«Για πόσο ακόμη θα πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους για εξετάσεις και θεραπείες που δικαιούνται δωρεάν;», ρωτά – μέσω ανακοίνωσής του – ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 πάνω από ένας στους πέντε από όσους χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία στην Ελλάδα δήλωσε ότι δεν την έλαβε λόγω κόστους, αναμονής ή απόστασης, τονίζει η ίδια ανακοίνωση. «Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (21,9% έναντι 3,6%). Την ίδια ώρα, το 2025, το 27,5% του πληθυσμού της χώρας βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού», σύμφωνα με τον Τομέα Υγείας της ΕΛ.Α.Σ.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθενται τα εξής: «Όταν το δωρεάν ραντεβού αργεί και η εξέταση πρέπει να γίνει τώρα, η οικογένεια καλείται να βρει τα χρήματα. Αυτή είναι η «έκτακτη δαπάνη υγείας» που η κυβέρνηση έχει αφήσει να γίνει κανονικότητα.

Ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. καλεί το Υπουργείο Υγείας να δημοσιοποιήσει τους πραγματικούς χρόνους αναμονής για δωρεάν εξετάσεις, ραντεβού και χειρουργεία ανά δημόσια δομή και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωσή τους. Ζητάμε στελέχωση των δημόσιων μονάδων και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ώστε κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στη φροντίδα όταν τη χρειάζεται. Η πολιτεία δίπλα στον πολίτη από την πρόληψη έως τη θεραπεία. Κανένας ασθενής μόνος».