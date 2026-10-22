6 φρούτα που πρέπει να καταναλώνουμε τακτικά

Υπάρχουν κάποια φρούτα , τα οποία αν τα καταναλώνουμε τακτικά θα δούμε εκπληκτικά οφέλη στον οργανισμό μας.

Κάθε κομμάτι τους είναι και μία ευεργετική «ένεση» για τον οργανισμό. Δοκιμάστε να βάλετε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής σας τα παρακάτω φρούτα και δεν θα χάσετε.

Μύρτιλα

Είναι γνωστό ότι τα μύρτιλα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία. Μάλιστα, ο διαιτολόγος Lon Ben-Asher μιλώντας στο EatingWELL, τα χαρακτηρίζει ως «διατροφική υπερδύναμη». Ο ίδιος εξηγεί ότι «περιέχουν ανθοκυανίνες, οι οποίες δρουν ως αντιοξειδωτικά, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες».

Τα μύρτιλα αποτελούν επίσης πηγή βιταμινών και μετάλλων, όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη Κ και το μαγγάνιο. Επιπλέον, τα μύρτιλα είναι καλή πηγή διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες είναι «σημαντικές για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ βοηθούν στον περιορισμό της απότομης αύξησης της γλυκόζης σε άτομα με διαταραχές στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα», αναφέρει ο Ben-Asher.

Μήλα

«Τα μήλα έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες —χάρη στις πολυφαινολικές ενώσεις που περιέχουν— οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και ο καρκίνος», σύμφωνα με τον Ben-Asher. «Είναι επίσης πλούσια σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος», προσθέτει.

Πορτοκάλια

Αν και τα πορτοκάλια είναι ευρέως γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, παρέχουν επίσης μια σειρά από άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο, σίδηρο, ασβέστιο, βιταμίνη Ε και διάφορες βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Η βιταμίνη C συμβάλλει στη σύνθεση του κολλαγόνου, το οποίο καθυστερεί τη γήρανση του δέρματος και διατηρεί τη νεανική όψη της επιδερμίδας. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι η σάρκα του πορτοκαλιού είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, οι οποίες βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Δαμάσκηνα

Τα αποξηραμένα φρούτα, και ιδιαίτερα τα δαμάσκηνα, μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια ωφέλιμη πηγή θρεπτικών συστατικών στη διατροφή. Τα δαμάσκηνα είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην πέψη χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, οι οποίες προσδίδουν όγκο στα κόπρανα και διευκολύνουν την κένωση.

Επιπλέον, τα δαμάσκηνα περιέχουν σημαντική ποσότητα βιταμίνης Κ, η οποία βοηθά στη σύνθεση ορισμένων πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την πήξη του αίματος και την καλή υγεία των οστών. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση δαμάσκηνων συμβάλλει στην πρόληψη ή την καθυστέρηση της απώλειας οστικής μάζας.

Μπανάνες

«Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν ώστε η τροφή να παραμένει στο στομάχι για περισσότερη ώρα, μειώνοντας το αίσθημα της πείνας και προσφέροντας κορεσμό. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του βάρους και στη μείωση του κινδύνου παχυσαρκίας», τονίζει η Ben-Asher. «Είναι επίσης πλούσιες σε κάλιο, έναν ηλεκτρολύτη απαραίτητο για τον οργανισμό, ο οποίος —σε συνδυασμό με τη μειωμένη πρόσληψη νατρίου— αποδεδειγμένα παίζει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου», επισημαίνει. Η τακτική κατανάλωση μπανάνας μπορεί, επιπλέον, να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς και να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά.

Αβοκάντο

«Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες Ε και Κ, οι οποίες συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, καθώς και στη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών. Περιέχουν επίσης υδατοδιαλυτές βιταμίνες, όπως η βιταμίνη C, καθώς και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγεία των ματιών», υπογραμμίζει η Ben-Asher. «Αποτελούν, επιπλέον, εξαιρετική πηγή υγιεινών λιπαρών —συγκεκριμένα πολυακόρεστων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και μονοακόρεστων λιπαρών— τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν τα κορεσμένα λιπαρά, ενώ έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και στη βελτίωση του ελέγχου των επιπέδων σακχάρου στο αίμα», προσθέτει.

Έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι η κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων της LDL («κακής») χοληστερόλης, συμβάλλοντας στη διατήρηση καθαρών αρτηριών και προάγοντας την υγεία της καρδιάς. Να μην σας φαίνεται περίεργο, που το αβοκάντο περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα αφού είναι φρούτο, παρ’ όλο που που συνήθως το χρησιμοποιούμε ως λαχανικό.