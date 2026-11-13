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Διαβήτης: Οι 5 καλύτερες τροφές για τη διαχείριση του σακχάρου

Ευ Ζην
Διαβήτης: Οι 5 καλύτερες τροφές για τη διαχείριση του σακχάρου
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 13/11/2026 - 13:35

Τα άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη πρέπει να ακολουθούν μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Εκτός από τη διατροφή, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως το βάρος, η σωματική δραστηριότητα, το άγχος και το οικογενειακό ιστορικό, που παίζουν ρόλο στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη. Ωστόσο, η εφαρμογή μιας ισορροπημένης διατροφής είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Ορισμένα τρόφιμα, πλούσια σε πρόσθετα όπως η ζάχαρη και οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του σακχάρου, ενώ άλλα μπορούν να μειώσουν τα επίπεδά του.

Το Healthline – με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου - αποκαλύπτει τις πέντε καλύτερες τροφές που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Μούρα

Τροφές όπως τα μύρτιλα είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Βοηθούν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και της φλεγμονής στον οργανισμό. Μια μελέτη έδειξε ότι οι φράουλες συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπλοκών του διαβήτη, όπως η νεφροπάθεια και η βλάβη στα νεύρα.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί, όπως τα αμύγδαλα, τα κάσιους και τα φιστίκια Αιγίνης, μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό μέσο για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Σε μια μελέτη με 25 άτομα που έπασχαν από διαβήτη τύπου 2, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν φιστίκια και αμύγδαλα κατά τη διάρκεια της ημέρας –στο πλαίσιο μιας διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες– παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά από τα γεύματα.

Θαλασσινά

Τα θαλασσινά, όπως τα ψάρια και τα οστρακοειδή, προσφέρουν πρωτεΐνες, υγιεινά λιπαρά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Οι πρωτεΐνες είναι σημαντικές για τον έλεγχο του σακχάρου, καθώς επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης, αποτρέποντας έτσι τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά από το φαγητό. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή της υπερφαγίας και στην απώλεια περιττού σωματικού λίπους. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί για τη διατήρηση του σακχάρου σε υγιή επίπεδα.

Όσπρια

Τα όσπρια είναι πλούσια σε μαγνήσιο, φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, συστατικά που συμβάλλουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Περιέχουν επίσης άφθονες διαλυτές φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο, τα οποία επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν στην πρόληψη των απότομων αυξήσεων του σακχάρου μετά από τα γεύματα. Η κατανάλωση οσπρίων όχι μόνο ωφελεί τη ρύθμιση του σακχάρου, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της εμφάνισης διαβήτη.

Kale

Το kale θεωρείται «υπερτροφή» καθώς είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά –όπως φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά – που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Μια μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 42 ενήλικες από την Ιαπωνία, έδειξε ότι η κατανάλωση 7 έως 14 γραμμαρίων kale, σε συνδυασμό με ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες, μπορεί να μειώσει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2026 - 13:43

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