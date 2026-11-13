Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της Country Lead Greece στην UCB

Η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου θα εκπροσωπεί επίσημα την UCB στην Ελλάδα και θα συμβάλλει στην επιχειρησιακή συνέχεια και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η UCB ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης Country Lead Greece από την Μαριάντζελα Οικονομοπούλου, ένα έμπειρο στέλεχος της φαρμακευτικής αγοράς με 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας στον κλάδο και πολυσχιδή εμπειρία σε διαφορετικές λειτουργίες και θέσεις ευθύνης.

Σήμερα κατέχει τη θέση Head of Access & External Engagement South-East Europe (SEE) στην UCB, με περιφερειακή ευθύνη για θέματα πρόσβασης και εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ ο νέος της ρόλος ως Country Lead Greece έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες αρμοδιότητές της.

Στον νέο της ρόλο, η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου θα εκπροσωπεί επίσημα την UCB στην Ελλάδα και, σε στενή συνεργασία με την ηγετική ομάδα του SEE Cluster, θα συμβάλλει στην επιχειρησιακή συνέχεια και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, θα εκπροσωπεί την UCB σε θεσμικούς φορείς, ενώσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας και επιλεγμένες συνεργασίες με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Σχολιάζοντας την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Μαριάντζελα Οικονομοπούλου δήλωσε:

«Αναλαμβάνω τη θέση της Country Lead Greece με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης. Η UCB επενδύει διαχρονικά στην επιστημονική καινοτομία για ασθενείς που ζουν με σοβαρές παθήσεις. Στόχος μας είναι, σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τις αρμόδιες αρχές, τις ενώσεις ασθενών και όλους τους εταίρους του συστήματος υγείας, να συμβάλουμε σε έγκαιρη και βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που τεκμηριωμένα προσφέρουν ουσιαστική αξία.»

Η κα Pancescu Florentina, Γενική Διευθύντρια της UCB για το SEE Cluster, ανέφερε: «Η Μαριάντζελα συνδυάζει βαθιά γνώση του περιβάλλοντος υγείας, στρατηγική σκέψη και προσήλωση στη συνεργασία. Η ανάληψη του ρόλου ενισχύει την παρουσία της UCB στην Ελλάδα και τη συμβολή της στο SEE Cluster, με κοινό στόχο μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους ασθενείς.»