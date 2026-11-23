Η Eli Lilly αναμένεται να εξαγοράσει τη LoQus23 Therapeutics έναντι περίπου 725 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από αυτή την εξέλιξη η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία θα αποκτήσει πρόσβαση στον τομέα ανάπτυξης φαρμάκων για τη νόσο του Huntington αφού η LoQus23 Therapeutics εργάζεται πάνω σε αυτά τα φάρμακα. Να σημειωθεί ότι, προς το παρόν δεν έχουν εγκριθεί ακόμη θεραπείες που να τροποποιούν την πορεία της νόσου του Huntington.

Η LoQus23, με έδρα το Κέιμπριτζ της Αγγλίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 ότι η συμφωνία —η οποία θα εξοφληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά— περιλαμβάνει προκαταβολή καθώς και πληρωμές που συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων. Η ιδιωτική εταιρεία βιοτεχνολογίας αναπτύσσει θεραπείες μικρών μορίων για τη νόσο του Huntington και συναφείς γενετικές διαταραχές. Το κύριο υποψήφιο σκεύασμα της LoQus23 για τη νόσο του Huntington είναι το LQT-23. Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει να υποβάλει αίτηση για τη διενέργεια κλινικής δοκιμής για το LQT-23 στο άμεσο μέλλον. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ολλανδική εταιρεία ανάπτυξης γονιδιακών θεραπειών uniQure ανακοίνωσε ότι ο FDA έκανε δεκτή την αίτησή της για μια θεραπεία κατά της νόσου του Huntington και ότι θα λάβει απόφαση σχετικά με το φάρμακο έως τον Μάιο του επόμενου έτους.

Σε προκλινικές μελέτες, το LQT-23 απέτρεψε τη σωματική επέκταση (somatic expansion) σε κυτταρικά συστήματα και ζωικά μοντέλα της νόσου του Huntington. Να σημειωθεί ότι, η LoQus23 ιδρύθηκε το 2019 με αρχική χρηματοδότηση (seed funding) από το Dementia Discovery Fund της SV Health Investors, σύμφωνα με το Reuters.

Η νόσος του Huntington είναι μια κληρονομική, προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή, κατά την οποία τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε προβλήματα στην κίνηση, τη γνωστική λειτουργία και τη διάθεση. Η πάθηση επηρεάζει περίπου 41.000 άτομα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη LoQus23.