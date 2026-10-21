Οι sos τροφές που θα κάνουν το δέρμα σας να δείχνει νεότερο

«Είμαστε ότι τρώμε». Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε μεγάλο βαθμό, με τις επιπτώσεις των διατροφικών επιλογών μας να φαίνονται όχι μόνο στη γενικότερη κατάσταση της υγείας μας αλλά και στο δέρμα μας. Τα φρούτα και τα λαχανικά, τα υγιή λιπαρά και τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες, να ενισχύσουν το κολλαγόνο και να βελτιώσουν την υφή του δέρματός μας. Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του όζοντος και της κλιματικής αλλαγής, αναφέρει στο BBC ο Jean Krutmann, καθηγητής Δερματολογίας στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Leibniz για την Περιβαλλοντική Ιατρική.

Υπάρχει, βέβαια, και ο παράγοντας του χρόνου. Καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε σταδιακά κολλαγόνο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ρυτίδων. Ωστόσο, ένας παράγοντας που συχνά δεν του δίνουμε την δέουσα προσοχή και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της επιδερμίδας σε καλύτερη κατάσταση είναι η διατροφή. Από τα υγιεινά λιπαρά μέχρι τις τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση και ωφελούν το έντερο, ακολουθεί μια σειρά επιλογών που μπορείτε να εντάξετε στο διαιτολόγιό σας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Φρούτα και λαχανικά

Τα καρότα, οι πιπεριές, και οι ντομάτες είναι πλούσια σε καροτενοειδή, όπως η λουτεΐνη, το λυκοπένιο και το β-καροτένιο. «Αποθηκεύονται στον λιπώδη ιστό και παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία», αναφέρει ο Volker Böhm, καθηγητής Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Friedrich Schiller της Ιένας. Οι ειδικοί λένε ότι θα πρέπει να στοχεύουμε σε μία ποικιλία πολύχρωμων φρούτων και λαχανικών. Η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας υγιεινού λίπους, όπως το ελαιόλαδο, στις ντομάτες ή τα καρότα, διευκολύνει τον οργανισμό να απορροφήσει τα αντιοξειδωτικά. Η β-καροτίνη μπορεί επίσης να μετατραπεί σε βιταμίνη Α, η οποία είναι σημαντική για την ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος και την προστασία του δέρματος από λοιμώξεις.

Τα καροτενοειδή μπορούν να βοηθήσουν τα κύτταρα του δέρματος να παράγουν υαλουρονικό οξύ. Το μόριο αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρματος και περιέχεται σε πολλά ενυδατικά προϊόντα και κρέμες «αντιγήρανσης» που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Οι ίδιες χρωστικές ουσίες ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν στην ενίσχυση του κολλαγόνου. Σε μια μικρή μελέτη, γυναίκες που λάμβαναν καθημερινά συμπλήρωμα καροτενοειδών για δέκα μήνες παρουσίασαν βελτίωση στα επίπεδα κολλαγόνου και ελαστίνης στο δέρμα τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα καροτενοειδή θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη της διάσπασης του κολλαγόνου.

Επίσης, σύμφωνα με τους ειδικούς έχει διαπιστωθεί ότι τα μάνγκο βοηθούν επίσης το δέρμα να παραμείνει νεανικό και υγιές. Να σημειωθεί επίσης, ότι αν κάποιος καταναλώνει φρούτα και λαχανικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά θα πρέπει να περιμένει περίπου 10 εβδομάδες για να δει ορατά αποτελέσματα στην επιδερμίδα τους, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Υγιεινά λιπαρά

Αν δεν σας αρέσουν τα αμύγδαλα και τα καρύδια, θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Μια μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν αμύγδαλα ως σνακ για 16 εβδομάδες εμφάνισαν λιγότερο ορατές ρυτίδες, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν κάποιο άλλο σνακ.

Η βιταμίνη Ε, η οποία βρίσκεται άφθονη στους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, μπορεί επίσης να προστατεύσει το δέρμα από την κυτταρική βλάβη και τη γήρανση. Η έλλειψη αυτής της βιταμίνης μπορεί να επηρεάσει την υγεία του δέρματος, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε πιο αργή επούλωση των πληγών. Καλές πηγές βιταμίνης Ε αποτελούν τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, και άλλα.

Οι ξηροί καρποί περιέχουν επίσης ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, τα οποία κρατούν το δέρμα περισσότερο ενυδατωμένο. Μία ακόμη «έξυπνη» επιλογή είναι τα λιπαρά ψάρια, η κατανάλωση των οποίων βοηθά στη διατήρηση του υπάρχοντος κολλαγόνου και στη μείωση της φλεγμονής.

Τροφές που ωφελούν το έντερο

Ένα πιο υγιές μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να βελτιώσει δερματικές παθήσεις, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Το «μυστικό» είναι να καταναλώνει κάποιος μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων φυτικής προέλευσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται φρούτα και λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, καθώς και βότανα και μπαχαρικά. Η πρακτική αυτή μπορεί να μειώσει το στρες, να βελτιώσει τον ύπνο και να προσφέρει προστασία από δερματικές παθήσεις, όπως η ψωρίαση.

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση –όπως το ξινολάχανο (sauerkraut), το kimchi, η κομπούχα ή το γιαούρτι– είναι επίσης εξαιρετικά ευεργετικά για τη θρέψη των μικροοργανισμών του εντέρου. Μπορεί να μην δείχνετε 30 ετών όταν φτάσετε στα 60, ωστόσο μια υγιεινή διατροφή θα βοηθήσει το δέρμα σας να έχει τις καλύτερες πιθανότητες να παραμείνει υγιές τα επόμενα χρόνια. Μία ακόμη συμβουλή: Μην ξεχνάτε την καθημερινή χρήση αντηλιακού.