάμε μεταξύ των γευμάτων καλό είναι να επιλέγουμε υγιεινά σνακ και όχι σοκολάτες ή μπισκότα. Η διαιτολόγος και συντάκτρια θεμάτων διατροφής στο TODAY, Natalie Rizzo, προτείνει ένα υγιεινό σνακ, το οποίο μπορεί εύκολα να προετοιμάσει ο καθένας.

Αυτό το σνακ δεν είναι άλλο από τα energy bites με μήλο και κανέλα χωρίς ψήσιμο. Αποτελούν ένα απολαυστικό φθινοπωρινό σνακ, το οποίο συνδυάζει φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά σε μια μικρή, γευστική μπουκίτσα.

«Ως διαιτολόγος, αναζητώ πάντα σνακ που να είναι χορταστικά, εύκολα στην προετοιμασία και με κρατούν χορτάτη μέχρι το επόμενο γεύμα μου», λέει η ίδια. «Αυτές οι μπουκίτσες με μήλο και κανέλα αποτελούν το ιδανικό φθινοπωρινό σνακ», προσθέτει.

Το συγκεκριμένο σνακ περιέχει βρώμη, βούτυρο αμυγδάλου, αποξηραμένα μήλα (σε μορφή τσιπς), χουρμάδες και κανέλα. Ωστόσο, το βασικό συστατικό είναι οι σπόροι κάνναβης, εξηγεί η Rizzo — σπόροι μικροί στο μέγεθος, αλλά με μεγάλη διατροφική αξία, σύμφωνα με την ίδια.

Η βρώμη προσφέρει σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, στοιχεία που υποστηρίζουν την πέψη και δίνουν ενέργεια με διάρκεια. «Το βούτυρο αμυγδάλου προσθέτει φυτική πρωτεΐνη και ακόρεστα λιπαρά που είναι ωφέλιμα για την υγεία της καρδιάς», συνεχίζει η ειδικός, «ενώ οι χουρμάδες και τα αποξηραμένα μήλα χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και επιπλέον φυτικές ίνες».

Όσο για τους σπόρους κάνναβης, προσφέρουν υγιεινά λιπαρά και αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Μια μερίδα 3 κουταλιών της σούπας σπόρων κάνναβης περιέχει σχεδόν 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, γεγονός που τους καθιστά έναν από τους κορυφαίους σπόρους με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σύμφωνα με την διαιτολόγο.

Πώς θα φτιάξετε τα energy bites

Σε ένα μπολ θα βάλετε 2-3 κουταλιές της σούπας βρώμη, μερικά αποξηραμένα τσιπς μήλου (κομμένα σε μικρά κομματάκια), 2-3 χουρμάδες (κομμένους σε μικρά κομματάκια, αφού πρώτα τους έχετε μουλιάσει σε ζεστό νερό για λίγη ώρα) και 2-3 κουταλιές της σούπας βούτυρο αμυγδάλου. Το μείγμα θα πρέπει να είναι ελαφρώς χοντροκομμένο, και όχι εντελώς λείο. Την ποσότητα από κάθε υλικό μπορείτε να την υπολογίσετε ανάλογα με τη συνολική ποσότητα που θέλετε να φτιάξετε. Αν το μείγμα φαίνεται πολύ στεγνό, προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού νερό και ανακατέψτε μέχρι να δέσει. Προσθέστε στο τέλος τους σπόρους κάνναβης και την κανέλα. Ανακατέψτε καλά και πλάστε σε μικρά μπαλάκια. Το σνακ σας είναι έτοιμο!

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2026 - 23:15

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