Η καθημερινότητα στην Αθήνα διακατέχεται από άγχος, κατά κοινή ομολογία των ίδιων των ανθρώπων που μένουν στην πρωτεύουσα. Όπως φαίνεται όμως, αυτό δεν είναι απλά ένα συμπέρασμα που προκύπτει από μία κοινή συναισθηματική αίσθηση των πολιτών, αλλά επιβεβαιώνεται και από τις επίσημες μελέτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας από την εταιρεία Remitly, η Αθήνα βρίσκεται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τις πιο αγχωτικές πόλεις στον κόσμο, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 7,23 στα 10. Αξιολογήθηκαν συνολικά 170 πόλεις διεθνώς, με την ελληνική πρωτεύουσα να βρίσκεται μόλις 0,33 μονάδες πίσω από την πρώτη, τη Νέα Υόρκη.

Οι παράγοντες

Τι είναι αυτό που κάνει την Αθήνα μία από τις πιο αγχωτικές πόλεις στον κόσμο; Δεν είναι μόνο οι γρήγοροι ρυθμοί μίας μεγαλούπολης. Είναι μία σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν καθημερινά την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των κατοίκων της:

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και χρόνος μετακίνησης

Κόστος διαβίωσης

Υγειονομική περίθαλψη

Εγκληματικότητα

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Πρόκειται για πέντε βασικούς δείκτες που χρησιμοποίησε η Remitly για να δημιουργήσει τη συγκεκριμένη κατάταξη. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε ο χρόνος που απαιτείται για μια διαδρομή 10 χιλιομέτρων, το κόστος βασικών αγαθών και υπηρεσιών, η ποιότητα και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας, η αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων, καθώς και τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα δεδομένα προήλθαν από διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων οι οργανισμοί TomTom, Numbeo και IQAir, ενώ η συλλογή τους πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Η Αθήνα δίπλα σε μεγάλες μητροπόλεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αθήνα βρίσκεται στην ίδια δεκάδα με ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πιο πολυπληθείς μητροπόλεις του πλανήτη. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Υόρκη με 7,56 βαθμούς, ενώ ακολουθούν το Δουβλίνο με 7,55 και η Πόλη του Μεξικού με 7,38.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μανίλα με 7,34, στην πέμπτη το Λονδίνο με 7,25 και στην έκτη το Μιλάνο, επίσης με 7,25 βαθμούς. Η Αθήνα ακολουθεί στην έβδομη θέση με 7,23, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν το Σάο Πάολο, το Τορίνο και η Καλκούτα.

Η διαφορά της ελληνικής πρωτεύουσας από τις πρώτες θέσεις είναι μικρή, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πιέσεις που συνδέονται με την καθημερινή ζωή στην πόλη δεν απέχουν πολύ από εκείνες που καταγράφονται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του κόσμου.

Η άλλη όψη της καθημερινότητας

Για τους κατοίκους της Αθήνας, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν απλώς αριθμούς σε μια διεθνή κατάταξη. Αντιθέτως, αποτυπώνουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά: τις ατελείωτες ώρες στους δρόμους, την οικονομική πίεση από το αυξημένο κόστος ζωής, την ανησυχία για την ασφάλεια και τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Αξίζει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν καταγράφει το προσωπικό επίπεδο άγχους των κατοίκων μέσα από ερωτηματολόγια, αλλά αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης που μπορούν να ενισχύσουν την καθημερινή πίεση. Πρόκειται, επομένως, για έναν σύνθετο δείκτη αστικών συνθηκών και όχι για μια άμεση μέτρηση της ψυχολογικής κατάστασης των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση της Αθήνας στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: πόσο εύκολη είναι τελικά η ζωή στην ελληνική πρωτεύουσα και πόσο απέχει η εικόνα της πόλης ως δημοφιλούς τουριστικού προορισμού από την πραγματικότητα που βιώνουν όσοι ζουν και εργάζονται σε αυτήν;