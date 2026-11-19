Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά, στον ΣΚΑΪ, σχολίασε την επικαιρότητα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων, στο σύστημα εφημεριών στα νοσοκομεία και στο MyHealth app. Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τις αλλαγές στο σύστημα εφημεριών:

«Το σύστημα των εφημεριών που εφαρμόσαμε πριν από δύο χρόνια, έχει πάει αρκετά καλά, έχει μειώσει την ταλαιπωρία του κόσμου, όμως έχει επιβαρύνει μία σειρά νοσοκομείων όπως το «Γεννηματάς», το οποίο συνέπεσε και με το μεγάλο έργο ανακαίνισης του «Ευαγγελισμού». Μέχρι να τελειώσει αυτό το έργο, δεν κάνει πρωινή εφημερία ο «Ευαγγελισμός» κι έτσι πάνε όλοι στο «Γεννηματάς», με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη πίεση εκεί. Έχουν επίσης επιβαρυνθεί αρκετά το «Τζάνειο» και το «Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας».

Τα βλέπω όλα, τα συνυπολογίζω και σύντομα θα πάρουμε αποφάσεις. Μίλησα και με την κ. Παγώνη και θα προχωρήσουμε, μέσα στον Δεκέμβριο, σε αλλαγές κυρίως για να ελαφρύνουμε αυτά τα νοσοκομεία. Όμως, έχει μειωθεί πολύ ο μέσος χρόνος αναμονής, έχει μειωθεί η ταλαιπωρία και ο κόσμος αναγνωρίζει τη βελτίωση στο ΕΣΥ».

Για το νέο ψηφιακό βοηθό στο «ΜyHealth app»:

«Μέσα στον Δεκέμβριο, θα λειτουργήσει για τους πολίτες ο ψηφιακός βοηθός μέσω του “MyHealth app”. Σου κάνει τη ζωή τόσο εύκολη και σύντομα, εκτός από το “MyHealth app”, η υπηρεσία αυτή θα διατίθεται και μέσω του “1566”».

Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος:

«Επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα είναι, από τις 6 Νοεμβρίου, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχει στους ασθενείς σε τελικό στάδιο, την τελευταία θεραπεία που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ. Και επειδή μου λένε για το πόσο γρήγορη είναι η πρόσβαση στα νέα φάρμακα στην Ελλάδα, θέλω να επισημάνω ότι στις 26 Αυγούστου έλαβαν τη θεραπεία οι πρώτοι Αμερικανοί και στις 6 Νοεμβρίου οι πρώτοι Έλληνες ασθενείς, πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη, μάλιστα, αρκετοί ασθενείς έχουν ξεκινήσει τη θεραπεία. Πρόκειται για ένα φάρμακο που το κάθε κουτί κοστίζει 34.000 ευρώ και το λαμβάνουν εντελώς δωρεάν από το ΕΣΥ.

Παράλληλα, στην κλινική του κ. Σωτηρόπουλου στο Λαϊκό Νοσοκομείο, η οποία ιδρύθηκε επί θητείας μου, ολοκληρώθηκαν χθες με επιτυχία μέσα σε μία μέρα 5 μεταμοσχεύσεις ήπατος, που είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών. Όσο στην αντιπολίτευση ασχολούνται με χαζομάρες και τοξικότητα, εμείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δουλεύουμε για να λύσουμε τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, γιατί αυτό τελικά είναι που έχει σημασία και θα κρίνει τις εκλογές».