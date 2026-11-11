ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν

Ευ Ζην
Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 11/11/2026 - 06:45

Οι μπανάνες μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη αρκεί να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες.

Ο τρόπος, τον οποίο θα επιλέξετε για να καταψύξετε τις μπανάνες εξαρτάται από το πώς θέλετε να τις αξιοποιήσετε μετά το ξεπάγωμα.

Οι ολόκληρες, ξεφλουδισμένες μπανάνες είναι ο πιο απλός τρόπος που μπορείτε να επιλέξετε πριν τις βάλετε στην κατάψυξη. Αλλά οι μπανάνες όταν είναι κομμένες σε φέτες είναι πιο πρακτικές για smoothies.

Η λιωμένη μπανάνα (πουρές) είναι προτιμότερη για συνταγές ζαχαροπλαστικής, καθώς μπορεί να προστεθεί απευθείας στο μείγμα αφού ξεπαγώσει.

Τι πρέπει να ξέρετε πριν βάλετε μπανάνες στην κατάψυξη

- Επιλέξτε ώριμες μπανάνες, που είναι αρκετά γλυκιές και δεν παρουσιάζουν σημάδια μούχλας ή κάποια περίεργη μυρωδιά.

- Ξεφλουδίστε τις μπανάνες πριν τις καταψύξετε, ώστε να είναι πιο εύκολες στη χρήση αργότερα.

- Κόψτε τις σε φέτες ή κομμάτια, αν σκοπεύετε να φτιάξετε smoothies ή μπολ με φρούτα.

- Λιώστε τις μπανάνες, αν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσετε σε γλυκά ή συνταγές που απαιτούν πουρέ.

- Χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού ή ασκορβικό οξύ, αν θέλετε να διατηρήσετε το χρώμα τους.

- Απλώστε τις φέτες μπανάνας σε έναν δίσκο, αν θέλετε να παραμείνουν ξεχωριστά τα κομμάτια.

- Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα κομμάτια σε αεροστεγή σακουλάκια ή δοχεία κατάλληλα για την κατάψυξη.

- Αφαιρέστε τον περιττό αέρα, αναγράψτε την ημερομηνία στη συσκευασία και αποθηκεύστε στην κατάψυξη.

- Η κατάψυξη σε δίσκο είναι χρήσιμη για τις φέτες μπανάνας, καθώς βοηθά ώστε τα κομμάτια να παραμείνουν ξεχωριστά. Αν οι μαλακές φέτες μπανάνας μπουν απευθείας σε σακουλάκι πριν καταψυχθούν, ενδέχεται να κολλήσουν μεταξύ τους και να σχηματίσουν μία ενιαία μάζα.

- Για την παρασκευή smoothies, μπολ με φρούτα ή για τη χρήση έτοιμων μειγμάτων κατεψυγμένων φρούτων, είναι πολύ πιο βολικό όταν τα κομμάτια είναι ξεχωριστά.

Μπορεί να μαυρίσουν οι κατεψυγμένες μπανάνες;

Οι κατεψυγμένες μπανάνες μπορεί να μαυρίσουν, ειδικά αν τεμαχιστούν, λιωθούν, αποψυχθούν ή εκτεθούν στον αέρα. Το μαύρισμα δεν σημαίνει πάντα ότι η μπανάνα δεν είναι ασφαλής για κατανάλωση. Συχνά σημαίνει οξείδωση και αλλαγή ποιότητας.

Ωστόσο, εάν η μπανάνα μυρίζει περίεργα ή έχει μουχλιάσει μετά την απόψυξη, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα οι μπανάνες σας να μαυρίσουν, πρέπει να τις καταψύξετε γρήγορα μετά το ξεφλούδισμα και να τις συσκευάσετε με όσο το δυνατόν λιγότερο αέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 02:33

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια
Πώς μπορώ να καθαρίσω τους λεκέδες από τα σουέτ παπούτσια 09 Νοεμβρίου 2026
Τι είναι πιο σημαντικό για την απώλεια βάρους, η διατροφή ή η άσκηση; 10 Νοεμβρίου 2026
Τι είναι πιο σημαντικό για την απώλεια βάρους, η διατροφή ή η άσκηση;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη

Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη

Ευ Ζην
Μπανάνες: Γιατί πρέπει να τις πλένουμε πριν τις ξεφλουδίσουμε

Μπανάνες: Γιατί πρέπει να τις πλένουμε πριν τις ξεφλουδίσουμε

Ευ Ζην
Πανεύκολο κέικ με φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς – Συνταγή

Πανεύκολο κέικ με φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς – Συνταγή

Ευ Ζην
6 φρούτα που πρέπει να καταναλώνουμε τακτικά

6 φρούτα που πρέπει να καταναλώνουμε τακτικά

Ευ Ζην
Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή

Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή

Ευ Ζην
8 λόγοι για να τρώτε μία μπανάνα κάθε μέρα

8 λόγοι για να τρώτε μία μπανάνα κάθε μέρα

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:45
Εύκολη συνταγή για «μεθυσμένη» τηγανιά με συκωτάκια κοτόπουλου
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:29
Πέντε φάρμακα που μπορούν να βλάψουν την πυκνότητα των οστών
Φάρμακο
11/11/2026 - 06:14
Πλήρης κατάρρευση στο Νοσοκομείο Αγρινίου - Κίνδυνος λουκέτου για τρεις κλινικές
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 06:00
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πάνω από 1.000 δρομείς με τη Novo Ελλάδος
Επιχειρείν
10/11/2026 - 23:20
Φυσική κατάσταση: Τα 4 πράγματα που συνδέονται περισσότερο με τη μακροζωία
Ευ Ζην
10/11/2026 - 20:14
7 λάθη που κρατούν ψηλά τη χοληστερίνη σας
Ευ Ζην
10/11/2026 - 19:40
Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:26
Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:11
Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 17:07
AstraZeneca: Καμπάνια για την πρόληψη της παιδικής γρίπης και τη σημασία του εμβολιασμού
Επιχειρείν
10/11/2026 - 15:56
Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 15:34
Γιατί πονάει η μέση σας – Οι συμβουλές των ειδικών
Ευ Ζην
10/11/2026 - 15:21
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ πάει πολύ καλύτερα» - Τι είπε για Τσίπρα και Ποινικούς Κώδικες
Πολιτική Υγείας
10/11/2026 - 15:08
Η νέα εποχή στην αντιγήρανση – Το ζητούμενο είναι ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:45
Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:17
Η εργασία σε βάρδιες συνδέεται με προβλήματα υγείας – Οι νέες οδηγίες των ειδικών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες
Μελέτες
10/11/2026 - 13:20
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα – Πάνω από 250 κρούσματα μέσα σε 3 ημέρες
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:46
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Η λίστα με τα 15 απαραίτητα
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:18
Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών
Μελέτες
10/11/2026 - 11:41
ΕΟΦ: Διακόπτεται οριστικά από 1η Μαρτίου 2027 η κυκλοφορία του Tegsedi στην ΕΕ
Φάρμακο
10/11/2026 - 10:54
Κλινική εξωσωματικής στα Χανιά: Στο εδώλιο 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση εμπορίας βρεφών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 10:32
Εγκεφαλικό: Ο κίνδυνος είναι 72% αυξημένος νωρίς το πρωί – Τι να προσέξετε
Μελέτες
10/11/2026 - 09:32
5 φυτικές τροφές που είναι απροσδόκητα πλούσιες σε σίδηρο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 08:14
Τι είναι πιο σημαντικό για την απώλεια βάρους, η διατροφή ή η άσκηση;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:45
Οσομπούκο κρασάτο στη κατσαρόλα - Απλή συνταγή, πλούσιο αποτέλεσμα
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:29
Καούρες: 8 απλές συμβουλές από έναν γαστρεντερολόγο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 06:11
Νέοι υποκλάδοι της γρίπης κυριαρχούν στην Ευρώπη - Τι δείχνει η έκθεση του ECDC
Μελέτες
10/11/2026 - 06:00
Μεγάλη μελέτη συνδέει φάρμακα για την οστεοπόρωση με 24% μικρότερο κίνδυνο άνοιας
Μελέτες
09/11/2026 - 20:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