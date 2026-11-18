Κι όμως, υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου, παρόλο που είναι υψηλές σε υδατάνθρακες .

Η υπερβολική κατανάλωση τροφών με πολλούς υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα και όσα περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη.

Ωστόσο, δεν επηρεάζουν όλες οι τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες τον οργανισμό με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, ορισμένες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Δείτε παρακάτω ποιες είναι αυτές.

1. Μήλα

Τα μήλα, και ιδιαίτερα η φλούδα τους, μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη και να μειώσουν την αντίσταση σε αυτήν. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, η κατανάλωση ενός μήλου πριν από το γεύμα μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, τα μήλα περιέχουν φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που διευκολύνουν την πέψη, περιορίζουν τη φλεγμονή και βοηθούν τον οργανισμό να ανακάμψει.

Αν συνδυάσετε το μήλο με κάποιο βούτυρο ξηρών καρπών, όπως το φυστικοβούτυρο, θα προσλάβετε επιπλέον καλά λιπαρά και πρωτεΐνη. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά επιβραδύνουν την απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα, περιορίζοντας τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου ακόμη περισσότερο απ' ό,τι αν τρώγατε το μήλο σκέτο.

2. Φασόλια

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων, όπως αυτός που υπάρχει στα φασόλια, επιβραδύνει την πέψη και βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, τα φασόλια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες καθυστερούν τη διάσπαση των υδατανθράκων και αποτρέπουν τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου.

3. Φακές

Όπως τα φασόλια, έτσι και οι φακές περιέχουν αρκετούς υδατάνθρακες, αλλά έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Είναι επίσης πλούσιες σε διαλυτές φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο, που διευκολύνουν την πέψη και επιβραδύνουν την απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα. Έτσι, βοηθούν στην αποφυγή απότομων αυξήσεων του σακχάρου.

4. Βρώμη

Η βρώμη ξεχωρίζει για τις ιδιότητές της. Έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και περιέχει βήτα γλυκάνη, μια διαλυτή φυτική ίνα που, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, σχηματίζει μια ουσία με υφή τζελ μέσα στο στομάχι.

Η βήτα γλυκάνη βοηθά στη μείωση του σακχάρου στο αίμα με τους εξής τρόπους:

• Όταν φτάνει στο παχύ έντερο, υφίσταται ζύμωση και λειτουργεί ως πρεβιοτικό, ενισχύοντας την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων που συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου και της ινσουλίνης.

• Επιβραδύνει την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων.

• Βελτιώνει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη.

Αν και η βρώμη καταναλώνεται κυρίως στο πρωινό, σκέτη ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και αντί για αλεύρι σε διάφορες συνταγές. Για παράδειγμα, μπορείτε να φτιάξετε μπάρες δημητριακών ή ψητή βρώμη, αλλά και να την προσθέσετε σε κεφτεδάκια για να δέσει το μείγμα.

5. Κινόα

Η κινόα είναι πλούσια σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο που βοηθά στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Αποτελεί επίσης πηγή πλήρους πρωτεΐνης, καθώς περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα, ενώ συμβάλλει στο να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

Χάρη στον χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και την υψηλή περιεκτικότητά της σε φυτικές ίνες, η κινόα επιβραδύνει την πέψη και την απορρόφηση της ζάχαρης στο αίμα. Επιπλέον, οι πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει βοηθούν στον περιορισμό της απορρόφησής της.

6. Γλυκοπατάτες

Όπως και η κινόα, οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε μαγνήσιο, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Τα συστατικά αυτά βοηθούν στην πιο αργή πέψη των σακχάρων, στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.