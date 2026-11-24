Τα ωμέγα-3 θεωρούνται απαραίτητα λιπαρά οξέα για τον οργανισμό. Το σώμα δεν μπορεί να τα συνθέσει από μόνο του, γι΄ αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέσα από τις τροφές. Μία από τις πιο πλούσιες σε ωμέγα-3 τροφές είναι τα λιπαρά ψάρια.

Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής, και των τριγλυκεριδίων αλλά και στη διατήρηση ενός υγιούς επιπέδου αρτηριακής πίεσης, διατηρώντας την ελαστικότητα των αρτηριών. Αυτά τα λιπαρά οξέα λειτουργούν ως ένα είδος «λιπαντικού» για την καρδιά συμβάλλοντας στην πρόληψη καταστάσεων όπως η αθηροσκλήρωση και οι καρδιακές παθήσεις.

Η διαιτολόγος Grace A. Derocha απαντά μέσω του Verywell Health στην ερώτηση πόσο συχνά πρέπει να τρώμε ψάρι για να καλύπτουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας σε ωμέγα-3. Η Derocha λέει ότι η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά την κατανάλωση περίπου δύο μερίδων λιπαρών ψαριών την εβδομάδα, με κάθε μερίδα να αντιστοιχεί σε περίπου 100 γραμμάρια.

«Αυτή η ποσότητα παρέχει μια σταθερή πηγή των απαραίτητων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων —συγκεκριμένα των EPA και DHA— τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των ματιών», σημειώνει η διαιτολόγος.

Ποια ψάρια πρέπει να τρώω

«Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακρωνύμιο SMASH για να θυμάστε ποια λιπαρά ψάρια περιέχουν ικανοποιητική ποσότητα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Το SMASH αντιστοιχεί στα εξής: σολομός, σκουμπρί, γαύρος, σαρδέλες και ρέγγα (salmon, mackerel, anchovies, sardines, herring).

Όλα τα λιπαρά ψάρια που περιλαμβάνονται στο ακρωνύμιο SMASH διαθέτουν τόσο EPA όσο και DHA. Ωστόσο, ακόμη και αν καταναλώνετε οποιαδήποτε ψάρι της αρεσκείας σας είναι προτιμότερο από το να μην τρώτε καθόλου. Αν σας αρέσει ο σολομός και θέλετε να λαμβάνετε τα ωμέγα-3 σας από αυτόν, τότε προχωρήστε άφοβα», συμβουλεύει η Derocha.

Είναι τα ψάρια ο καλύτερος τρόπος για να λάβει κανείς ωμέγα-3;

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο, «τα λιπαρά ψάρια αποτελούν τον ευκολότερο τρόπο για την πρόσληψη ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ωστόσο υπάρχουν και εξαιρετικές φυτικές πηγές, όπως ο λιναρόσπορος, η σόγια, οι σπόροι chia και τα καρύδια».

Τι να κάνω αν δεν μου αρέσουν τα ψάρια

«Τα ψάρια αποτελούν τις καλύτερες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων για τους περισσότερους ανθρώπους. Η κατανάλωση ψαριών δεν προσφέρει μόνο ωμέγα-3, αλλά και πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, βιταμίνη D, σελήνιο και άλλα θρεπτικά συστατικά που ωφελούν την καρδιά — στοιχεία που τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να προσφέρουν επαρκώς.

Ωστόσο, τα συμπληρώματα ωμέγα-3 —όπως το ιχθυέλαιο, το έλαιο κριλ ή το έλαιο από φύκια (για όσους ακολουθούν vegan διατροφή)— μπορούν να φανούν χρήσιμα σε άτομα που δεν καταναλώνουν ψάρια, και ενδεχομένως παρουσιάζουν αλλεργία σε ορισμένα είδη ψαριών ή που έχουν αυξημένες ανάγκες σε ωμέγα-3 λόγω καρδιακών παθήσεων, υψηλών τριγλυκεριδίων ή άλλων καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Όταν αναζητάτε ένα συμπλήρωμα ωμέγα-3, ελέγξτε αν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ανεξάρτητο φορέα όσον αφορά την καθαρότητα και την περιεκτικότητα του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συστατικά και οι ποσότητες που αναγράφονται στη συσκευασία είναι ακριβή. Αναζητήστε σκευάσματα που παρέχουν συνολικά τουλάχιστον 500 έως 1000 mg EPA και DHA ανά δόση (ποσότητα που μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή δύο δισκία/κάψουλες)», καταλήγει η διαιτολόγος.