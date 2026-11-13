ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μια βραδιά για την αόρατη πλευρά του Διαβήτη Τύπου 1

Επιχειρείν
Μια βραδιά για την αόρατη πλευρά του Διαβήτη Τύπου 1
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 15:22

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη συζήτηση «Οδηγός για όσους δεν ζουν με Διαβήτη Τύπου 1».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2026, η πρωτοβουλία Who’s That Type 1? παρουσιάζει την εκδήλωση «A Day in the Life with Type 1 Diabetes», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 18:00, στο Αμφιθέατρο Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στο Μαρούσι.

Την πρωτοβουλία εμπνεύστηκε η Μυρτώ Στεργίου, μια 14χρονη μαθήτρια που ζει με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1. Η αποφασιστικότητά της να ευαισθητοποιήσει, να ενισχύσει την κατανόηση και να βοηθήσει όσους ζουν με Διαβήτη Τύπου 1 να μη νιώθουν μόνοι είναι αυτή που συνεχίζει να δίνει ζωή στο Who’s That Type 1?.

Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που έφερε κοντά πάνω από 300 ανθρώπους, η πρωτοβουλία επιστρέφει με εντελώς διαφορετικό θέμα και ένα διευρυμένο δίκτυο υποστηρικτών. Φέτος η ματιά στρέφεται στην καθημερινότητα: τις αποφάσεις, τις προκλήσεις και το αόρατο νοητικό φορτίο που συνεπάγεται η ζωή με Διαβήτη Τύπου 1, αυτά που οι υπόλοιποι σπάνια βλέπουν. Δες τον άνθρωπο, όχι την πάθηση.

Τη βραδιά ανοίγει η Μυρτώ Στεργίου, που συζητά με τη δημοσιογράφο Ηλιάνα Μάγρα (Καθημερινή) πριν από την κεντρική της ομιλία. Ακολουθούν σύντομες θεματικές παρουσιάσεις από την Dana Roseman (Integrated Diabetes Services) μέσω προηχογραφημένου video, τη Δρ. Ελίνα Γκίκα (Νοσοκομείο Υγεία) και τον Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ Χρήστο Μπαρτσόκα, καθώς και ένα διαδραστικό Decision Lab με προσομοίωση τριών καθημερινών καταστάσεων, όπου το κοινό καλείται να πάρει το ίδιο μερικές μόνο από τις πολλές και καθοριστικές αποφάσεις που παίρνει μέσα σε μία μέρα ένα άτομο που ζει με Διαβήτη Τύπου 1.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τη συζήτηση «Οδηγός για όσους δεν ζουν με Διαβήτη Τύπου 1», με τον τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου, τη Μυρτώ Στεργίου και τον Χρήστο Μπαρτσόκα, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη (Καθημερινή). Ο Νίκος Πορτοκάλογλου συμμετέχει στον ρόλο του «outsider», ενός ανθρώπου που δεν ζει με ΔΤ1 και ανακαλύπτει μαζί με το κοινό τι σημαίνει η καθημερινή ζωή με την πάθηση.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς και ως το τέλος του έτους θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση δωρεών για την υποστήριξη της έρευνας με στόχο την ίαση του Διαβήτη Τύπου 1, μέσω του διεθνούς οργανισμού Breakthrough T1D.

Σας προσκαλούμε να είστε κοντά μας, μαζί με τα παιδιά σας, και να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  • Ημερομηνία: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
  • Ώρα: 18:00-20:15. Μετά το κύριο πρόγραμμα θα ακολουθήσει Wine & Cheese ως τις 21:00.
  • Χώρος: Αμφιθέατρο Δαΐς, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μαρούσι
  • Είσοδος: Δωρεάν, με απαραίτητη ηλεκτρονική εγγραφή στο whosthatype1.com
  • Γλώσσα: Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με εξαίρεση την καταληκτική συζήτηση στα ελληνικά. Θα παρέχεται επαγγελματική ταυτόχρονη διερμηνεία μέσω ακουστικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

whosthatype1.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Μην παίζεις με τον πόνο σου»: Το Panadol αναδεικνύει τη σημασία της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης του πόνου
«Μην παίζεις με τον πόνο σου»: Το Panadol αναδεικνύει τη σημασία της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης του πόνου 13 Νοεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Έγκαιρη δράση για πρόληψη και αντιμετώπιση

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Έγκαιρη δράση για πρόληψη και αντιμετώπιση

Ευ Ζην
Διαβήτης: Οι 5 καλύτερες τροφές για τη διαχείριση του σακχάρου

Διαβήτης: Οι 5 καλύτερες τροφές για τη διαχείριση του σακχάρου

Ευ Ζην
Ύπνος και Σακχαρώδης Διαβήτης: Μια στενή και αμφίδρομη σχέση

Ύπνος και Σακχαρώδης Διαβήτης: Μια στενή και αμφίδρομη σχέση

Ευ Ζην
Διαβητικό πόδι: Γιατί ο τακτικός έλεγχος είναι καθοριστικός για την πρόληψη

