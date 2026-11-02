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Αρχιτέκτονας συμβουλεύει: «Αν έχετε υγρασία στο σπίτι, κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο»

Ευ Ζην
Αρχιτέκτονας συμβουλεύει: «Αν έχετε υγρασία στο σπίτι, κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο»
fabrikasimf / magnific
Newsroom
Δευτέρα, 02/11/2026 - 19:23

Γιατί ένας Ισπανός αρχιτέκτονας προτείνει να κολλήσουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο για μερικές ημέρες, εάν παρατηρήσουμε ότι το σπίτι μας έχει υγρασία;

Το φθινόπωρο έφτασε, οι θερμοκρασίες πέφτουν και η θέρμανση έχει ήδη μπει σε λειτουργία. Την ίδια στιγμή, όμως, παρακολουθείτε με ανησυχία την κατανάλωση ενέργειας και σκέφτεστε πόσο θα σας κοστίσει ο επόμενος λογαριασμός; Το πρώτο πράγμα που αξίζει να κάνετε είναι να ελέγξετε την κατάσταση του σπιτιού σας και κυρίως τα επίπεδα υγρασίας.

«Πριν πάρουμε αποφάσεις που μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είδους υγρασία υπάρχει στο σπίτι, ώστε να αντιμετωπίσουμε την αιτία και να μην εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα», προειδοποίησε ο Ισπανός αρχιτέκτονας, Μάξιμο Καμπαγέρο, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia. Η συμβουλή του είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς με την πτώση της θερμοκρασίας η υγρασία αρχίζει να συσσωρεύεται πιο εύκολα μέσα στα σπίτια.

Αυτή ακριβώς την περίοδο, το νερό μπορεί να εισχωρήσει στους τοίχους, στις γωνίες και στα ταβάνια, πολλές φορές χωρίς να το αντιληφθείτε. Παράλληλα, όταν ανάβετε τη θέρμανση και κυρίως όταν κλείνετε ερμητικά τα παράθυρα και τα υπόλοιπα ανοίγματα για να μην μπαίνει κρύο, περιορίζεται ο φυσικός αερισμός του σπιτιού. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες να δημιουργηθεί υγρασία από τη συμπύκνωση των υδρατμών, ιδιαίτερα στα πιο κρύα δωμάτια ή σε χώρους που δεν αερίζονται αρκετά.

Τα συχνά ντους, το μαγείρεμα χωρίς επαρκή εξαερισμό και τα σπίτια που παραμένουν συνεχώς κλειστά δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να εμφανιστούν σταγόνες νερού, μούχλα και μαύρα σημάδια στους τοίχους. Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά καταφεύγουμε σε επισκευές που δεν αντιμετωπίζουν την πραγματική αιτία του προβλήματος. Έτσι, λίγους μήνες αργότερα, η υγρασία επιστρέφει.

Οι τύποι εργασίας που πρέπει να γνωρίζετε

Ο αρχιτέκτονας εξήγησε ότι υπάρχουν 3 βασικοί τύποι υγρασίας. Ο πρώτος είναι η υγρασία που δημιουργείται από τη συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στο σπίτι. Ο δεύτερος είναι η υγρασία που προκαλείται όταν το νερό εισχωρεί από το εξωτερικό του κτιρίου, εξαιτίας προβλημάτων στη στεγανοποίηση. Ο τρίτος είναι η ανερχόμενη υγρασία, που εμφανίζεται όταν οι τοίχοι απορροφούν νερό από το έδαφος και αυτό ανεβαίνει σταδιακά προς τα πάνω. Κάθε τύπος υγρασίας χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.

Για να καταλάβετε από πού προέρχεται η υγρασία χωρίς να ξοδέψετε χρήματα, ο αρχιτέκτονας προτείνει ένα πολύ απλό τεστ που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. «Κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο με κολλητική ταινία και αφήστε το εκεί για 48 ώρες», τόνισε ο Καμπαγέρο. Το αποτέλεσμα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την αιτία.

Αν εμφανιστούν σταγόνες νερού στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, αυτό σημαίνει ότι ο τοίχος είναι στεγνός και η υγρασία προέρχεται από τον αέρα μέσα στο σπίτι. Πρόκειται για συμπύκνωση υδρατμών, την οποία μπορείτε να περιορίσετε με καλύτερο αερισμό, έναν εξαεριστήρα ή έναν αφυγραντήρα. Αν, αντίθετα, οι σταγόνες σχηματιστούν στην πίσω πλευρά του αλουμινόχαρτου, εκεί που ακουμπά στον τοίχο, το νερό προέρχεται από τον ίδιο τον τοίχο. «Σε αυτή την περίπτωση, το πιθανότερο είναι να υπάρχει εισροή νερού ή πρόβλημα στη στεγανοποίηση», επισήμανε ο αρχιτέκτονας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν επισκευές στη στέγη, στους αρμούς ή στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ειδικό, ο λόγος που τόσα σπίτια αντιμετωπίζουν επίμονα προβλήματα υγρασίας είναι ότι συχνά προσπαθούμε να κρύψουμε τα σημάδια της, αντί να αντιμετωπίσουμε την αιτία. Το να βάψετε ξανά έναν τοίχο, να χρησιμοποιήσετε προϊόντα κατά της μούχλας ή να τον καλύψετε με γυψοσανίδα, χωρίς να διορθώσετε αυτό που προκαλεί την υγρασία, απλώς μεταθέτει το πρόβλημα για αργότερα. Γι' αυτό, πριν ξοδέψετε χρήματα για επισκευές, αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το απλό τεστ, που μπορεί να σας γλιτώσει από περιττά έξοδα και ταλαιπωρία.

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