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Αφράτη αλευρόπιτα με γιαούρτι – Συνταγή με 5 υλικά

Ευ Ζην
Αφράτη αλευρόπιτα με γιαούρτι – Συνταγή με 5 υλικά
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Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 06:29

Εύκολη συνταγή για αλευρόπιτα, έτοιμη σε 3 μόλις βήματα.

Οι πίτες έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική κουζίνα, με πολλές παραλλαγές που αξιοποιούν απλά, καθημερινά υλικά. Η παρασκευή τους δεν απαιτεί πάντα άνοιγμα φύλλου ή πολύωρη προετοιμασία. Η αλευρόπιτα είναι μια από τις πιο εύκολες συνταγές, καθώς δε χρειάζεται φύλλο και φτιάχνεται με έναν απλό χυλό που ψήνεται στον φούρνο.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, το γιαούρτι και το γάλα δίνουν απαλή υφή, ενώ η φέτα προσθέτει τη χαρακτηριστική της γεύση. Τα γαλακτοκομικά προσφέρουν επίσης πρωτεΐνη και ασβέστιο, συνδυάζοντας τη γεύση με τη θρεπτική αξία. Με πέντε βασικά υλικά και ελάχιστη προετοιμασία, μπορείτε να ετοιμάσετε μια αφράτη πίτα για το πρωινό ή το σνακ σας.

Υλικά για 15 μερίδες

  • 360 γρ αλεύρι γ.ο.χ
  • 270 γρ στραγγιστό γιαούρτι
  • 125 ml ελαιόλαδο
  • 750 ml γάλα
  • 400 γρ φέτα
  • νιφάδες άνθος αλατιού

Εκτέλεση

  • Πρώτα χτυπάμε με το σύρμα το γάλα το γιαούρτι το ελαιόλαδο και το αλάτι.
  • Μετά σιγά σιγά προσθέτουμε το αλεύρι. Σε ένα ταψί με λαδόκολλα ρίχνουμε τον χυλό.
  • Σπάμε την φέτα από πάνω και ψήνουμε στους 180° στον αέρα για 50 λεπτά.

Πηγή: Μαγειρικές δραστηριότητες / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 02:39

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