Από τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων μέχρι τα αντικολλητικά τηγάνια, δείτε ποια αντικείμενα προτείνουν οι καρδιολόγοι να αποφεύγετε.

Όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, τόσο αυξάνονται και τα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων. Ειδικότερα, το 2022, 19 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχασαν τη ζωή τους από καρδιαγγειακά νοσήματα. Για να προστατεύσετε την υγεία της καρδιάς σας, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά να μαγειρεύετε στο σπίτι και να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή, με έμφαση στα φυσικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα και περιορισμένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ζάχαρης και αλατιού.

Ωστόσο, δεν έχει σημασία μόνο τι τρώτε, αλλά και ποια σκεύη χρησιμοποιείτε για να μαγειρεύετε και να αποθηκεύετε το φαγητό σας. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση στα μικροπλαστικά με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Με ενδιαφέρει πάντα να εξετάζω πώς οι μικρές καθημερινές επιλογές επηρεάζουν την υγεία μας σε βάθος χρόνου», εξήγησε στο Eating Well η Elizabeth Klodas, καρδιολόγος που ειδικεύεται στην πρόληψη. «Αυτό δεν αφορά μόνο το τι τρώμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε και ετοιμάζουμε το φαγητό μας. Είναι πολύ σημαντικό οι υγιεινές συνήθειες να είναι εύκολες και ευχάριστες, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι τα σκεύη που χρησιμοποιούμε μας βοηθούν να προστατεύουμε την υγεία μας, αντί να την επιβαρύνουν».

Αντικολλητικά σκεύη με επίστρωση PTFE (Teflon)

Σύμφωνα με τον Aaron Feingold, επικεφαλής του καρδιολογικού τμήματος στο JFK University Medical Center, οι αντικολλητικές επιστρώσεις PFOA (υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ) και PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) «μπορούν να απελευθερώσουν τοξικούς ατμούς και σωματίδια που ενδέχεται να προκαλέσουν φλεγμονή στο καρδιαγγειακό σύστημα».

Αντί για αντικολλητικά τηγάνια και κατσαρόλες, ο καρδιολόγος προτείνει να επιλέγετε πιο ανθεκτικά σκεύη, όπως τα μαντεμένια ή εκείνα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Πλαστικές επιφάνειες κοπής

«Όταν κόβουμε τρόφιμα πάνω σε πλαστικές επιφάνειες κοπής, μπορεί να απελευθερωθούν μικροπλαστικά, δηλαδή μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού που κολλούν στα τρόφιμα και στη συνέχεια καταλήγουν στον οργανισμό μας. Αυτά τα σωματίδια έχουν εντοπιστεί σε διάφορους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, ακόμη και στον εγκέφαλο. Παρότι δεν γνωρίζουμε ακόμη με βεβαιότητα ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία, οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα», ανέφερε η Elizabeth Klodas.

«Προσωπικά, χρησιμοποιώ ξύλινες επιφάνειες κοπής, καθώς είναι πιο ασφαλείς, αντέχουν περισσότερο και είναι καλύτερες τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον».

Φριτέζες λαδιού

Ο Aaron Feingold προειδοποίησε ότι το τηγάνισμα σε μεγάλες ποσότητες λαδιού και σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό τρανς λιπαρών και ουσιών που ονομάζονται τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στις αρτηρίες, με την υψηλή χοληστερίνη να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορεί να συμβεί αυτό.

Αν τρώτε συχνά τηγανητά, αξίζει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε τη φριτέζα λαδιού με μια φριτέζα αέρος για το καθημερινό σας μαγείρεμα.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλετε εντελώς από τη διατροφή σας τις τηγανητές πατάτες ή τους σπιτικούς λουκουμάδες. Μπορείτε να συνεχίσετε να τα απολαμβάνετε, αρκεί να τα καταναλώνετε με μέτρο.

Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση πλαστικών δοχείων αποθήκευσης τροφίμων, ιδιαίτερα των παλαιότερων που περιέχουν δισφαινόλη Α (BPA).

Η BPA είναι μια χημική ουσία που υπάρχει στην εσωτερική επένδυση ορισμένων κονσερβών και σε κάποια πλαστικά δοχεία. Σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία των ορμονών.

Παράλληλα, τα πλαστικά δοχεία μπορεί με την πάροδο του χρόνου να απελευθερώνουν μικροπλαστικά, ιδιαίτερα όταν θερμαίνονται.

«Η κατάποση βλαβερών ουσιών χωρίς να το γνωρίζουμε μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Γι' αυτό έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ τα περισσότερα πλαστικά δοχεία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να ζεστάνω φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων», τόνισε η Elizabeth Klodas.

«Όταν ζεσταίνουμε φαγητό μέσα σε πλαστικά δοχεία, μπορεί να απελευθερωθούν PFAS, χημικές ουσίες που έχουν συνδεθεί με καρδιαγγειακές παθήσεις, ορισμένες μορφές καρκίνου και προβλήματα στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Εγώ χρησιμοποιώ γυάλινα δοχεία. Είναι μια απλή αλλαγή που όμως αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για την προστασία της καρδιάς», κατέληξε η ;idia.