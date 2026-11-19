Με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, οι συμβουλές για την απώλεια βάρους έχουν μεγαλύτερη αξία όταν είναι απλές και μπορείτε να τις ακολουθήσετε σε βάθος χρόνου. Μια μελέτη ανέδειξε δύο συνήθειες που φαίνεται να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Να μεσολαβούν περισσότερες ώρες χωρίς φαγητό από το βράδυ έως το επόμενο πρωί και να τρώτε πρωινό νωρίτερα.

Ερευνητές με επικεφαλής ομάδα από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, στην Ισπανία, ανέλυσαν στοιχεία για τη διατροφή και το βάρος 7.074 ανθρώπων ηλικίας 40 έως 65 ετών. Διαπίστωσαν ότι όσοι έτρωγαν νωρίς το βραδινό και το πρωινό τους, χωρίς να καταναλώνουν φαγητό στο ενδιάμεσο, έτειναν να έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (αναλογία βάρους/ύψους) έπειτα από πέντε χρόνια.

Πώς τα γεύματα νωρίς μέσα στην ημέρα συμβάλλουν στη διαχείριση του βάρους

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μια πιθανή εξήγηση βρίσκεται στο βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Πρόκειται για τους εσωτερικούς μηχανισμούς που λειτουργούν σε έναν κύκλο περίπου 24 ωρών και καθορίζουν, μεταξύ άλλων, πότε νυστάζουμε και πότε είμαστε σε εγρήγορση.

«Τα αποτελέσματά μας, όπως και εκείνα άλλων πρόσφατων μελετών, δείχνουν ότι οι περισσότερες ώρες χωρίς φαγητό κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, αρκεί να συνδυάζονται με βραδινό και πρωινό νωρίς», ανέφερε η επιδημιολόγος Luciana Pons-Muzzo.

«Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι, όταν τρώμε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ακολουθούμε καλύτερα τους φυσικούς ρυθμούς του οργανισμού. Έτσι, μπορεί να καίμε αποτελεσματικότερα τις θερμίδες και να ρυθμίζεται καλύτερα η όρεξή μας, κάτι που βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους», τόνισε.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν διαφορετικές στατιστικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και ο ύπνος. Διαπίστωσαν ότι όσοι έτρωγαν πρωινό αργότερα ή κατανάλωναν φαγητό περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα έτειναν να έχουν υψηλότερο βάρος. Αντίθετα, όσο περισσότερες ώρες μεσολαβούσαν χωρίς φαγητό από το βράδυ έως το επόμενο πρωί, τόσο χαμηλότερο έτεινε να είναι το βάρος.

«Οι συσχετίσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες στις γυναίκες που δεν είχαν ακόμη μπει στην εμμηνόπαυση», έγραψαν οι συγγραφείς στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Η ερευνητική ομάδα χώρισε επίσης τους συμμετέχοντες σε ομάδες με βάση τις διατροφικές τους συνήθειες. Αυτή η ανάλυση βοήθησε να γίνουν πιο σαφή τα βασικά ευρήματα και επέτρεψε να εξεταστούν χωριστά οι άνδρες και οι γυναίκες.

Μία από τις ομάδες περιλάμβανε αποκλειστικά άνδρες, οι οποίοι έτρωγαν το πρώτο γεύμα τους περίπου στις 14:00 και έμεναν χωρίς φαγητό από το προηγούμενο βράδυ για 17 ώρες κατά μέσο όρο. Οι άνδρες αυτοί ήταν επίσης πιθανότερο να καταναλώνουν αλκοόλ, να καπνίζουν και να είναι άνεργοι.

«Σε μια υποομάδα ανδρών που έκαναν διαλειμματική νηστεία παραλείποντας το πρωινό, παρατηρήσαμε ότι η πρακτική αυτή δεν επηρέαζε το σωματικό βάρος. Άλλες μελέτες παρέμβασης σε άτομα με παχυσαρκία έχουν δείξει ότι αυτή η τακτική δεν προσφέρει μεγαλύτερη απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα από τον περιορισμό των θερμίδων», επισήμανε η επιδημιολόγος Camille Lassale.

Η μελέτη δεν είχε σχεδιαστεί για να αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες οδηγούν άμεσα σε χαμηλότερο βάρος. Ωστόσο, εντόπισε ορισμένες σημαντικές συσχετίσεις.

Εάν παραλείπετε το πρωινό για να μειώσετε τις θερμίδες που προσλαμβάνετε, ίσως σας ωφελούσε περισσότερο να τρώτε νωρίτερα το βράδυ και να εντάξετε το πρωινό στη διατροφή σας.

«Η λεγόμενη διαλειμματική νηστεία μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Η δική μας μελέτη αφορά έναν από αυτούς, τις ώρες που περνούν χωρίς φαγητό κατά τη διάρκεια της νύχτας», διευκρίνισε η Lassale.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς φαγητό τη νύχτα και το πρωινό νωρίς ενδέχεται να συμβαδίζουν καλύτερα με το βιολογικό πρόγραμμα του οργανισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παραγωγή ινσουλίνης και την αποθήκευση λίπους. Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτή η εξήγηση.

Ο ρόλος του ύπνου

Ρόλο φαίνεται να παίζει και ο ύπνος. Η επαρκής διάρκειά του είναι απαραίτητη για την υγεία και οι ώρες των γευμάτων που αναδείχθηκαν στη μελέτη ενδέχεται να τον ευνοούν περισσότερο.

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν περισσότερους ανθρώπους, με μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτηριστικών, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, κλινικές δοκιμές θα μπορούσαν να εξετάσουν τι αλλάζει όταν οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τις ώρες που τρώνε.

Έκτοτε, έχουν δημοσιευθεί και ορισμένα δεδομένα από τέτοιες δοκιμές. Ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών που δημοσιεύθηκε το 2026 διαπίστωσε ότι, όταν οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν και ολοκλήρωναν τα γεύματα της ημέρας νωρίτερα, παρουσίαζαν μεγαλύτερη βελτίωση στο βάρος και στο σάκχαρό τους σε σύγκριση με όσους έτρωγαν αργότερα.

«Η έρευνά μας ανήκει σε ένα αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο, τη χρονοδιατροφή. Το πεδίο αυτό εξετάζει όχι μόνο τι τρώμε, αλλά και ποιες ώρες της ημέρας τρώμε και πόσο συχνά», ανέφερε η επιδημιολόγος Anna Palomar-Cros.

«Αφετηρία αυτής της έρευνας είναι η γνώση ότι τα ασυνήθιστα ωράρια φαγητού μπορούν να απορρυθμίσουν τα εσωτερικά ρολόγια του οργανισμού. Αυτά ρυθμίζουν την προσαρμογή μας στην εναλλαγή ημέρας και νύχτας και τις λειτουργίες του σώματος που τη συνοδεύουν», εξήγησε.