Η κατανάλωση φρούτων και ψαριών στην παιδική ηλικία φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου .

Τα περιστατικά φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως, καθώς όλο και περισσότερο υιοθετείται ο δυτικός τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες που τον συνοδεύουν.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μια διατροφή φτωχή σε φρούτα και λαχανικά και πλούσια σε ζάχαρη κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση του εντερικού μικροβιώματος και του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνοντας ενδεχομένως την προδιάθεση για φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου.

Όπως έδειξε νέα, μεγάλη μακροχρόνια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Gut, η διατροφή κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία φαίνεται να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου (νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα ή συνδυασμός των δύο) κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.

Ειδικότερα, η συχνή κατανάλωση αλμυρών σνακ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο, ενώ αντίθετα μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και ψάρια κατά την παιδική ηλικία φαίνεται να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο, κυρίως όσον αφορά τη νόσο του Crohn.

Οι διατροφικές συνήθειες από την παιδική ηλικία έως την εφηβεία

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από 3 προοπτικές πληθυσμιακές μελέτες που παρακολουθούσαν πάνω από 100.000 συνολικά παιδιά και έφηβοι μεταξύ 7 και 15 ετών από Νορβηγία, Δανία και Σουηδία.

Τα στοιχεία για τις διατροφικές τους συνήθειες συγκεντρώθηκαν μέσω αναλυτικών ερωτηματολογίων σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης τροφίμων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, ψαριών, ροφημάτων με προσθήκη ζάχαρης και σνακ. Ειδικότερα, ερωτήσεις σχετικά με την κατανάλωση αλμυρών σνακ, όπως πατατάκια, τσιπς καλαμποκιού και ποπ κορν, τέθηκαν μόνο κατά την εφηβεία.

Οι ερευνητές άντλησαν από τα εθνικά μητρώα ασθενών στοιχεία για τις διαγνώσεις φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου, και ειδικότερα της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, έως το 2024.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η οποία διήρκεσε κατά μέσο όρο από 12 έως 17 χρόνια, ανάλογα με τη μελέτη, καταγράφηκαν 653 περιστατικά φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, παράγοντες που σχετίζονται με την περίοδο γύρω από τη γέννηση και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως το ιστορικό φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου στους γονείς και το κάπνισμα της μητέρας. Η συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων και από τις 3 μελέτες έδειξε ότι η κατανάλωση ορισμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου.

Πώς η διατροφή στην παιδική ηλικία και την εφηβεία επηρέασε τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων στο έντερο

Η υψηλή κατανάλωση φρούτων κατά την παιδική ηλικία συνδέθηκε με 34% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Crohn, αλλά και με 54% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας, σε σύγκριση με τη χαμηλή κατανάλωση φρούτων κατά την ίδια περίοδο.

Η υψηλή κατανάλωση φρούτων κατά την εφηβεία συνδέθηκε με 64% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Crohn, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια συσχέτιση με τον κίνδυνο εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας.

Παράλληλα, τα παιδιά που κατανάλωναν περισσότερα ψάρια είχαν 35% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Crohn, σε σύγκριση με εκείνα που κατανάλωναν λιγότερα. Από την άλλη, δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη συσχέτιση όσον αφορά την κατανάλωση ψαριών κατά την εφηβεία.

Τέλος, η υψηλή κατανάλωση αλμυρών σνακ κατά την εφηβεία συνδέθηκε με 32% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου συνολικά και με 51% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ελκώδους κολίτιδας ειδικότερα, σε σύγκριση με τη χαμηλή κατανάλωση.

Για τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.

Τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά ακόμη και όταν οι ερευνητές πραγματοποίησαν πιο αναλυτικούς ελέγχους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως η χορήγηση αντιβιοτικών κατά το πρώτο έτος της ζωής και η διάρκεια του θηλασμού.

Καθώς πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων ευθύνεται άμεσα για την αύξηση ή τη μείωση του κινδύνου. Οι ερευνητές αναγνώρισαν, επίσης, ότι δεν μπόρεσαν να λάβουν υπόψη άλλους δυνητικά σημαντικούς παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η σωματική δραστηριότητα και η χρήση αντιβιοτικών σε μεγαλύτερη ηλικία. Επιπλέον, επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες τροφίμων, χωρίς να εξετάσουν εάν οι συσχετίσεις που διαπίστωσαν οφείλονταν στην κατανάλωση των συγκεκριμένων τροφίμων ή στις ευρύτερες διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής των συμμετεχόντων.

Ο ρόλος των φυτικών ινών και των λιπαρών των ψαριών

Ωστόσο, οι ερευνητές επισήμαναν ότι τα ευρήματά τους συμφωνούν με εκείνα αντίστοιχων μελετών σε ενήλικες, ενώ υπάρχουν και πιθανές βιολογικές εξηγήσεις για τις συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν.

«Τα φρούτα θεωρείται ότι έχουν ευεργετική επίδραση στο εντερικό μικροβίωμα, καθώς ενισχύουν την ποικιλομορφία των μικροοργανισμών του εντέρου και αυξάνουν την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου, τα οποία πιστεύεται ότι έχουν αντιφλεγμονώδη δράση», εξήγησαν.

«Το γεγονός ότι η υψηλότερη κατανάλωση φρούτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου του Crohn μπορεί, επομένως, να οφείλεται εν μέρει στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες», πρόσθεσαν, επισημαίνοντας ότι τα άτομα με νόσο του Crohn φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα στις διαταραχές του εντερικού μικροβιώματος σε σχέση με τα άτομα με ελκώδη κολίτιδα. Είναι γνωστό ότι οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην αύξηση της ποικιλομορφίας του εντερικού μικροβιώματος.

Όμως, δεν έχουν όλα τα είδη φυτικών ινών την ίδια επίδραση και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί ποια είναι τα πιο ευεργετικά, ανέφεραν οι ερευνητές.

Όσον αφορά την πιθανή προστατευτική δράση των ψαριών, οι ερευνητές ανέφεραν: «Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των μηχανισμών της φλεγμονής. Επομένως, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα , στα οποία είναι πλούσια τα λιπαρά ψάρια, ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτή την προστατευτική δράση».

Οι ερευνητές κατέληξαν: «Εάν τα ευρήματά μας επιβεβαιωθούν σε άλλες ομάδες πληθυσμού και μέσα από μελέτες διαφορετικού σχεδιασμού, η ενθάρρυνση της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο πρόληψης των φλεγμονωδών νοσημάτων του εντέρου».