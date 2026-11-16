Μάλιστα, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ρόφημα μπορεί να έχει πλεονεκτήματα για την υγεία του εγκεφάλου σε σχέση με τον καφέ.

Όσο μεγαλώνουμε, η υγεία του εγκεφάλου αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, και όχι άδικα. Ο εγκέφαλος ελέγχει τα πάντα, από τη μνήμη και τη συγκέντρωση μέχρι τη διάθεση και τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, οι καθημερινές σας συνήθειες, όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή, επηρεάζουν την ικανότητά του να λειτουργεί σωστά. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν όλο και περισσότερο πώς η διατροφή επηρεάζει τη γνωστική υγεία μακροπρόθεσμα, αλλά και τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Ο καφές βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων, και αυτό είναι λογικό. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα για τόνωση, περιέχει αντιοξειδωτικά και πολλοί υποστηρίζουν ότι τους βοηθά να σκέφτονται πιο καθαρά. Δεν είναι, όμως, το μοναδικό ρόφημα που έχει τραβήξει την προσοχή των ειδικών.

Μάλιστα, ένας νευρολόγος ξεχώρισε ένα άλλο δημοφιλές ρόφημα για έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα λόγο: μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να δημιουργήσει νέα κύτταρα.

Ποιο ρόφημα βοηθά τον εγκέφαλο να δημιουργεί νέα κύτταρα, σύμφωνα με το νευρολόγο

Πρόκειται για το πράσινο τσάι. Ο William Scott Burgin, καθηγητής Νευρολογίας και επικεφαλής του Τμήματος Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, ανέφερε στο Parade ότι οι πολυφαινόλες, δηλαδή φυτικές ενώσεις που βρίσκονται σε τρόφιμα και ροφήματα όπως το πράσινο τσάι, ο κουρκουμάς και το κακάο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υγεία του εγκεφάλου.

«Η κουρκουμίνη που περιέχει ο κουρκουμάς μπορεί να μειώσει τις πλάκες αμυλοειδούς [που συνδέονται με την άνοια], ενώ η EGCG που περιέχεται στο πράσινο τσάι ενισχύει τη νευρογένεση [τη δημιουργία νέων νευρώνων]», εξήγησε ο ίδιος.

Η EGCG, ή αλλιώς γαλλική επιγαλλοκατεχίνη, είναι μια αντιοξειδωτική ουσία που ανήκει στην οικογένεια των κατεχινών. Το πράσινο τσάι αποτελεί μία από τις πλουσιότερες διατροφικές πηγές της.

Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι του καφέ. Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό npj Science of Food, οι ερευνητές εξέτασαν 8.766 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ιαπωνία, τα οποία δεν είχαν άνοια. Στη συνέχεια, συνέκριναν την κατανάλωση πράσινου τσαγιού και καφέ με τα ευρήματα από μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου. Διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν περισσότερο πράσινο τσάι είχαν λιγότερες αλλοιώσεις στη λευκή ουσία του εγκεφάλου, δηλαδή μικρές περιοχές βλάβης που συνδέονται με τη γνωστική έκπτωση και την άνοια.

Συγκεκριμένα, όσοι έπιναν περίπου 3 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα είχαν περίπου 3% λιγότερες αλλοιώσεις σε σύγκριση με όσους έπιναν ένα φλιτζάνι. Το ποσοστό έφτανε περίπου το 6% για όσους κατανάλωναν 7 έως 8 φλιτζάνια ημερησίως. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση καφέ και τις αλλοιώσεις της λευκής ουσίας ή τον όγκο του εγκεφάλου.

Το πράσινο τσάι μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη όταν εντάσσεται σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή και δεν αντιμετωπίζεται ως κάποια θαυματουργή λύση. Ο Burgin τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι να καταναλώνετε αρκετές τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά.

«Συνιστώ επίσης την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μύρτιλα, οι φράουλες, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά με σκούρο χρώμα και η μαύρη σοκολάτα, για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες που συνδέεται με τη γνωστική έκπτωση», είπε. Πρόσθεσε ότι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το μαγνήσιο και τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που πρέπει να προσέχετε: Δεν είναι όλα τα προϊόντα πράσινου τσαγιού το ίδιο υγιεινά. Σύμφωνα με το νευρολόγο, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα με πολλή πρόσθετη ζάχαρη ή νάτριο συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές για τον εγκέφαλο. Και πολλά έτοιμα, εμφιαλωμένα ροφήματα πράσινου τσαγιού περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης. Γι' αυτό, προτιμήστε να φτιάχνετε το τσάι σας στο σπίτι ή να ελέγχετε τη διατροφική ετικέτα όταν αγοράζετε κάποιο έτοιμο προϊόν. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να αποκλείσετε εντελώς τα γλυκά από τη διατροφή σας. «Ένα μπισκότο πού και πού δεν είναι πρόβλημα», επισήμανε.

Το πράσινο τσάι περιέχει επίσης καφεΐνη, περίπου τη μισή ποσότητα από αυτήν που περιέχει ένα φλιτζάνι καφέ. Επομένως, αν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη, καλό είναι να το πίνετε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Συνδυάζοντας την καθημερινή κατανάλωση πράσινου τσαγιού με τακτική άσκηση, καλό ύπνο και ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις, μπορείτε να φροντίσετε ακόμη περισσότερο την υγεία του εγκεφάλου σας.