Διαβητικό πόδι: Γιατί ο τακτικός έλεγχος είναι καθοριστικός για την πρόληψη

Επικαιρότητα
Κυριάκος Καζάκος στο HS: «Φάρμακο» κατά του διαβήτη οι προληπτικές εξετάσεις

Κυριάκος Καζάκος στο HS: «Φάρμακο» κατά του διαβήτη οι προληπτικές εξετάσεις

Επικαιρότητα
Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο

Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς να ξεχωρίσετε τα «καλά» από τα «κακά» λιπαρά
Ευ Ζην
13/11/2026 - 18:54
Χρειάζεται να τρώτε 5 με 6 φορές την ημέρα για να ενισχύσετε το μεταβολισμό σας και να αδυνατίσετε;
Ευ Ζην
13/11/2026 - 18:12
Κυβερνοεπιθέσεις: 3 βασικά μέτρα για την προστασία των επαγγελματικών ψυγείων τροφίμων
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 17:02
Θεμιστοκλέους για Κωνσταντοπούλου: «Οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ»
Πολιτική Υγείας
13/11/2026 - 16:29
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παιδικά καλαμάκια
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 15:55
Καρκίνος του προστάτη: Οι νέες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο που πρέπει να γνωρίζουν οι άνδρες
Μελέτες
13/11/2026 - 15:53
Μια βραδιά για την αόρατη πλευρά του Διαβήτη Τύπου 1
Επιχειρείν
13/11/2026 - 15:22
Μπανάνες ή μήλα: Ποιο φρούτο είναι καλύτερο για τον έλεγχο του σακχάρου
Ευ Ζην
13/11/2026 - 14:59
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Έγκαιρη δράση για πρόληψη και αντιμετώπιση
Ευ Ζην
13/11/2026 - 13:38
Διαβήτης: Οι 5 καλύτερες τροφές για τη διαχείριση του σακχάρου
Ευ Ζην
13/11/2026 - 13:35
«Μην παίζεις με τον πόνο σου»: Το Panadol αναδεικνύει τη σημασία της σωστής και υπεύθυνης διαχείρισης του πόνου
Επιχειρείν
13/11/2026 - 13:17
Το λαχανικό που μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Ευ Ζην
13/11/2026 - 13:15
ΕΙΝΑΠ: Καταγγέλλει την υποχρεωτική μετακίνηση 4 νεφρολόγων από τη Νίκαια στο Ασκληπιείο Βούλας
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 12:55
Ελαιόλαδο: Ένα σφηνάκι κάθε πρωί μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους
Ευ Ζην
13/11/2026 - 12:19
Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της Country Lead Greece στην UCB
Επιχειρείν
13/11/2026 - 12:18
Η Siemens Healthineers θα μετονομαστεί σε Healthineers
Επιχειρείν
13/11/2026 - 12:15
Αφρικανική σκόνη: Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 11:08
Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι – Απλήρωτοι από τον Αύγουστο
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 10:35
Ύπνος και Σακχαρώδης Διαβήτης: Μια στενή και αμφίδρομη σχέση
Ευ Ζην
13/11/2026 - 10:11
Το φυτικό συμπλήρωμα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πέτρας στα νεφρά
Ευ Ζην
13/11/2026 - 09:32
Πόση ώρα μπορείτε να φάτε μετά τον καθαρισμό των δοντιών;
Ευ Ζην
13/11/2026 - 08:13
Γιατί βήχετε ακόμα και εβδομάδες αφού αναρρώσατε από ένα κρυολόγημα
Ευ Ζην
13/11/2026 - 06:45
Απίθανη συνταγή για γαλακτομπούρεκο, χωρίς φύλλο
Ευ Ζην
13/11/2026 - 06:27
Κυριάκος Καζάκος στο HS: «Φάρμακο» κατά του διαβήτη οι προληπτικές εξετάσεις
Επικαιρότητα
13/11/2026 - 06:11
Υγεία δύο ταχυτήτων - Σοκαριστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ
Μελέτες
13/11/2026 - 06:00
Διαβητικό πόδι: Γιατί ο τακτικός έλεγχος είναι καθοριστικός για την πρόληψη
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 23:53
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς η διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη όγκων
Μελέτες
12/11/2026 - 20:13
Γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν τα δόντια τους όσο μεγαλώνουν – Πώς θα τα προστατεύσετε
Ευ Ζην
12/11/2026 - 18:58
Μπορούν τα φυτά εσωτερικού χώρου να προκαλέσουν μούλα στο σπίτι;
Ευ Ζην
12/11/2026 - 18:14
Σε άνοδο οι νοσηλείες Covid και γρίπης – 2 νέοι θάνατοι ασθενών με Covid, 1 με γρίπη
Επικαιρότητα
12/11/2026 - 17:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