Μπορούν τα φυτά εσωτερικού χώρου να προκαλέσουν μούλα στο σπίτι;

Τα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να αυξήσουν την υγρασία μέσα στο σπίτι και κατ’ επέκταση να αυξήσουν τον κίνδυνο να εμφανιστεί μούχλα. Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δίνουν χρώμα και ζωντάνια στο σπίτι, ακόμη περισσότερο όταν έχετε γεμίσει με πράσινο κάθε γωνιά του. Τι συμβαίνει, όμως, όταν αρχίζετε να μυρίζετε μούχλα, βλέπετε περίεργα σημάδια στο χώμα και παρατηρείτε ότι φτερνίζεστε συχνότερα; Μήπως τα αγαπημένα σας φυτά συμβάλλουν στο πρόβλημα;

Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν προκαλούν από μόνα τους μούχλα, μπορούν όμως να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί. Η μούχλα χρειάζεται υγρασία, ζέστη και οργανική ύλη, τρία στοιχεία που βρίσκει σε αφθονία στις γλάστρες και στο περιβάλλον τους.

Μετά το πότισμα, ένα μέρος του νερού εξατμίζεται και αυξάνει την υγρασία στο σπίτι. Μία γλάστρα μπορεί να μην κάνει αισθητή διαφορά, αλλά όταν στον ίδιο χώρο υπάρχουν δέκα, είκοσι ή τριάντα φυτά, η αύξηση μπορεί να είναι σημαντική. Σε συνθήκες υγρασίας, η μούχλα αναπτύσσεται γρήγορα και ακόμη και λίγο περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Μούχλα μπορεί να αναπτυχθεί και στο ίδιο το χώμα, καθώς η οργανική ύλη που περιέχει το φυτόχωμα αποτελεί τροφή για τους μύκητες. Αν ποτίζετε υπερβολικά και το χώμα παραμένει μονίμως υγρό, οι μύκητες πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Τότε μπορεί να εμφανιστεί στην επιφάνεια ένα λευκό στρώμα που μοιάζει με χνούδι ή να αρχίσετε να μυρίζετε μούχλα κοντά στις γλάστρες.

Τα ξερά φύλλα, οι πεσμένοι βλαστοί και τα υπόλοιπα φυτικά υπολείμματα επιβαρύνουν την κατάσταση. Καθώς αποσυντίθενται μέσα ή γύρω από τις γλάστρες, προσφέρουν επιπλέον τροφή στους μύκητες. Αν, μάλιστα, τα φυτά βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ο αέρας δεν κυκλοφορεί καλά ανάμεσά τους. Έτσι, η υγρασία παγιδεύεται και το χώμα δεν προλαβαίνει να στεγνώσει ανάμεσα στα ποτίσματα.

Ποια σημάδια πρέπει να προσέξετε

Συχνά, το πρώτο που θα παρατηρήσετε είναι η μυρωδιά. Αν κοντά στα φυτά υπάρχει μια επίμονη οσμή υγρού χώματος ή μούχλας, μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται μούχλα. Η μυρωδιά συνήθως γίνεται πιο έντονη μετά το πότισμα ή όταν ο χώρος δεν αερίζεται καλά.

Τα σημάδια μπορεί να γίνουν και ορατά. Ελέγξτε την επιφάνεια του χώματος για λευκές, πράσινες ή μαύρες κηλίδες που μοιάζουν με χνούδι. Μούχλα μπορεί επίσης να εμφανιστεί εξωτερικά στις πήλινες γλάστρες, στα πιατάκια όπου λιμνάζει νερό, ακόμη και πάνω στα φύλλα, όταν η υγρασία παραμένει υψηλή για μεγάλο διάστημα.

Μπορεί, ωστόσο, να εμφανίσετε συμπτώματα πριν καν δείτε τη μούχλα. Αν φτερνίζεστε ή βήχετε περισσότερο, δακρύζουν τα μάτια σας ή ερεθίζεται το δέρμα σας όταν πλησιάζετε τα φυτά, αυτά μπορεί να είναι σημάδια έκθεσης σε μούχλα. Τα άτομα με σοβαρή αλλεργία στη μούχλα μπορεί να εμφανίσουν πυρετό και δύσπνοια, ενώ όσοι πάσχουν από χρόνια πνευμονοπάθεια μπορεί να αναπτύξουν μυκητιασική λοίμωξη στους πνεύμονες.

