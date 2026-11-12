Αφράτη αλευρόπιτα με γιαούρτι – Συνταγή με 5 υλικά

Οι πίτες έχουν ξεχωριστή θέση στην ελληνική κουζίνα, με πολλές παραλλαγές που αξιοποιούν απλά, καθημερινά υλικά. Η παρασκευή τους δεν απαιτεί πάντα άνοιγμα φύλλου ή πολύωρη προετοιμασία. Η αλευρόπιτα είναι μια από τις πιο εύκολες συνταγές, καθώς δε χρειάζεται φύλλο και φτιάχνεται με έναν απλό χυλό που ψήνεται στον φούρνο.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, το γιαούρτι και το γάλα δίνουν απαλή υφή, ενώ η φέτα προσθέτει τη χαρακτηριστική της γεύση. Τα γαλακτοκομικά προσφέρουν επίσης πρωτεΐνη και ασβέστιο, συνδυάζοντας τη γεύση με τη θρεπτική αξία. Με πέντε βασικά υλικά και ελάχιστη προετοιμασία, μπορείτε να ετοιμάσετε μια αφράτη πίτα για το πρωινό ή το σνακ σας.

Υλικά για 15 μερίδες

360 γρ αλεύρι γ.ο.χ

270 γρ στραγγιστό γιαούρτι

125 ml ελαιόλαδο

750 ml γάλα

400 γρ φέτα

νιφάδες άνθος αλατιού

Εκτέλεση

Πρώτα χτυπάμε με το σύρμα το γάλα το γιαούρτι το ελαιόλαδο και το αλάτι.

Μετά σιγά σιγά προσθέτουμε το αλεύρι. Σε ένα ταψί με λαδόκολλα ρίχνουμε τον χυλό.

Σπάμε την φέτα από πάνω και ψήνουμε στους 180° στον αέρα για 50 λεπτά.

Πηγή: Μαγειρικές δραστηριότητες / Cookpad