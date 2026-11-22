Δημοφιλή φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2, όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, ενδέχεται να προσφέρουν περισσότερα οφέλη από την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Τα συγκεκριμένα φάρμακαπου μιμούνται τη δράση της ορμόνης GLP-1, η οποία συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου και της όρεξης. Όμως, φαίνεται ότι επηρεάζουν επίσης βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της μνήμης και των νοητικών ικανοτήτων.

Για να διερευνήσουν αυτό το ενδεχόμενο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης εξέτασαν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Science.

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση και τη μνήμη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών σε ανθρώπους δεν είναι εξίσου ξεκάθαρα. Αναλύσεις ιατρικών φακέλων ασθενών έχουν δείξει ότι η θεραπεία με φάρμακα GLP-1 συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Αν και τα ευρήματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, προέρχονται από μελέτες παρατήρησης και δεν αποδεικνύουν ότι η μείωση του κινδύνου οφείλεται στα ίδια τα φάρμακα.

Αμφιβολίες έχουν δημιουργήσει και τα αποτελέσματα πιο αυστηρά σχεδιασμένων κλινικών μελετών. Στις κλινικές δοκιμές EVOKE και EVOKE+ της Novo Nordisk, η σεμαγλουτίδη δεν κατάφερε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο. Παρότι η θεραπεία επηρέασε αρκετούς βιολογικούς δείκτες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, οι αλλαγές αυτές δεν οδήγησαν σε μετρήσιμη επιβράδυνση της εξέλιξής της.

Γιατί τα φάρμακα αδυνατίσματος μπορεί να ωφελούν τον εγκέφαλο

Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για τη νόσο Αλτσχάιμερ, οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα φάρμακα GLP-1 θα μπορούσαν να ωφελήσουν τις νοητικές λειτουργίες ορισμένων ασθενών.

Τα άτομα με παχυσαρκία ή διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν μερικές φορές δυσκολίες στη συγκέντρωση, στον προγραμματισμό και στην ταχύτητα με την οποία επεξεργάζονται πληροφορίες. Τα προβλήματα αυτά συνδέονται συχνά με τη μεταβολική υγεία και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Επομένως, είναι πιθανό να ανταποκρίνονται διαφορετικά στη θεραπεία από ό,τι οι βλάβες που προκαλεί η νόσος Αλτσχάιμερ.

Η καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, η βελτίωση του μεταβολισμού ή της υγείας των αιμοφόρων αγγείων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση των νοητικών ικανοτήτων, ακόμη και αν τα ίδια φάρμακα δεν μπορούν να επιβραδύνουν μια νευροεκφυλιστική νόσο που έχει ήδη εκδηλωθεί.

Η Stina Börchers, πρώτη συγγραφέας της ανασκόπησης και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, τόνισε ότι είναι σημαντικό να διαπιστωθεί εάν η έναρξη της θεραπείας νωρίτερα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.

«Πρέπει να διαπιστώσουμε εάν αυτές οι θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με παχυσαρκία ή διαβήτη να διατηρήσουν τις νοητικές τους ικανότητες, ιδιαίτερα εάν η θεραπεία ξεκινήσει πριν τα προβλήματα αυτά παγιωθούν. Είναι επίσης σημαντικό να εντοπίσουμε ποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν», ανέφερε η Stina Börchers.

Νέες θεραπείες για την προστασία της μνήμης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι πώς ακριβώς επηρεάζουν τα φάρμακα GLP-1 τον εγκέφαλο. Τα πιθανά οφέλη τους στις νοητικές λειτουργίες μπορεί να οφείλονται στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, στην άμεση δράση τους στον εγκέφαλο ή στον συνδυασμό αυτών των δύο παραγόντων.

Εάν οι επιστήμονες κατανοήσουν καλύτερα αυτούς τους μηχανισμούς, θα μπορέσουν να προσδιορίσουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανότερο να ωφεληθούν. Παράλληλα, η γνώση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα στοχεύουν ειδικά στην προστασία της μνήμης και άλλων νοητικών ικανοτήτων.

Ο Christoffer Clemmensen, επικεφαλής συγγραφέας της ανασκόπησης, θεωρεί ότι οι συνεχώς εξελισσόμενες θεραπείες για την παχυσαρκία προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στον μεταβολισμό και τον εγκέφαλο.

«Τα φάρμακα για την παχυσαρκία γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα, προσφέροντάς μας νέες ευκαιρίες να κατανοήσουμε πώς η ρύθμιση του μεταβολισμού επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Εάν καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε τις άμεσες από τις έμμεσες επιδράσεις αυτών των φαρμάκων στον εγκέφαλο, ίσως μπορέσουμε τελικά να αναπτύξουμε θεραπείες που θα έχουν ως συγκεκριμένο στόχο τη διατήρηση των νοητικών λειτουργιών», τόνισε ο Clemmensen.

Οι ερευνητές ζητούν να πραγματοποιηθούν κλινικές δοκιμές στις οποίες θα αξιολογούνται η μνήμη, η προσοχή και άλλες νοητικές ικανότητες των ασθενών από την αρχή της θεραπείας. Η παρακολούθηση αυτών των αλλαγών σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να δείξει εάν τα φάρμακα GLP-1 προστατεύουν πράγματι τη λειτουργία του εγκεφάλου και ποιοι ασθενείς έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθούν.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι θεραπείες αυτές μπορεί να έχουν και μειονεκτήματα, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με εύθραυστη υγεία. Η γρήγορη απώλεια βάρους μπορεί να προκαλέσει μείωση της μυϊκής μάζας, επηρεάζοντας αρνητικά τη σωματική λειτουργικότητα και περιορίζοντας ορισμένα από τα πιθανά οφέλη της θεραπείας.

Γι' αυτό, η προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών θα είναι απαραίτητη, όσο οι επιστήμονες διερευνούν εάν τα σημερινά φάρμακα για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν και για την προστασία του εγκεφάλου.