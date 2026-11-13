Ελαιόλαδο: Ένα σφηνάκι κάθε πρωί μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους

Πολλοί άνθρωποι έχουν … «μυηθεί» στο νέο trend των social media. Αυτό δεν είναι άλλο από την κατανάλωση ελαιολάδου κάθε πρωί σε σφηνάκι, με άδειο στομάχι. Το trend ακολουθούν και αρκετοί celebrities όπως η Kourtney Kardashian και η Hailey Bieber.

Ωστόσο, η Megan Meyer, Ph.D., σύμβουλος επικοινωνίας επιστημονικών θεμάτων με έδρα το Durham της Βόρειας Καρολίνας εξέφρασε τις επιφυλάξεις της στο Fox News Digital, αναφέροντας τα εξής: «πιστεύω ότι τέτοιου είδους τάσεις στον τομέα της υγείας γίνονται δημοφιλείς επειδή είναι πρωτότυπες και εξαπλώνονται ραγδαία στο διαδίκτυο. Επίσης, θεωρώ ότι ο κόσμος αναζητά γρήγορες και εύκολες λύσεις για την υγεία του. Η βελτίωση της διατροφής μπορεί συχνά να είναι δύσκολη και να απαιτεί αρκετό χρόνο, ενώ τα αποτελέσματα μιας βελτιωμένης διατροφής συνήθως αργούν πολύ να φανούν».

Ο Harry Jowsey, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ριάλιτι, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του από την καθημερινή κατανάλωση ενός μείγματος ελαιολάδου και χυμού λεμονιού επί μία εβδομάδα. Ανέφερε ότι η κύρια διαφορά φάνηκε στο πρόσωπό του, το οποίο παρουσίαζε «λιγότερο πρήξιμο» και «πιο ομοιόμορφη επιδερμίδα».

Οι πολυφαινόλες είναι το «κλειδί» για τα οφέλη του ελαιολάδου. Μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και στη μείωση της φλεγμονής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα οφέλη για την υγεία, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (National Institutes of Health).

Μια μελέτη παρατήρησης που δημοσιεύθηκε το 2022 στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που κατανάλωναν περισσότερο από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο την ημέρα είχαν 19% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο.

«Τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα μονοακόρεστα λιπαρά και τις πολυφαινόλες του ελαιολάδου», σημείωσε η Meyer. Η κατανάλωση μιας δόσης ελαιολάδου «είναι ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους», σύμφωνα με τη Meyer. Ωστόσο, πρόσθεσε, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χοληδόχο κύστη, έχουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή ευαίσθητο στομάχι, καλό θα ήταν να το αποφεύγουν.

Η αύξηση βάρους αποτελεί επίσης μια πραγματική πιθανότητα. «Η καθημερινή λήψη μίας ή δύο δόσεων ελαιολάδου μπορεί να προσθέσει αρκετές εκατοντάδες θερμίδες στην ημερήσια θερμιδική σας πρόσληψη», ανέφερε η Meyer. «Η κατανάλωση περισσότερων θερμίδων από όσες καίει το σώμα καθημερινά οδηγεί σε αύξηση βάρους. Επομένως, η καθημερινή λήψη μίας ή δύο δόσεων ελαιολάδου είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση βάρους με την πάροδο του χρόνου», διευκρίνισε.



«Το ελαιόλαδο είναι πεντανόστιμο. Προτείνω να απολαμβάνετε το ελαιόλαδο ως μέρος των γευμάτων σας», κατέληξε η Meyer.