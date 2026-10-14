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4 σημαντικοί λόγοι που θα σε πείσουν να τρως ρόδι

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4 σημαντικοί λόγοι που θα σε πείσουν να τρως ρόδι
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Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 12:42
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Η εποχή του ροδιού στη χώρα μας αρχίζει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκεί συνήθως έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι σπόροι του ροδιού είναι πλούσιοι σε θρεπτικά συστατικά, όπως οι λιγνάνες και η βιταμίνη C. Και τα δύο μπορούν να ωφελήσουν την καρδιά, το έντερο και το δέρμα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι οι σπόροι του ροδιού ενδέχεται να βελτιώνουν τη μνήμη και να συμβάλλουν στην προστασία από τον καρκίνο.

Οι σπόροι του ροδιού έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, αλλά είναι πλούσιοι σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, στοιχεία στα οποία αποδίδονται τα οφέλη τους στην υγεία.

Ας δούμε 4 σημαντικά οφέλη στην υγεία που προσφέρει η κατανάλωση ροδιού.

Μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή

Η κατανάλωση σπόρων ή χυμού ροδιού οδηγεί στον σχηματισμό ουρολιθινών στον πεπτικό σωλήνα. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης και στην υποστήριξη της υγείας της καρδιάς.

Οι σπόροι του ροδιού περιέχουν επίσης πολυφαινόλες, γνωστές ως πουνικαλαγίνες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικά με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση χυμού ροδιού μπορεί να μειώσει ορισμένους δείκτες φλεγμονής.

Η μείωση της φλεγμονής είναι ωφέλιμη, καθώς η χρόνια φλεγμονή μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτης τύπου 2 και καρκίνος.

Προστατεύει την καρδιά

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η καθημερινή κατανάλωση χυμού ροδιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η επίδραση ενδέχεται να οφείλεται στην ικανότητα του χυμού να μειώνει την LDL χοληστερόλη (συχνά αποκαλούμενη «κακή» χοληστερόλη) και τη φλεγμονή, παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Υποστηρίζει την υγεία του εντέρου

Το ρόδι μπορεί να ωφελήσει την πεπτική υγεία υποστηρίζοντας το μικροβίωμα του εντέρου, δηλαδή το φυσικό βακτηριακό περιβάλλον που υπάρχει στο πεπτικό σύστημα. Μελέτη σε ζώα έδειξε ότι το εκχύλισμα ροδιού βοήθησε στην πρόληψη της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (IBD).

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτό το αποτέλεσμα σε ενώσεις και φυτικές ίνες που περιέχονται στο φρούτο, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων στο έντερο.

Προάγει την υγεία του δέρματος

Σε μία μελέτη, μετά από 12 εβδομάδες κατανάλωσης χυμού ροδιού, το δέρμα των συμμετεχόντων παρουσίαζε μεγαλύτερη προστασία από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και δεν υφίστατο οξείδωση (ή βλάβη) τόσο γρήγορα.

Η οξείδωση του δέρματος συμβαίνει όταν εξωτερικοί παράγοντες καταπόνησης προκαλούν διάσπαση του κολλαγόνου και διαταραχή της λειτουργίας των κυττάρων του δέρματος, οδηγώντας σε δερματικές παθήσεις, όπως ο καρκίνος του δέρματος.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 12:49
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