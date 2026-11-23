Αν αγαπάτε την κολοκυθόπιτα και τη βελούδινη κρέμα κρεμ μπρουλέ, αυτή είναι η συνταγή σας.

Αρωματική γέμιση κολοκύθας, βουτυρένια και τραγανή βάση ζύμης και μια λεπτή στρώση καραμελωμένης ζάχαρης στην κορυφή συνθέτουν ένα ξεχωριστό επιδόρπιο. Οι ατομικές αυτές τάρτες είναι ιδανικές για να τις μοιραστείτε με φίλους και οικογένεια, αλλά και για να δώσετε μια διαφορετική πινελιά στο γιορτινό τραπέζι.

Υλικά (για 24 μίνι τάρτες)

Λίγο αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης

2 συσκευασίες έτοιμης ζύμης για τάρτα (περίπου 400 γρ. συνολικά) ή αντίστοιχη ποσότητα σπιτικής ζύμης

850 γρ. έτοιμου μείγματος για γέμιση κολοκυθόπιτας (pumpkin pie mix), μαζί με τα υλικά που αναγράφονται στη συσκευασία

100 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη ή απλή κρυσταλλική ζάχαρη

Θα χρειαστείτε μόνο ένα μικρό φλόγιστρο κουζίνας ως εξοπλισμό!

Εκτέλεση

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις ή στους 160°C στον αέρα. Τοποθετείτε τις σχάρες στο πάνω και στο κάτω τρίτο του φούρνου. Σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίγετε τη ζύμη σε πάχος περίπου 0,5 εκ. Με ένα στρογγυλό κουπ πατ ή ένα μαχαίρι, κόβετε 12 δίσκους διαμέτρου περίπου 9 εκ.

Τοποθετείτε κάθε δίσκο ζύμης σε μία θήκη μιας φόρμας για 12 μάφιν, πιέζοντας απαλά ώστε να καλύψει τον πάτο και τα τοιχώματα. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με την υπόλοιπη ζύμη, χρησιμοποιώντας δεύτερη φόρμα για μάφιν.

Σε ένα μεγάλο μπολ ετοιμάζετε τη γέμιση κολοκύθας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Μοιράζετε περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας γέμιση σε κάθε θήκη, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο περίπου 3 χιλιοστών από το χείλος.

Ψήνετε τις μίνι τάρτες για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η ζύμη και το κέντρο της γέμισης να παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστό. Στα μισά του ψησίματος, αλλάζετε θέση στις δύο φόρμες, μεταφέροντας την επάνω κάτω και περιστρέφοντάς τες, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα. Μόλις είναι έτοιμες, τις μεταφέρετε σε σχάρα και τις αφήνετε να κρυώσουν.

Πασπαλίζετε την επιφάνεια κάθε τάρτας με λίγη ζάχαρη. Με τη βοήθεια ενός μικρού φλόγιστρου κουζίνας, καραμελώνετε τη ζάχαρη, αποφεύγοντας να πλησιάσετε πολύ τη ζύμη, μέχρι να λιώσει, να δημιουργήσει φυσαλίδες και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1 λεπτό. Αφήνετε να κρυώσουν ελαφρώς, ώστε να σταθεροποιηθεί η τραγανή καραμελωμένη επιφάνεια.

Μικρά μυστικά για την προετοιμασία!

Αν δεν έχετε ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απλή κρυσταλλική, με εξίσου καλό αποτέλεσμα. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να ετοιμάσετε τη ζύμη έως και δύο εβδομάδες νωρίτερα και να τη διατηρήσετε στην κατάψυξη, ενώ η γέμιση μπορεί να προετοιμαστεί έως και τρεις ημέρες πριν από το ψήσιμο και να φυλαχθεί στο ψυγείο. Έτσι, την ημέρα που θα σερβίρετε το γλυκό, θα χρειαστεί απλώς να ολοκληρώσετε το ψήσιμο και να καραμελώσετε.

Αν περισσέψουν τάρτες, φυλάξτε τες σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως δύο ημέρες.

Τη συνταγή προτείνει το Delish, δίνοντας μια δημιουργική και ιδιαίτερα λαχταριστή εκδοχή στο αγαπημένο φθινοπωρινό γλυκό.