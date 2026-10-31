Ύπνος: Το hack με το φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι

Μία συμβουλή ευεξίας – πέρα από τα συνηθισμένα – για να έχετε έναν χαλαρό βραδινό ύπνο .

Το … «κόλπο» με το φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι δεν είναι καινούριο. Πρόκειται για κάτι που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά σε κάποιους πολιτισμούς. Σήμερα, με τη «δύναμη», που έχουν τα social media αυτό το hack έχει αποκτήσει μεγάλη «φήμη», και μάλιστα συνδέεται με καλύτερο βραδινό ύπνο.

Να σημειωθεί ότι, καμία μελέτη δεν έχει εξετάσει την επίδραση που μπορεί να έχει στον ύπνο, η τοποθέτηση ενός φύλλου δάφνης κάτω από το μαξιλάρι. Οι άνθρωποι το κάνουν για το άρωμα που αναδύει το φύλλο δάφνης, για χαλάρωση και, σε ορισμένες παραδόσεις, για να έχουν «καλά όνειρα». Επίσης, το έλαιο δάφνης περιέχει ενώσεις που συναντώνται και σε άλλα αρώματα με χαλαρωτική δράση, όπως η λιναλοόλη.

Αν ανατρέξετε σε κείμενα στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι οι τρεις πιο συχνοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να τοποθετήσει ένα φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι είναι οι παρακάτω:

- Για το άρωμά του: ένα φύλλο δάφνης απελευθερώνει ένα ζεστό άρωμα, το οποίο πολλοί βρίσκουν χαλαρωτικό.

- Είναι μία τελετουργία: μια μικρή κίνηση πριν από τον ύπνο - όπως ένα φλιτζάνι ζεστό τσάι - που σηματοδοτεί ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει το σώμα.

- Για λόγους που βασίζονται σε παλιές παραδόσεις: σε ορισμένες λαϊκές δοξασίες, τα φύλλα δάφνης συνδέονται με την προστασία ή με προφητικά όνειρα.

Τι περιέχει ένα φύλλο δάφνης

Μια μελέτη του 2017, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Molecules, ανέλυσε το αιθέριο έλαιο από φύλλα δάφνης που προέρχονταν από τη νότια Ιταλία. Τα κύρια συστατικά του είναι: η 1,8-κινεόλη (31,9%) —μια ουσία με φρέσκια μυρωδιά που απαντάται επίσης στον ευκάλυπτο—, το σαβινένιο (12,2%) και η λιναλοόλη (10,2%), ένα μόριο που εντοπίζεται και στη λεβάντα.

Η λιναλοόλη παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι ερευνητές αναφέρονται σε παλαιότερες μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες η λιναλοόλη ασκεί καταπραϋντική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, οι εν λόγω μελέτες εξέτασαν το ίδιο το μόριο —και όχι ένα αποξηραμένο φύλλο τοποθετημένο κάτω από το μαξιλάρι—, ενώ η μελέτη του 2017 δεν εξέτασε καμία επίδραση στον ύπνο.

Πώς να βάλετε το φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι σας

Χρησιμοποιήστε ένα ή δύο αποξηραμένα φύλλα δάφνης. Πιέστε τα ελαφρώς για να απελευθερώσουν το άρωμά τους, και τοποθετήστε τα μέσα στη μαξιλαροθήκη ή κάτω από το μαξιλάρι. Μόλις εξασθενήσει η μυρωδιά τους θα πρέπει να τα πετάξετε και να βάλετε άλλα.

Βεβαιωθείτε ότι το φύλλο είναι εντελώς στεγνό, ώστε να μην λεκιάσει το ύφασμα, και φυλάξτε το μακριά από κατοικίδια και μικρά παιδιά. Αποξηραμένα φύλλα δάφνης μπορείτε να βρείτε εύκολα στο σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με μπαχαρικά.