Προσέξτε και τα παράθυρα κοντά στις γλάστρες. Αν τα τζάμια θολώνουν συχνά και σχηματίζονται σταγόνες στην εσωτερική τους πλευρά, η υγρασία στο σπίτι έχει αυξηθεί υπερβολικά. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο τα φυτά, αλλά μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση μούχλας στους τοίχους, στα έπιπλα και σε άλλες επιφάνειες του σπιτιού.

Πώς να αποφύγετε τη μούχλα χωρίς να αποχωριστείτε τα φυτά σας

Μπορείτε να κρατήσετε τα φυτά σας και παράλληλα να διατηρήσετε καλή την ποιότητα του αέρα στο σπίτι, αρκεί να τα φροντίζετε σωστά και να προσέχετε την υγρασία και τον αερισμό του χώρου.

Ξεκινήστε από το πότισμα, καθώς πολλοί ποτίζουν τα φυτά εσωτερικού χώρου συχνότερα από όσο χρειάζεται, με αποτέλεσμα το χώμα να μένει διαρκώς βρεγμένο. Πριν ποτίσετε, ελέγξτε με το δάχτυλό σας αν το χώμα έχει στεγνώσει σε βάθος περίπου 2,5 εκατοστών. Αν είναι στεγνό, μπορείτε να ποτίσετε. Αν το νιώθετε ακόμη υγρό, περιμένετε μία ή δύο ημέρες. Με αυτόν τον απλό έλεγχο αποφεύγετε το υπερβολικό πότισμα και τις συνθήκες που ευνοούν τη μούχλα.

Αφήνετε αρκετή απόσταση ανάμεσα στις γλάστρες, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τα φυτά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα στη χαμηλή σκάλα, με την κεφαλή του να γυρίζει δεξιά και αριστερά. Η ήπια κυκλοφορία του αέρα βοηθά το χώμα να στεγνώνει και αποτρέπει τη συγκέντρωση υγρασίας στο ίδιο σημείο. Όποτε το επιτρέπει ο καιρός, ανοίγετε τα παράθυρα για να ανανεώνεται ο αέρας στο σπίτι.

Δώστε προσοχή και στην επιλογή του χώματος και των υλικών αποστράγγισης. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο φυτόχωμα για τα καινούργια φυτά ή όταν κάνετε μεταφύτευση. Προσθέστε στον πάτο της γλάστρας μια λεπτή στρώση από χαλίκι ή περλίτη για να απομακρύνεται καλύτερα το νερό. Ορισμένοι πασπαλίζουν την επιφάνεια του χώματος με κανέλα, η οποία έχει φυσική αντιμυκητιασική δράση και περιορίζει την ανάπτυξη μούχλας χωρίς να βλάπτει τα φυτά.

Απομακρύνετε εγκαίρως τα ξερά φύλλα και τους βλαστούς, πριν πέσουν στο χώμα και αρχίσουν να σαπίζουν. Σκουπίζετε επίσης τακτικά τα φύλλα με ένα νωπό πανί, για να καθαρίζετε τη σκόνη και τυχόν μούχλα που αρχίζει να σχηματίζεται. Φροντίστε ο χώρος να αερίζεται καλά κατά τον καθαρισμό και αλλάζετε συχνά το πανί, ώστε να μην απλώνετε τα σπόρια της μούχλας σε άλλα σημεία.

Επιπλέον, επιλέξτε προσεκτικά τη θέση των φυτών. Η μούχλα αναπτύσσεται ευκολότερα σε σκοτεινά και υγρά σημεία, γι’ αυτό προτιμήστε χώρους με αρκετό φυσικό φως. Όταν ο ήλιος φτάνει στην επιφάνεια του χώματος, τη βοηθά να στεγνώσει και δυσκολεύει την ανάπτυξη μούχλας. Τα μπάνια και τα υπόγεια, όπου συχνά τοποθετούνται φυτά που χρειάζονται υγρασία, μπορούν να γίνουν εστίες μούχλας αν δεν αερίζονται επαρκώς.

Τέλος, ρόλο παίζουν και τα φυτά που θα επιλέξετε. Σε γενικές γραμμές, τα φυτά που χρειάζονται λιγότερο πότισμα απελευθερώνουν λιγότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα και ως εκ τούτου δεν ευνοούν εξίσου την ανάπτυξη μούχλας. Μερικές επιλογές είναι η σανσεβιέρια, η αλόη και οι κάκτοι ερημικής προέλευσης. Φροντίστε, πάντως, να ποτίζετε ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φυτού και να μην αφήνετε νερό να λιμνάζει στα πιατάκια. Ακόμη και τα φυτά με μικρές ανάγκες σε νερό μπορούν να συμβάλουν στην υγρασία του χώρου όταν το χώμα τους παραμένει συνεχώς βρεγμένο.