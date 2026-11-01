Η υποτιμημένη τροφή που πρέπει να βάλετε στη ζωή σας, σύμφωνα με έναν διατροφολόγο

Μία χούφτα σπόρους chia , κολοκυθόσπορου ή σπόρους ηλιάνθου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινή διατροφή.

«Οι σπόροι είναι μικροί, ας πάρουμε για παράδειγμα τους σπόρους chia, οπότε είναι λογικό να μην τους θεωρείτε σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών», επισημαίνει η διαιτολόγος και συντάκτρια διατροφής του TODAY, Natalie Rizzo. Η ίδια προσθέτει ωστόσο, ότι οι σπόροι «αποτελούν έναν εκπληκτικά απλό τρόπο για να προσθέσετε περισσότερη φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά στα γεύματά σας».

Σύμφωνα με την ίδια, «οι σπόροι κολοκύθας, κάνναβης, chia και ηλίανθου αποτελούν εξαιρετικές πηγές υγιεινών ακόρεστων λιπαρών, ενώ παράλληλα παρέχουν φυτική πρωτεΐνη». Για παράδειγμα, μόλις 3 κουταλιές της σούπας σπόροι κάνναβης περιέχουν περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ μια μερίδα (περίπου 28 γραμμάρια) σπόρων κολοκύθας αποδίδει περίπου 8 γραμμάρια.

Μερικοί από τους πιο υγιεινούς σπόρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι:

- Σπόροι κολοκύθας

- Σπόροι chia

- Ηλιόσπορος

- Σουσάμι

- Λιναρόσπορος

- Σπόροι κάνναβης

«Μου αρέσει να πασπαλίζω με σπόρους το γιαούρτι, τη βρώμη, τις σαλάτες ή τα μπολ με δημητριακά. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ενισχύσω τη διατροφική αξία ενός γεύματος χωρίς ιδιαίτερο κόπο», λέει η Rizzo. «Ταιριάζουν επίσης εξαιρετικά πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με αβοκάντο ή φυστικοβούτυρο, ακόμα και στα ζυμαρικά», προσθέτει.

Επιπλέον, πολλοί σπόροι παρέχουν φυτικές ίνες, μαγνήσιο και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Οι σπόροι chia, για παράδειγμα, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών. Μια μερίδα δύο κουταλιών της σούπας προσφέρει 10 γραμμάρια φυτικών ινών και περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Τα οφέλη των σπόρων chia στην υγεία σύμφωνα με το Harvard Health

- μείωση της αρτηριακής πίεσης

- μείωση των επιπέδων χοληστερόλης

- υποστήριξη της πεπτικής υγείας

- συμβολή στη διαχείριση του βάρους

- μείωση της φλεγμονής

- βοήθεια στον έλεγχο του διαβήτη

- προστασία από χρόνιες παθήσεις

- βελτίωση του άγχους και της κατάθλιψης

Αντιοξειδωτικά

Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικά, όπως τοκοφερόλες, φυτοστερόλες, καροτενοειδή και πολυφαινολικές ενώσεις. Τα αντιοξειδωτικά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του οργανισμού από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Εν μέρει χάρη στην αντιοξειδωτική τους δράση, οι σπόροι chia ενδέχεται να συμβάλουν στην προστασία από: τη φλεγμονή, τον διαβήτη, τον καρκίνο, τις καρδιακές παθήσεις και τη νόσο Αλτσχάιμερ.