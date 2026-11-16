Τα λαδερά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας και είναι ένας νόστιμος τρόπος να εντάξετε περισσότερα λαχανικά στη διατροφή σας και να αποφύγετε το κρέας, ιδίως εάν επιθυμείτε να τηρήσετε τη νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει συνολικά για 40 ημέρες, μέχρι δηλαδή και την παραμονή των Χριστουγέννων. Ανάμεσα στις πιο αγαπημένες συνταγές ξεχωρίζουν τα φασολάκια κοκκινιστά με πατάτες, ένα κλασικό νηστίσιμο φαγητό που συνδυάζει απλά υλικά με πλούσια γεύση.

Εκτός από νόστιμο, το συγκεκριμένο πιάτο έχει και σημαντική διατροφική αξία. Τα φασολάκια προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνη Κ και φυλλικό οξύ, ενώ οι πατάτες περιέχουν υδατάνθρακες, κάλιο και βιταμίνη C. Τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α, ενώ η ντομάτα περιέχει λυκοπένιο, μια ουσία με αντιοξειδωτική δράση. Παράλληλα, το ελαιόλαδο προσφέρει πολύτιμα μονοακόρεστα λιπαρά, συμβάλλοντας στη συνολική διατροφική αξία του γεύματος.

Υλικά για 6 μερίδες

• 500 γρ. φασολάκια στρογγυλά

• 500 γρ. πατάτες

• 2 με 3 μέτρια καρότα

• 1 κρεμμύδι

• 20 γρ. ελαιόλαδο

• 400 με 500 γρ. σάλτσα ντομάτας (κατά προτίμηση φρέσκια)

• 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι

• 1 με 2 κ.γ. αλάτι

• 2 κύβους λαχανικών

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι βάζετε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι και το σοτάρετε μέχρι να ροδίσει. Παράλληλα, ρίχνετε τη σάλτσα ντομάτας σε μια κατσαρόλα και τη ζεσταίνετε. Μόλις ζεσταθεί, προσθέτετε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί.

Αφού πάρει χρώμα το κρεμμύδι, το μεταφέρετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε καλά.

Μόλις το μείγμα πάρει μια βράση, προσθέτετε τα φασολάκια, τις πατάτες και τα καρότα. Παράλληλα, βράζετε λίγο επιπλέον νερό και το προσθέτετε στην κατσαρόλα.

Ρίχνετε το μαύρο πιπέρι, το αλάτι και τους κύβους λαχανικών, ανακατεύετε μέχρι να διαλυθούν και αφήνετε το φαγητό να βράσει.

Όταν μαλακώσουν όλα τα λαχανικά, το φαγητό είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!

Πηγή: MrBeams / Cookpad