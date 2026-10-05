Είναι αλήθεια ότι τα φυτά εσωτερικού χώρου καθαρίζουν τον αέρα στο σπίτι;

Αν θέλετε πραγματικά να αυξήσετε τα επίπεδα οξυγόνου στους χώρους σας με τη βοήθεια φυτών , θα χρειαστείτε πολύ χώρο.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου συχνά θεωρούνται ένας φυσικός τρόπος για να βελτιώσετε την ατμόσφαιρα ενός δωματίου, καθώς απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης. Ωστόσο, το κατά πόσο μπορούν πράγματι να «φρεσκάρουν» τον αέρα σε ένα σπίτι ή ένα γραφείο είναι διαφορετικό ζήτημα και η πραγματική τους επίδραση είναι πολύ πιο περιορισμένη απ’ όσο μπορεί να φαίνεται.

«Τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο κατά τη φωτοσύνθεση», εξήγησε στον Guardian ο John Tregoning, καθηγητής στο Imperial College London. «Αν έχετε αρκετά φυτά, τότε θεωρητικά θα πρέπει να παράγουν περισσότερο οξυγόνο από αυτό που υπήρχε αρχικά».

Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τα φυτά σαν ένα είδος φυσικού φίλτρου, που καθαρίζει τον αέρα σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ένα μέσο φυτό παράγει μόλις λίγα λίτρα οξυγόνου την ημέρα. Ένας άνθρωπος, αντίθετα, καταναλώνει περίπου 500 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί αρκετό οξυγόνο για ένα άτομο, θα χρειάζονταν εκατοντάδες φυτά. «Μιλάμε για έναν εξωπραγματικά μεγάλο αριθμό φυτών μέσα σε ένα δωμάτιο», ανέφερε ο Tregoning. Θα χρειαζόταν επίσης άφθονο φως, ώστε να μπορεί να γίνει φωτοσύνθεση.

Ο Tregoning επισήμανε παράλληλα ότι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να αυξάνουμε συνεχώς τα επίπεδα οξυγόνου σε έναν εσωτερικό χώρο: «Σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να γίνει αρκετά τοξικό».

Για πιο καθαρό και φρέσκο αέρα, το σημαντικότερο είναι να ανοίγετε τα παράθυρα

Όπως είπε, είναι σωστό να μας απασχολεί η ποιότητα του αέρα στα σπίτια και τα γραφεία μας. «Τα υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε νωθροί. Αν εργάζεστε μαζί με πολλά άλλα άτομα, ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί επίσης να ευνοήσει την ταχύτερη μετάδοση κρυολογημάτων και άλλων λοιμώξεων».

Εντούτοις, τα φυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον καλό αερισμό. Αν θέλετε πιο καθαρό και φρέσκο αέρα στο σπίτι ή στο γραφείο, το σημαντικότερο είναι να φροντίζετε να ανανεώνεται τακτικά ο αέρας, για παράδειγμα ανοίγοντας τα παράθυρα.

Παρόλα αυτά, τα δέντρα και τα φυτά μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία μας. Αναφέρθηκε σε μια μελέτη της δεκαετίας του 1980, στην οποία εξετάστηκαν ασθενείς που ανάρρωναν μετά από χειρουργική επέμβαση. Ένας νοσοκομειακός θάλαμος είχε παράθυρα με θέα σε δέντρα, ενώ ένας άλλος έβλεπε σε έναν τοίχο από τούβλα. Οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στον θάλαμο με θέα στα δέντρα χρειάστηκαν λιγότερα παυσίπονα και ανάρρωσαν γρηγορότερα από εκείνους που είχαν θέα στον τοίχο.