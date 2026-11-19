Η Roche Diagnostics Hellas ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα της νέας εξέτασης αίματος Elecsys® pTau217, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο Alzheimer.

Η εξέταση αξιοποιεί τον βιοδείκτη pTau217 και έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει τόσο στον εντοπισμό όσο και στον αποκλεισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, για άτομα με συμπτώματα ή αναφερόμενες ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης.

Η Elecsys® pTau217, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση CE σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα In Vitro Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (IVDR), προσδιορίζει ποσοτικά τη φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau (pTau) 217 στο πλάσμα, έναν βιοδείκτη που σχετίζεται με την παθολογία του αμυλοειδούς, η οποία αποτελεί βασικό βιολογικό χαρακτηριστικό της νόσου Alzheimer. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κλινικούς ιατρούς, σε συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες, για την αξιολόγηση των ασθενών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση. Η εξέταση διατηρεί ακρίβεια συγκρίσιμη με εκείνη των αναλύσεων εγκεφαλονωτιαίου υγρού, όταν αξιολογούνται έναντι της μεθόδου αναφοράς PET-CT. Παράλληλα, προσφέρει μια πιο εύχρηστη, ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση μέσω συνήθους αιμοληψίας.

Έγκαιρη ανίχνευση της παθολογίας του αμυλοειδούς

Η έγκαιρη ανίχνευση της παθολογίας του αμυλοειδούς είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer. Βοηθά τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους να κατανοήσουν την αιτία των συμπτωμάτων, να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Ωστόσο, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση παραμένει σημαντική πρόκληση. Μέχρι τώρα, απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 3,5 χρόνια από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ενώ εκτιμάται ότι το 75% των ανθρώπων που ζουν με άνοια παραμένουν αδιάγνωστοι.

Η Elecsys® pTau217 μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, υποστηρίζοντας τον αξιόπιστο εντοπισμό της παθολογίας του αμυλοειδούς σε άτομα με πρώιμα συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης.

Ο Siete Braak, Γενικός Διευθυντής της Roche Diagnostics Hellas, δήλωσε σχετικά: «Η πρόοδος στη διάγνωση της νόσου Alzheimer αποκτά πραγματική αξία όταν μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πράξη, προς όφελος των ασθενών, των οικογενειών τους και του συστήματος υγείας. Στη Roche Diagnostics Hellas, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση της διαγνωστικής αβεβαιότητας και στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής διαγνωστικής διαδρομής, που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να κατευθύνουν τους ασθενείς στην κατάλληλη φροντίδα. Η ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων αποτελεί για εμάς ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα της περίθαλψης και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος υγείας».

Η πιστοποίηση CE της Elecsys® pTau217 βασίστηκε σε δεδομένα αναδρομικών μελετών σε πληθυσμό πραγματικών συνθηκών κλινικής πρακτικής. Οι μελέτες περιλάμβαναν άτομα στα πρώιμα στάδια της νόσου Alzheimer, με υποκειμενική γνωστική έκπτωση, ήπια γνωστική διαταραχή ή ήπια άνοια. Σε αυτά τα στάδια, οι άνθρωποι μπορεί να παρατηρούν αλλαγές στη μνήμη τους, διατηρώντας, ωστόσο, την αυτονομία τους στην καθημερινή ζωή. Η αξιολόγηση της εξέτασης σε αυτόν τον πληθυσμό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έγκαιρη παρέμβαση στα αρχικά στάδια της νόσου έχει τις περισσότερες πιθανότητες να συμβάλει στη διατήρηση της αυτονομίας και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της γνωστικής έκπτωσης.

Με περισσότερες από δύο δεκαετίες επιστημονικής έρευνας στη νόσο Alzheimer, η Roche συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη διαγνωστικών λύσεων. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εξετάσεις βιοδεικτών αίματος και εγκεφαλονωτιαίου υγρού, με στόχο την υποστήριξη της έγκαιρης ανίχνευσης, της ακριβούς διάγνωσης και της καλύτερης φροντίδας των ασθενών.

Η εξέταση Elecsys® pTau217 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε διαγνωστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.